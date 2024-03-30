福祿壽訓練學院｜李思捷連環「中大伏」有參賽者顏值極高似「3分1個張智霖」
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由阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的香港首個扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》將接棒《中年好聲音2》強勢推出，並於今個星期日3月31日逢周日晚八點半播出。而為了令觀眾更快更全面了解入圍者，第一至第三集時長足足1.5小時，直到第4集開始才回復1小時播映時間。扮嘢形象深入民心的福祿壽，將會在全新節目升呢導師，分別變成Professor Fuk（阮兆祥）、Professor Luk（王祖藍）及Professor Sau（李思捷），在五十名入圍者中挑選最具潛質及實力的扮嘢王成為頂級接班人。
福祿壽訓練學院｜首集「海選24強」高質選手相當多
50位入圍者過五關斬六將殺入首個海選回合，將輪流上場獻技，50位入圍者的出場次序，將由三位導師輪流憑對各單位參賽者代號的直覺「盲選」決定，換言之三子能否揀中心水選手可謂全靠運氣，只要一揀，無論質素好壞，都會自動入組！三位導師之中，李思捷堪稱「地獄黑仔王」。在首集「海選24強」中，3位導師各有8次揀心水選手機會，首集的高質選手其實相當多，除了有還原度勁高的郭富城、黃家駒、林峯、羅志祥及龍婷，還有爆笑版張國榮、青春版Lady Gaga、泥漿版高海寧、有多年演出經驗的「舞」林高手，以及「扮聲王」。
參賽者陳柏曦顏值指數直逼「3分1個張智霖」
其中一名男參賽者陳柏曦，除了顏值指數直逼「3分1個張智霖」，扮聲亦相當出色，先後一人扮勻劉德華、林峯、張學友、譚詠麟、黎明、郭富城等，更獲祖藍激讚「佢直頭係xx李思捷！」期待值爆燈。
李思捷連環「中大伏」
雖然精英雲集，可惜思捷卻連環「中大伏」，不斷揀中「最惡搞零潛質」入圍者，飽受祖藍及祥師兄嘲笑的同時，還多番驚現嚇到口都合唔埋的搞笑「天然呆」表情，甚至一度激氣至追打祖藍，場面爆笑。
「比卡超走音王」當眾向李思捷Say No
首集的「既驚嚇又驚喜」選手為數不少，最經典的有「比卡超走音王」、「無厘頭假髮男」及「醬爆亂舞王」，其中「比卡超走音王」不但走音無極限，更斗膽當眾向李思捷Say No！至於「醬爆亂舞王」則搞笑肢體潛能爆燈，嚇到思捷一度唔識反應。想直擊思捷連環飲恨全程，敬請密切留意明晚首播的《福祿壽訓練學院 海選24強》。
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