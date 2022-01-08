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政府再禁晚市堂食 譚俊彥怨氣重:等同執笠 Bosco餐廳急推平民早餐吸客

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撰文：東方新地

第5波疫情恐一觸即發，香港政府再次實施6時後禁堂食兩星期，不少藝人投資的食店受到波及，包括出爐視帝譚俊彥與視后林夏薇都叫苦連天，譚俊彥的西餐廳本來只做晚市，他直言是沉重的打擊，禁晚市等同直接執笠，惟有急謀對策度難關。

撰文：東方新地 圖片：[email protected][email protected][email protected][email protected][email protected]功夫點心、[email protected][email protected]

譚俊彥 做生招牌吸客

香港存在第五波疫情爆發危機，政府宣布禁6點後禁堂食，飲食業界首當其衝受影響，藝人開的食店當然無走雞。出爐視帝譚俊彥在土瓜環投資的西餐廳「forkers 」於19年開業，初期已受疫情影響，幸有譚俊彥做生招牌，大走親民路線生意才能維持，因為餐廳主力做晚市，禁堂食同停業冇分別。

譚俊彥攞完視帝有人氣頂住，並即與股東開會急謀對策救餐廳。（圖片來源：IG@tammerz）
譚俊彥攞完視帝有人氣頂住，並即與股東開會急謀對策救餐廳。（圖片來源：[email protected]
譚俊彥在土瓜環經營的西餐廳「forkers 」，19年初開業後已經歷疫情，生意幾乎癱瘓，後來譚俊彥不時親力親為下廚，做生招牌招呼客人，贏得一班捧場客。（圖片來源：IG@forkers）
譚俊彥在土瓜環經營的西餐廳「forkers 」，19年初開業後已經歷疫情，生意幾乎癱瘓，後來譚俊彥不時親力親為下廚，做生招牌招呼客人，贏得一班捧場客。（圖片來源：[email protected]

裝修後見招拆招

譚俊彥直認禁晚市對餐廳來說打擊很大，因其店主力做晚市，冇限時入坐，現在等同直接執笠，但他表示自從拍完《男神廚房》後，吸納咗一班客人，未來計畫是把餐廳裝修執一執，清潔之餘會提升設備，並研究新菜式，計畫做午巿及外賣擴充，希望疫情下有新的菜式帶給大家。

譚俊彥自從拍完《男神廚房》後，又吸納了一班新客人，經過開會後，他與股東們決定將鋪頭執一執，並研究新菜式，希望以新面目見大家。（圖片來源：IG@tammerz）
譚俊彥自從拍完《男神廚房》後，又吸納了一班新客人，經過開會後，他與股東們決定將鋪頭執一執，並研究新菜式，希望以新面目見大家。（圖片來源：[email protected]
譚俊彥不時在店內現身，做生招牌招呼客人。（圖片來源：IG@forkers）
譚俊彥不時在店內現身，做生招牌招呼客人。（圖片來源：[email protected]

林夏薇大叫「好慘」

出爐視后林夏薇在香港多處開設多間「功夫點心」店，近年經歷多次疫情限制措施，依然做得住，更在疫巿下擴張分店。面對今次第5波疫情，林夏薇表示對其食店影響一定有，而她亦一定會遵從政府指引，不過就大叫「好慘」，幸好她的食店並非主力做晚市，午市與外賣亦幫補到，惟有頂硬上。

林夏薇過去兩年疫情期間仍能疫市開分店。（圖片來源：IG@rosinalam）
林夏薇過去兩年疫情期間仍能疫市開分店。（圖片來源：[email protected]
林夏薇投資的食店全部如常營業，並於門外張貼出根據政府防疫推出新指引的通告，於晚上6時開始只提供外賣，而外賣只做到晚上8:30。（圖片來源：IG@功夫點心）
林夏薇投資的食店全部如常營業，並於門外張貼出根據政府防疫推出新指引的通告，於晚上6時開始只提供外賣，而外賣只做到晚上8:30。（圖片來源：[email protected]功夫點心）

黃宗澤西餐廳急推平價早餐

黃宗澤在尖沙嘴投資的「Oystermine」 ，主打食蠔食西餐，走高檔路線，對於今次禁堂食，他指鋪頭會提早開業，上午十時推出「38蚊起」的早餐，以平民價格吸客，在疫巿下開創新出路，希望能幫補餐廳收入。

黃宗澤近年開餐廳做得有聲有色。（圖片來源：IG@boscomine）
黃宗澤近年開餐廳做得有聲有色。（圖片來源：[email protected]
Bosco的餐廳急推平價早餐。（圖片來源：IG@oystermine）
Bosco的餐廳急推平價早餐。（圖片來源：[email protected]
禁晚市堂食對Bosco的西餐廳影響甚大，所以餐廳很快就作出應變。（圖片來源：IG@oystermine）
禁晚市堂食對Bosco的西餐廳影響甚大，所以餐廳很快就作出應變。（圖片來源：[email protected]
位於尖沙咀的「Oystermine」。（圖片來源：IG@oystermine）
位於尖沙咀的「Oystermine」。（圖片來源：[email protected]

陳豪咖啡影響最微

至於陳豪位於尖沙嘴K11 Musea的「BLOOMS Coffee」，因為賣咖啡與輕食糕點為主，日間生意幾乎沒受影響，依然人頭湧湧，晚上6時後則只做外賣生意至7:30。

陳豪投資的咖啡店人氣高企，禁晚市對他影響甚微。（圖片來源：IG@bloomscoffee）
陳豪投資的咖啡店人氣高企，禁晚市對他影響甚微。（圖片來源：[email protected]

肥仔AK串燒店改做午市

而AK（江熚生 ）@MIRROR、柳應廷（Jer）@MIRROR及肥仔(梁業)@ERROR合資，在尖沙嘴開設的日式串燒店「Kageno Tori」，開業短短半個月就出師不利，雖然有大批鏡粉支持不愁生意，預約更爆滿至3月，不過因晚巿禁堂食，要轉做午巿幫補，並聯絡不能轉食午巿的客人退訂。

肥仔與AK、阿Ger合資開日式串燒店，以人氣吸客。（圖片來源：IG@fatboyip）
肥仔與AK、阿Ger合資開日式串燒店，以人氣吸客。（圖片來源：[email protected]
這間男團成員做老闆的串燒店，booking去到3月，因為禁晚市要通知客人轉食午市或者退訂。（圖片來源：IG@kagenotori_hk）
這間男團成員做老闆的串燒店，booking去到3月，因為禁晚市要通知客人轉食午市或者退訂。（圖片來源：[email protected]_hk）
日式串燒店「Kageno Tori」開業唔夠一個月就要禁晚市堂食，真係唔好彩。（圖片來源：IG@kagenotori_hk）
日式串燒店「Kageno Tori」開業唔夠一個月就要禁晚市堂食，真係唔好彩。（圖片來源：[email protected]_hk）

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