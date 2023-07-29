盧啟賢稱廖碧兒為Auntie 福布斯揭被家人追債 名車合照全是P圖
福布斯揭廖碧兒前男友盧啟賢屬空心老倌
《福布斯》雜誌早前就公開調查報道，指盧啟賢（Calvin Francis Lo）其實從未登上福布斯億萬富豪排行榜，而且疑似不斷誇大自己身家，入主台灣文華東方酒店，又投資F1車隊等通通造假，更指出他的限量超跑合照是P圖，連哈佛學歷也是虛構。除了身家並非豐厚，有傳媒更發現盧啟賢母親、亞溢利董事李佩珍曾在2014年入稟追討盧啟賢約4,000萬元欠款。至於盧啟賢和前妻的離婚判決書中，亦有披露他欠債近5,000萬元。
盧啟賢從未成功收購台北文華東方酒店
《福布斯》網站又以「拼命偽裝富豪（Desperately Faking Riches）」為題報道指盧啟賢近年爭取上榜福布斯。指盧啟賢曾有7人在20多個場合中，聯繫福布斯11名不同的記者，提供多達十多份文件，希望登上福布斯富豪排行榜。文件當中包括四間泰國律師樓的資產證明，不過福布斯發現資產只是普通住宅，並非豪宅級數。而曾有報道指他在2018年斥資12億美元收購台北文華東方酒店，酒店亦澄清盧啟賢並非買家，雖然盧啟賢曾於2019年洽購，但未有成功。至於盧啟賢提供和限量超級跑車Pagani Huayra BC的合照，更加被福布斯踢爆是蘇富比拍賣行圖片的P圖。而盧啟賢曾多次聲稱自己是F1車隊Williams Racing的投資者，但福布斯亦查證車隊持有人Dorilton Capital從未收到盧啟賢投資。
「億萬富豪」訪問屬廣告性質 資產估計只有2億美元以下
至於他曾現身的「億萬富豪」訪問，雖然平台有BBC、CNBC、金融時報、南華早報等，當中更提到盧啟賢登上福布斯億萬富豪排行榜，但原來報道引述的是來自「福布斯中東版」的文章，而「福布斯中東版」是獨立營運的，並且文章是「廣告」（advertorial）。另外，關於盧啟賢的學歷，他聲稱自己是哈佛大學商學院的畢業生，但哈佛商學院方面並沒有任何紀錄。而《福布斯》亦估計，盧啟賢公司估值約為6,000萬美元，他和父母的身家加起來都只有2億美元以下。
盧啟賢未有承認過戀情
而《福布斯》雜誌的報道出街後，R.E Lee International（亞溢利國際）代表盧啟賢發聲明，指福布斯報道失實、片面、誤導，將會對福布斯採取法律行動，但聲明沒有提及哪一部分失實報導。早前曾有報道指盧啟賢曾與藝人廖碧兒拍拖，但盧啟賢之後在訪問中則強調和廖碧兒只是朋友，並否認婚訊，更稱對方為Auntie Bernice。
廖碧兒認戀失婚富二代 疑似同遊芬蘭
早前就有報道指，有讀者在芬蘭赫爾辛基的機場，目擊廖碧兒與一位型男一同乘搭芬蘭航空商務客位返港，兩人都係作全黑型格打扮，相當惹人注目。返到香港後廖碧兒隨即戴番黑超，仲坐埋機場電動車避人耳目。
失婚富二代盧啟賢被起底住市值8千萬山頂豪宅
被指係廖碧兒新歡的呢位型男好快就被起底，呢位型男叫盧啟賢(Calvin Lo)，年約40歲，係一位失婚富二代，而且仲有一個女兒。呢位金融才俊Calvin家底豐厚，家族持有不少物業，自己更住在市值8千萬的山頂豪宅！
廖碧兒認戀失婚富二代
廖碧兒早年曾被傳與失婚富二代Calvin Lo同遊芬蘭，對此廖碧兒甜笑承認！佢當時表示兩人拍拖幾個月，喺一個慈善活動上認識，並大讚Calvin人好好、好細心，大家都鍾意動物。
廖碧兒曾提及Calvin當時為單身 有一個女兒
提到Calvin曾經結過婚並有小朋友，而且有個泰籍女友Nina，廖碧兒就話係對方有一個女兒，不過大家已經見過面，而且相處得OK；至於泰籍女友呢方面，廖碧兒澄清冇呢回事：「冇，冇，以我所知佢係單身。」另外問到是否以結婚為前提拍拖，廖碧兒表示自己對感情一向認真，希望大家俾多啲時間、空間佢哋，有開心事一定會分享！
去片：
https://www.youtube.com/watch?v=mdgShM9CuwE&list=PLsdL8LkX834-708IH5cvPL4HkPDaI2Z-A
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