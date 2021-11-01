神的女主角｜教主Anson Lo招MV女主角 開爆笑條件：塊面唔可以大過我 ！
ViuTV全新節目《神的女主角》將於今晚（1 /11）首播，Anson Lo盧瀚霆（教主）首次擔任主持，透過節目招募MV女主角，教主更搞笑開出首要條件：「塊面唔可以大過我」！
文：東方新地 ｜圖：盧瀚霆[email protected]、[email protected]、ViuTV《神的女主角》發相
招募MV女主角
ViuTV全新綜藝節目《神的女主角》將於今晚（1 /11）起播放，人氣男團MIRROR成員Anson Lo盧瀚霆（教主）透過節目，招募MV女主角，參加者會接受不同形式的任務及挑戰，每項任務都必須在兩位直屬親人的參與或協助下才能完成。節目旨在帶出追星無分年齡及輩份，並能夠成為家人間的共同話題及活動，拉近彼此距離，減低代溝之餘，亦令一家人更加共融。
首項條件：塊面唔可以大過我
今晚（1 /11）播出的第一集，Anson Lo談及對MV女主角的第一個條件「塊面唔可以大過我」，在旁的花姐則指自己塊臉說「塊面大過佢點可以同佢喺畫面出現，個女仔仲使見人嘅！」。Anson Lo續指這個節目重視的並不是外表及年齡，反而睇重大家的決心及與家人之間的故事。製作組早前舉辦《神的女主角》面試日，各個家庭施展渾身解數，由火火及練美娟（娟姐）擔任評判，揀選入圍組別，而Anson Lo則全程在隔壁觀察整個面試過程，相當認真。