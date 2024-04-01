福祿壽訓練學院｜微辣前成員Sofia扮火雞姐 選美出身 背景勁猛料
微辣前成員Sofia扮火雞姐 背景公開 澳門選美出身
在首集「海選 24 強」中，3 位導師各有 8 次揀心水選手機會，首集的高質選手其實相當多，代號為「選美冠軍」的微辣前成員Sofia亦有份參加，扮演「火雞姐」，額頭上的超級刀疤及假哨牙已為她贏得焦點，加上一身古早味連身裙打扮，並向三位導師連環做出單眼及派心心表情，喜感爆燈。當三位導師得悉眼前的「醜角」真身是澳門小姐時，無不感到驚訝，祖藍笑言：「如果你真係選美冠軍嘅話，你係算冇乜包袱嘅。」
最後Sofia大方應導師要求即場落妝展示真面目，結果成功「洗底」獲網民洗版式大讚仙氣爆燈、笑容甜美：「混血混到啱晒」、「真面目好靚女」、「真人堅靚」、「有啲似謝嘉兒（港姐冠軍）」、「超靚＋有口才」、「超級美人」、「靚到冇朋友」。
擁七國血統 素顏勁有仙氣
祖藍甫見到Sofia真身，即表示曾在公開場合見過對方，翻查資料，Sofia六歲時已在澳門兼職模特兒，中學時期更開始當上KOL，之後Sofia先後擔任過節目主持、音樂MV女主角、歌舞劇女主角、網台主持，亦參與過不少廣告及微電影的拍攝工作，甚至連臨時演員都做過，演藝資歷絕對豐富；樣子甜美、輪廓分明的她，更擁有七個國家血統，分別為中國、葡萄牙、日本、意大利、法國、西班牙及英國。再翻查IG，現時坐擁18.5萬Followers的Sofia不但身段美好、素顏勁有仙氣，而且閒時更會接觸不同類型的運動，可謂動靜皆宜。
Sofia（麥嘉欣）娛樂事業照撈到風生水起
26歲的Sofia（麥嘉欣）是出名的7國混血美女，更是2017年國際小姐的澳門代表，並於2019年加入微辣。而「阿晶事件」對Sofia視乎零影響，娛樂事業照撈到風生水起。Sofia在去年中秋節時更獲安排上央視的中秋晚會唱歌，事業發展十分強勁。
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