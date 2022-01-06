禁晚市堂食｜樂瞳趁限期前出外覓食 著開胸裝嘆「最後晚餐」
文：東方新地 ｜圖：[email protected]
展現豐滿上圍
Omicron變種病毒肆虐，政府日前宣佈收緊防疫措施，為期兩周，由周五（7/1）起禁晚市堂食，連日來有不少市民趕於限期前四出覓食，把握機會約親友嘆「最後晚餐」。而昨日（5/1）樂瞳亦唔執輸外出晚膳，在IG上載食晚飯的照片同粉絲分享，更感慨留言道：「不知道，下一次一起共進晚餐是多久以後」。不過，網民卻將重點放在她的衣著上，樂瞳當晚穿上開胸裝配搭黑色皮褸，其上衣胸前穿窿的設計，有意無意間展現豐滿上圍，非常養眼。更有眼利網民發現，原來樂瞳似乎對胸前穿窿衫的設計情有獨鍾，表示之前曾多次在其IG見過她以同類型衣著出現。
收大束玫瑰宣布封盤？
其實已踏入35歲的樂瞳，外型樣貌十年不變，加上之前把留了多年斜蔭剪了齊蔭髮型，如回到08年樂瞳初出道時的嫩口樣，樂瞳轉look獲網民一致好評，大讚她留蔭後如逆齡生長，滲出陣陣少女味﹗雖然離開幕前轉行賣酒，仍不時與網民互動，在宅男心目中的女神地位未有動移﹗早前樂瞳出post身處滿布汽球的酒店房，她手拿一大束紅玫瑰花，一臉含羞低頭，十足待嫁姑娘，網民紛紛留言問樂瞳係咪宣布封盤？引起極大回響﹗
樂瞳粉絲留言表示接受唔到
樂瞳一連貼出兩個post有相又有片，她身處在布滿粉色汽球的酒店房，手拿上大束紅玫瑰花，一副含春樣，並留言寫上「多謝一切的儀式感﹗Love Love Love」並有三個心心emoji﹗網民即留言追問：「係咪有人求婚成功？」、「女神你有任何喜事我都會恭喜你除了婚訊﹗」、「女神不是要封盤吧？」、「不要嚇我，宣布結婚嗎？」、「如果你結婚，我真係接受唔到，希望你呃我一世﹗」 網民指樂瞳慶祝生日每次飯局只post一張相，但唯獨這次慶祝出了兩個post，兼夾有片段，而且肢體動作以至留言都與別不同，所以鎖定她即將有喜事宣布﹗
樂瞳泡泡浴賀壽
樂瞳雖然已離巢無綫兼轉行網上賣酒，老闆娘依然不時同網民開心share，更趁在生日大日子大派福利，浸浴露香肩，回眸一笑，貼出出浴照並寫道：「生日嘅必備節目梗係去staycation 啦。」
樂瞳生日派福利，即引來四千like，網民紛紛留言「求正面」、「來個華麗轉身」、「好Hot」、「永遠女神祝你25歲生日快樂﹗」、「點解你同啱啱出道一樣樣冇變過」、「完全凍齡令人羨慕」。
有無敵靚景﹗（圖片來源：樂瞳IG）
樂瞳生日體會要每日進步一點點
樂瞳剛踏入35歲有一大體會，她貼出身穿中空裝照並留言：「怎樣為之每日也進步一點點？🤨剛過生日的體會，也思考了良久，就如果每天都進步1.01^365=37.78所以每一年就進步了不少，相反如果退步0.99^365=0.025也就是之前擁有的也接近歸零😱😱😱數字我一向沒有太多概念但不知道為什麼這番說話深深印進我腦海🤯🤯🤯我表達得不好但就是想分享一下原來每天都進步日積月累下來也能收獲不少❤️❤️❤️生日願望也是每一天都進步，希望能努力去實行。」
樂瞳17年離巢無綫回復自由身後，出寫真集又拍電影，又開埋網店做老闆賣保健食品。更在疫情期間，以六位數與友人合資網上賣酒生意，樂瞳以其做藝人名氣吸客，又以親自送貨上門作招徠，開業數月已回本﹗
樂瞳在社交網相當活躍以保人氣，早前透露想轉髮型，並貼出她09年初出道時的唱片封套，指有想轉髮型，糾結要不要剪齊蔭，想了足足一年，故在社交網設公投，等網民為她作決定，她指在三千多投票結局竟然係係各佔一半，最後將決定權交給髮型師﹗
樂瞳最後聽從髮型師意見剪了齊蔭，瞬間變後生，網民指「好青春少女呀」、「以為廿歲青春𡃁妹」、「點解仲細過啱啱出道嗰時？」、「呢個髮型令顏值提升到一個點」、「更秀色可餐」、「請問成年未？」、「真正嘅童顏巨乳」等。樂瞳明顯對新髮型好滿意，對大家的讚賞都照單全收，連日出po晒新look﹗
樂瞳為吸客做生招牌 IG 騷童顏巨乳
其實出道多年來緋聞多多，又富二代又金融才俊，入住千萬豪宅不特止，又不時出埠旅行，坐遊艇出海歎世界，經常遊山玩水生活不知幾寫意！終於一償心願升呢做老闆嘅樂瞳，為吸客不時親身上陣做生招牌，喺網上po性感相大派福利！回復單身生活仍然富泰，日前著上超貼身one-piece裙去食日本菜，胸前穿窿設計不經意露半球，非常養眼！咪睇樂瞳嬌滴滴細細粒，32D迫爆上圍唔嘢少㗎，35歲仍保持童顏巨乳，仲吸引到唔少宅男粉絲㖭！
告別妹妹仔形象 樂瞳 寫真爆發初熟誘惑
35歲的 樂瞳 (原名龔茜彤) 在無綫捱足十年得個桔，早前劈炮唔續約，高調發表離巢宣言：「呢十年我搵唔到錢！」回復自由身後事業自己話事，樂瞳告別妹妹仔形象，曾推出處女寫真集《See La Cilla》，大騷魔鬼身材！依家同大家回顧靚相！
不時出埠旅行歎世界，生活富泰，去旅行不忘派福利。
「童顏巨乳」不得了
樂瞳名副其實是宅男至愛的「童顏巨乳」！樂瞳亦相當識做，不時在社交網站大派福利，三點式泳衣夠晒吸睛，不過行山look同居家服飾一樣好有睇頭！
白色泳衣初熟誘惑
樂瞳的處女寫真集《See La Cilla》在檳城取景，佢表示今次寫真集走「初熟」女人味路線，讓大家睇住佢由少女邁向輕熟女！單單係封面一襲純白色連身泳衣，谷盡32D上圍，一個又一個的性感甫士，加上帶點無辜的眼神，便足以叫一眾男士乖乖陶腰包！（圖片來源：新傳媒圖庫）
而另一輯相則見到樂瞳換上一件粉藍和粉紅色相間的泳衣，紥起長長馬尾，擺出各種誘人姿勢，感覺竟然有啲似雞排妹？
（圖片來源：新傳媒圖庫）