盧啟賢稱廖碧兒為Auntie 福布斯揭被家人追債 名車合照全是P圖

藝人廖碧兒前男友盧啟賢（Calvin Francis Lo），為私人保險業務公司R.E Lee International（亞溢利國際）行政總裁，他亦不時接受訪問，以富豪身分自居，不過《福布斯》雜誌早前就公開調查報道，指盧啟賢不但從未登上福布斯富豪排行榜，更指出他的限量超跑合照是P圖，就連學歷都是虛構的。