祝文君設靈女兒哀傷致祭 丈夫心形花牌悼亡妻

祝文君上月因肺癌逝世，終年55歲，家人昨日(25/3)為文君於大圍寶福紀念館設靈，今午舉殯，遺體隨後會移送火葬場火化。文君生前低調結婚並誕女，其夫陳忠建及女兒凱瑩昨日一早現身靈堂打點，神情哀傷。
女兒哀傷致祭「永記慈恩」
祝文君靈堂佈置簡潔，遺照面帶微笑，靈堂中央橫匾寫上「懿範長存」四個字。而遺照前方放有丈夫及女兒送上的心型花圈，女兒凱瑩送上花圈寫有「永記慈恩」及丈夫陳忠建送的花圈則寫有「情意難忘」。凱瑩上香時神情哀傷，靈堂內外則放滿親友及各界致送的花圈。
快樂小天使
祝文君生前好友譚玉瑛、麥德羅、王維德、鍾志光及黃建東於昨晚先後到靈堂拜祭。麥德羅受訪時稱讚文君為人活潑精靈，是一位快樂小天使，並透露2個月前跟對方聚餐，見她戴了帽子及清減不少，但沒提及患癌。後來獲悉她離世感到非常突然及惋惜。麥德羅說：「頭先聽到朋友講，之前佢已經甩頭髮所以戴帽，佢嗰日帶住個假髮我都唔知。如果早知佢患病我可能幫到佢。因為我大表哥係威爾斯親王院醫癌症院長，佢專係醫癌症可能幫到佢嘅，唔使咁快離去。所以見到佢咁，我就諗起好似我個妹咁，50歲又係因為癌症走咗。」
飯局前曾不適嘔血
而文君生前另一好友王維德表示幾個月前曾跟祝文君飯敘，亦是最後一次見面。他說文君當日遲到，外表瘦了，但胃口不錯，而且有講有笑，但未有提及患病，直至她患癌離世的消息傳開後，有朋友才透露原來當日出席飯局前祝文君曾不適吐血。王維德說：「我接受唔到佢離世，因為我哋成日拍住做情侶同夫妻，又拍檔做騷，所以好難過。」
去年11月最後露面
祝文君對上一次公開露面已是去年11月底，出席無綫舉辦「長期服務暨傑出員工榮譽大獎頒獎典禮2021」，她獲頒30年服務金牌，當時她仍然精神奕奕，但對患病隻字不提，有消息指，曾有不少人問她突然暴瘦原因，她亦只解釋是減肥，接受娛樂新聞台訪問時她表示：「真係好開心，由訓練班到依家，冇離開過TVB就有金牌攞喇！幾難得呀我覺得！」而祝文君生前最後一次更新Facebook在本年1月底，她上載自己種植的羽衣甘藍圖片，並寫下：「我種的一枝獨秀羽衣甘藍，牛年跟它說聲拜拜，虎年它會否重生？期待。」然而虎年剛到不久她便離世，實在令人感到惋惜。
口齒伶俐轉數快
祝文君80年代初加入邵氐藝員訓練班，到1989年參加無綫《歡樂今宵》舉辦的「周璇名曲大賽」，獲得第五名，於是報讀無綫電視第三期藝員進修班，1990年畢業後簽約無綫。由於祝文君口齒伶俐轉數夠快，大多數被安排做主持工作，先後主持過《香港早晨》、《K-100通訊站》、《娛樂新聞眼》、《城市追擊》、《六合彩》、《互動娛樂圈》、《老友日記》及《都市閒情》等。
《童時愛上你》成遺作
由於外景主持的形象深入民心，祝文君不時獲邀在劇集或電影擔任記者角色客串演出，最令人印象深刻相信是周星馳電影《食神》中，採訪星爺的一幕。而劇集方面，祝文君亦曾參演多部電視劇，經常扮演師奶、三姑六婆、慈母等，近期參與拍攝《星空下的仁醫》、《十月初五的月光》及《鐵拳英雄》。而她最後有份飾演的《童時愛上你》暫未播出，可惜已經成為她的遺作。