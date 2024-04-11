福祿壽訓練學院｜王祖藍同「元朗劉華」鬥戲笑爆全場 提名名單率先睇
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阮兆祥、李思捷、王祖藍主持的扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》，本周日晚（14日）八點翡翠台播出第三集頒獎禮篇。頒獎禮篇特別之處，是3位導師及24名學員將放下競賽心態，攜手炮製一個既土炮又多元的頒獎禮，眾人除了會惡搞熱播劇集及電影外，又會模仿世界各地的歌手，甚至動漫人物勁歌熱舞，務求帶給觀眾開心愉快的晚上。
王祖藍「涼茶偉」VS蔡景行「元朗劉華」
話明頒獎禮，當然有提名名單，據知第三集頒獎禮篇共會頒發三個「惡搞」大獎，大會今日公布三個獎項組別提名名單及相關劇照。第三個組別是「年度電影演員」，最後四強提名名單為國貨城《臨時截案》、涼茶偉《啜手指》、子華塵《鴨舌大狀》、鄭燶基《龍咁基》。頂頭大熱分別是扮演「涼茶偉」的祖藍，及扮演「子華塵」的「扮聲勁過李思捷」林樂熙。雖然祖藍的《啜手指》版「涼茶偉」造型之前經已曝光，但這次他將聯同「元朗劉華」蔡景行合作演出，二人會還原原裝的經典醫院講數場口，祖藍的招牌「涼茶偉」眼神夠Gag不用多說，就連行仔的眼神及戚嘴笑亦相當像真。
至於扮演「子華塵」的林樂熙，除了在《鴨舌大狀》中會化身陳豪玩破音及「唐老鴨」聲，還會與飾演「王吻得」的思捷有精彩對戲，二人惡搞原裝經典對白「Everything is Wrong」，加上思捷神倒模「王吻得」在原裝的癲狂情況，戲味十足。
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圖片來源：TVB