祿播靈接觸｜塔羅師羅泳嫻驚爆馬年運程！梁思浩獲最強運勢 Jojo有望升職加薪？

TVB Plus節目《祿播靈接觸》今晚（17日）播出最新一集，主持梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）請來塔羅占卜師羅泳嫻（裸泳）擔任嘉賓，即場預測馬年十二星座運程！裸泳師傅驚爆金牛座的梁思浩擁最強運勢，做什麼都會贏，而Jojo亦有望升職，究竟其他星座運程如何？