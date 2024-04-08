福祿壽訓練學院｜內地演員梁山山唱功了得 背景起底 歌唱冠軍影視樣樣掂
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由阮兆祥、王祖藍、李思捷主持的TVB首個扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》每逢周日播出，日前最新一集就有不少面試者以扮聲唱歌為主，齊齊為了入圍出盡法寶。其中自稱「行走的CD機」的面試者梁山山更獲「福祿壽」三位評審一致好評！
內地演員梁山山唱功了得 評審一致力讚
自稱「行走的CD機」的面試者梁山山一出場就扮張學友唱《愛是永恆》、譚詠麟唱《當年情》和古巨基唱《愛得太遲》，扮得非常入神的他獲得全場觀眾歡呼支持，就連三位評審阮兆祥、王祖藍、李思捷都一致按燈選其入圍。特別是王祖藍和李思捷都對他讚不絕口，王祖藍更表示：「我冇你扮得咁似，講真」！
網民洗版式留言指撞樣AL
梁山山出場後獲得大批網民留言支持，網民都讚他唱功了得，加上夠曬靚仔，大家都表示非常期待他日後表現。此外，大部分網民都留言指梁山山與MIRROR成員Anson Lo撞樣。
34歲梁山山微博坐擁92萬粉絲 曾出演內地知名連續劇
34歲梁山山微博坐擁92萬粉絲，早在2012年就以「ME-GA樂隊」的主唱身份獲得內地歌唱比賽全國總冠軍，一出道就先後發表多首深受內地歌迷認識的歌曲，包括《再生·愛》、《青春悔過書》、《再見了·小時候》等。在影視方面，梁山山以出演過多部電視劇、電影和舞台劇，其中在內地連續劇《外來媳婦本地郎》中飾演「朱利安」一角就最為人熟悉！
一齊看梁山山的扮聲表演：
連李思捷都話要梁山山做導師！
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圖片來源：TVB、IG@ansonlht、微博@梁山山Sun、《外來媳婦本地郎》截圖