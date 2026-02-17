祿播靈接觸｜塔羅師羅泳嫻驚爆馬年運程！梁思浩獲最強運勢 Jojo有望升職加薪？

TVB Plus節目《祿播靈接觸》今晚（17日）播出最新一集，主持梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英（Darren）請來塔羅占卜師羅泳嫻（裸泳）擔任嘉賓，即場預測馬年十二星座運程！裸泳師傅驚爆金牛座的梁思浩擁最強運勢，做什麼都會贏，而Jojo亦有望升職，究竟其他星座運程如何？

梁思浩獲「勝利戰車」牌 裸泳預言：做乜都贏

節目中，塔羅占卜師裸泳為主持們逐一揭曉馬年運程。身為金牛座的村長梁思浩拔得頭籌，抽中代表幸運的「勝利戰車」牌，幸運號碼更是7號！裸泳師傅斷言他運勢最強，更直接表示：「你做乜嘢都贏，你啲節目會繼續受追捧。」預言一出，梁思浩即笑言不介意今年繼續贏國際獎項，看來對自己的運勢充滿信心。擁有如此強勁的運勢，相信梁思浩在馬年的發展將會無可限量，事業有望再創高峰。

Jojo白羊座旺正財 雙子座Darren變穩重

輪到白羊座的Jojo，她抽到「緊手牌」，裸泳師傅解釋這代表今年正財運極旺，不單止能成功儲到錢，更有升職的機會，大利方位在東方，幸運顏色為紅色。Jojo聽後興奮表示：「儲咗好耐都儲唔到錢，希望今年真係做到，即係第4季（靈接觸）有望。」至於同屬雙子座的裸泳師傅、Darren及「恐怖娃娃」蔡菀庭，則抽到「正權杖國王」牌，預示今年將一改隨心所欲的作風，變得成熟穩重，健康運亦相當不錯，若想催旺愛情運，則可多佩戴黃色飾物。

湯之欣獅子座有望結婚 黃瀅仴處女座實現夢想

其他主持的運程同樣充滿驚喜！獅子座的「黑無常」湯之欣抽到代表幸福美滿的「正聖杯十」，裸泳師傅更驚人發現，直指她蜜運中，並大膽預測：「即係你蜜運中啦，今年有望結婚喎。」建議她多抽時間陪伴家人增進運氣。而處女座的「白無常」黃瀅仴則抽到「正聖杯九」，意味著她將變得腳踏實地，不再發白日夢，今年將會事事順利，是實現夢想的大好時機。想知道其餘星座的詳細運程，就要密切留意今晚節目的播出！

網民期待自己星座運程：希望今年轉運！

節目預告一出，立即引起網民熱烈討論，紛紛表示非常期待今晚的內容，希望知道自己的馬年運程。有網民留言：「好想知自己星座！希望今年行好運！」、「梁思浩運氣咁勁？真係羨慕死人！」、「裸泳師傅講嘢好準，次次都有跟開！」、「Jojo要升職？恭喜！希望我都係！」。看來今晚的星座運程預測，將會成為城中熱話，不少觀眾都希望能從中獲得啟示，為新一年做好準備。

0
（圖片來源：TVB）
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

