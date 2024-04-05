福祿壽訓練學院｜YouTuber踢爆王祖藍麥嘉欣扮唔識 連選美冠軍都係造假？
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TVB綜藝《福祿壽訓練學院》播出即引起網民討論，除了有素人參賽外，亦有不少藝人驚喜亮相。當中以「選美冠軍」代號登場的選手，正是前微辣女神麥嘉欣（Sofia）。不過早前就被YouTuber「無糧軍師Water」踢爆王祖藍與麥嘉欣其實早已相識，更踢爆埋麥嘉欣「選美冠軍」的頭銜其實並非事實……
福祿壽訓練學院｜王祖藍麥嘉欣食完飯扮唔識
「無糧軍師Water」在其YouTube channel上載了一段新片，並在片中踢爆王祖藍和麥嘉欣其實早就認識，並非王祖藍所稱的「在某些演出曾經遇到她」。「無糧軍師Water」更貼出王祖藍與麥嘉欣齊齊嘆美食的相片，店家出post的日期更是2023年的12月，而《福祿壽訓練學院》只是近期播出的節目，因此王祖藍扮唔識麥嘉欣就顯得十分奇怪！
福祿壽訓練學院｜麥嘉欣選美冠軍頭銜成疑
麥嘉欣以火雞姐的造型出場表演後，便直接表示自己是澳門的選美冠軍，因此代號才會定為「選美冠軍」。不過澳門小姐選舉其實已經於2009年停辦，近年只在2019年舉辦過一次。而麥嘉欣只於2017年以澳門代表參戰國際小姐選舉，不過並未獲得任何名次，亦令麥嘉欣選美冠軍的頭銜成疑。其實麥嘉欣在參選國際小姐後曾拍片回應網民的提問，當時她只自稱是「2017年國際小姐澳門代表」，並非現時在《福祿壽訓練學院》中所稱的選美冠軍。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@sofiavdsp、YouTube@TVB綜藝、YouTube@Sofia Paiva麥嘉欣、Miss International官網、Facebook@My Messy Kitchen