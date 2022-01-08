政府再禁晚市堂食 譚俊彥怨氣重:等同執笠 Bosco餐廳急推平民早餐吸客
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]、[email protected]功夫點心、[email protected]、[email protected]
譚俊彥 做生招牌吸客
香港存在第五波疫情爆發危機，政府宣布禁6點後禁堂食，飲食業界首當其衝受影響，藝人開的食店當然無走雞。出爐視帝譚俊彥在土瓜環投資的西餐廳「forkers 」於19年開業，初期已受疫情影響，幸有譚俊彥做生招牌，大走親民路線生意才能維持，因為餐廳主力做晚市，禁堂食同停業冇分別。
裝修後見招拆招
譚俊彥直認禁晚市對餐廳來說打擊很大，因其店主力做晚市，冇限時入坐，現在等同直接執笠，但他表示自從拍完《男神廚房》後，吸納咗一班客人，未來計畫是把餐廳裝修執一執，清潔之餘會提升設備，並研究新菜式，計畫做午巿及外賣擴充，希望疫情下有新的菜式帶給大家。
林夏薇大叫「好慘」
出爐視后林夏薇在香港多處開設多間「功夫點心」店，近年經歷多次疫情限制措施，依然做得住，更在疫巿下擴張分店。面對今次第5波疫情，林夏薇表示對其食店影響一定有，而她亦一定會遵從政府指引，不過就大叫「好慘」，幸好她的食店並非主力做晚市，午市與外賣亦幫補到，惟有頂硬上。
黃宗澤西餐廳急推平價早餐
黃宗澤在尖沙嘴投資的「Oystermine」 ，主打食蠔食西餐，走高檔路線，對於今次禁堂食，他指鋪頭會提早開業，上午十時推出「38蚊起」的早餐，以平民價格吸客，在疫巿下開創新出路，希望能幫補餐廳收入。
陳豪咖啡影響最微
至於陳豪位於尖沙嘴K11 Musea的「BLOOMS Coffee」，因為賣咖啡與輕食糕點為主，日間生意幾乎沒受影響，依然人頭湧湧，晚上6時後則只做外賣生意至7:30。
肥仔AK串燒店改做午市
而AK（江熚生 ）@MIRROR、柳應廷（Jer）@MIRROR及肥仔(梁業)@ERROR合資，在尖沙嘴開設的日式串燒店「Kageno Tori」，開業短短半個月就出師不利，雖然有大批鏡粉支持不愁生意，預約更爆滿至3月，不過因晚巿禁堂食，要轉做午巿幫補，並聯絡不能轉食午巿的客人退訂。