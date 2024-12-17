《祥賭必贏》賀歲片預告曝光！阿Sa變身病態賭徒 朱栢康韓式Oppa造型驚喜亮相
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賀歲片《祥賭必贏》由羅耀輝執導，近日釋出了首條40秒的預告片，引起廣泛關注。這部電影集結了蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、胡楓、朱栢康等多位明星，故事圍繞著一群角色在蛇年的趣味賭博經歷。預告片中，阿Sa飾演的文菁是一位病態賭徒，她在片中展示了多種造型，從嬌俏賢妻到賭場高手，多才多藝。「開枱」一幕中，阿Sa興奮地舉手應戰，展現了她的賭徒本色。「我掌握了贏錢必勝法！」阿Sa在片中自信地說。
夫妻搞笑互動與復仇劇情
張繼聰在電影中飾演文菁的丈夫全守正，他是「涼果大王」的第四代傳人，對賭博極度厭惡。這對夫妻的互動充滿笑料，尤其是當阿Sa試圖隱瞞自己的賭徒身份，並為丈夫戒賭時。「搭膊頭唔吉利」，阿Sa對阿聰說，透露出她的賭仔性格。
朱栢康韓式Oppa造型驚喜亮相
預告片中還介紹了新角色，朱康以韓式Oppa造型亮相，飾演富二代Ian，他自信且帥氣。「剪個Oppa頭就扮Oppa？」Kayan笑談。朱康的角色在劇中策劃了一場驚天陰謀，目的是向阿聰復仇。此外，Stanley和Kaho在電影中與阿Sa有精彩的對手戲，Stanley飾演文明，這是他第二次登上大銀幕，而Kaho則飾演阿Sa的好友BM，兩人在賭場中大顯身手。預告片的尾聲，Kaho擺出趣怪姿勢，大呼「祥賭必贏」，為預告畫上句點。
圖片來源：大會提供