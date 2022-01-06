禁晚市堂食｜樂瞳趁限期前出外覓食 著開胸裝嘆「最後晚餐」

禁晚市堂食周五（7/1）起生效，有不少市民趕於限期前四出覓食嘆「最後晚餐」。昨日（5/1）樂瞳亦唔執輸外出晚膳，並將照片放上IG與粉絲分享，不過網民重點竟然全部落在樂瞳件衫到，她的貼身上衣胸前穿窿的設計，不經意地展現豐滿上圍，十分養眼。