政府再禁晚市堂食 譚俊彥怨氣重:等同執笠 Bosco餐廳急推平民早餐吸客

第5波疫情恐一觸即發，香港政府再次實施6時後禁堂食兩星期，不少藝人投資的食店受到波及，包括出爐視帝譚俊彥與視后林夏薇都叫苦連天，譚俊彥的西餐廳本來只做晚市，他直言是沉重的打擊，禁晚市等同直接執笠，惟有急謀對策度難關。