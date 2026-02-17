祿播靈接觸｜Jojo Darren參拜三百年古廟！實測「以金換金」求財秘技勁靈驗？
除了有塔羅師預測運程，《祿播靈接觸》今晚（17日）的外景環節同樣精彩！主持黃紫恩（Jojo）與黃耀英（Darren）將帶觀眾去到元朗一間有300年歷史的天后廟，據聞該廟求財非常靈驗，他們更會親身實測獨特的「以金換金」求財秘技，究竟這個神秘儀式是否真的如此神奇？
直擊元朗三百年天后廟 Jojo Darren誠心求財
在今晚播出的節目中，Jojo與Darren會親身探訪這座位於元朗、歷史悠久的著名天后廟。據悉，這間古廟香火鼎盛，尤其以求財最為聞名，吸引不少善信慕名而來。為了幫觀眾謀福利，Jojo和Darren將會深入廟宇，向廟內的文、武財神誠心祈求，希望能催旺正財及偏財運。他們更會即場教導觀眾拜祭時的各種竅門，務求讓大家的祈願更容易上達天庭，在新一年財運亨通。
獨家揭秘「以金換金」拜祭竅門 正財偏財一網打盡
今次外景的最大亮點，莫過於Jojo和Darren將會介紹並示範一種名為「以金換金」的獨特求財儀式。這個儀式被指是該廟獨有的求財秘技，透過向神明奉獻的象徵性舉動，換取財神爺的眷顧與庇佑。節目中將會詳細拆解整個「以金換金」的步驟和當中需要注意的細節，教導觀眾如何正確地進行儀式，才能一網打盡正財與偏財運。想在新一年增強財運的觀眾，絕對不能錯過這個千載難逢的教學環節。
網民熱議求財聖地：新年一定要去拜！
節目預告播出後，關於元朗天后廟及「以金換金」的討論區瞬間被洗版，不少網民都對這個求財秘技表示極大興趣。網民紛紛留言：「元朗間廟咁勁？新年要去行個大運！」、「求教學！好想知點樣『以金換金』！」、「跟住Jojo同Darren學嘢，希望今年發大財！」、「信則有不信則無，但誠心啲無壞。」更有網民表示：「300年歷史，一定好靈！已經約定朋友一齊去！」，可見這個求財聖地已成功吸引大眾目光，勢必成為新年期間的熱門參拜地點。
