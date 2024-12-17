《祥賭必贏》賀歲片預告曝光！阿Sa變身病態賭徒 朱栢康韓式Oppa造型驚喜亮相

賀歲片《祥賭必贏》由羅耀輝執導，近日釋出了首條40秒的預告片，引起廣泛關注。這部電影集結了蔡卓妍（阿Sa）、張繼聰、胡楓、朱栢康等多位明星，故事圍繞著一群角色在蛇年的趣味賭博經歷。預告片中，阿Sa飾演的文菁是一位病態賭徒，她在片中展示了多種造型，從嬌俏賢妻到賭場高手，多才多藝。「開枱」一幕中，阿Sa興奮地舉手應戰，展現了她的賭徒本色。「我掌握了贏錢必勝法！」阿Sa在片中自信地說。

