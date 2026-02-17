祿播靈接觸｜塔羅師羅泳嫻驚爆馬年運程！梁思浩獲最強運勢 Jojo有望升職加薪？
梁思浩獲「勝利戰車」牌 裸泳預言：做乜都贏
節目中，塔羅占卜師裸泳為主持們逐一揭曉馬年運程。身為金牛座的村長梁思浩拔得頭籌，抽中代表幸運的「勝利戰車」牌，幸運號碼更是7號！裸泳師傅斷言他運勢最強，更直接表示：「你做乜嘢都贏，你啲節目會繼續受追捧。」預言一出，梁思浩即笑言不介意今年繼續贏國際獎項，看來對自己的運勢充滿信心。擁有如此強勁的運勢，相信梁思浩在馬年的發展將會無可限量，事業有望再創高峰。
Jojo白羊座旺正財 雙子座Darren變穩重
輪到白羊座的Jojo，她抽到「緊手牌」，裸泳師傅解釋這代表今年正財運極旺，不單止能成功儲到錢，更有升職的機會，大利方位在東方，幸運顏色為紅色。Jojo聽後興奮表示：「儲咗好耐都儲唔到錢，希望今年真係做到，即係第4季（靈接觸）有望。」至於同屬雙子座的裸泳師傅、Darren及「恐怖娃娃」蔡菀庭，則抽到「正權杖國王」牌，預示今年將一改隨心所欲的作風，變得成熟穩重，健康運亦相當不錯，若想催旺愛情運，則可多佩戴黃色飾物。
湯之欣獅子座有望結婚 黃瀅仴處女座實現夢想
其他主持的運程同樣充滿驚喜！獅子座的「黑無常」湯之欣抽到代表幸福美滿的「正聖杯十」，裸泳師傅更驚人發現，直指她蜜運中，並大膽預測：「即係你蜜運中啦，今年有望結婚喎。」建議她多抽時間陪伴家人增進運氣。而處女座的「白無常」黃瀅仴則抽到「正聖杯九」，意味著她將變得腳踏實地，不再發白日夢，今年將會事事順利，是實現夢想的大好時機。想知道其餘星座的詳細運程，就要密切留意今晚節目的播出！
網民期待自己星座運程：希望今年轉運！
節目預告一出，立即引起網民熱烈討論，紛紛表示非常期待今晚的內容，希望知道自己的馬年運程。有網民留言：「好想知自己星座！希望今年行好運！」、「梁思浩運氣咁勁？真係羨慕死人！」、「裸泳師傅講嘢好準，次次都有跟開！」、「Jojo要升職？恭喜！希望我都係！」。看來今晚的星座運程預測，將會成為城中熱話，不少觀眾都希望能從中獲得啟示，為新一年做好準備。