福祿壽訓練學院｜內地演員梁山山唱功了得 背景起底 歌唱冠軍影視樣樣掂

由阮兆祥、王祖藍、李思捷主持的TVB首個扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》每逢周日播出，日前最新一集就有不少面試者以扮聲唱歌為主，齊齊為了入圍出盡法寶。其中自稱「行走的CD機」的面試者梁山山更獲「福祿壽」三位評審一致好評！