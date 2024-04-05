福祿壽訓練學院｜YouTuber踢爆王祖藍麥嘉欣扮唔識 連選美冠軍都係造假？

TVB綜藝《福祿壽訓練學院》播出即引起網民討論，除了有素人參賽外，亦有不少藝人驚喜亮相。當中以「選美冠軍」代號登場的選手，正是前微辣女神麥嘉欣（Sofia）。不過早前就被YouTuber「無糧軍師Water」踢爆王祖藍與麥嘉欣其實早已相識，更踢爆埋麥嘉欣「選美冠軍」的頭銜其實並非事實……