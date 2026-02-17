祿播靈接觸｜Jojo Darren參拜三百年古廟！實測「以金換金」求財秘技勁靈驗？

除了有塔羅師預測運程，《祿播靈接觸》今晚（17日）的外景環節同樣精彩！主持黃紫恩（Jojo）與黃耀英（Darren）將帶觀眾去到元朗一間有300年歷史的天后廟，據聞該廟求財非常靈驗，他們更會親身實測獨特的「以金換金」求財秘技，究竟這個神秘儀式是否真的如此神奇？