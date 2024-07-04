譚輝智關嘉敏首合體跳唱《屈到病》網民力推台慶搵佢哋表演
譚輝智關嘉敏同框跳唱《屈到病》網民激讚台慶搵佢哋表演
關嘉敏見到對方後興奮大笑！原本兩位從不相識，首次坐埋傾偈時，關嘉敏笑指：「其實咁樣睇我哋唔似㗎」譚輝智睇完超開心，又讚對方扮得好：「就係咁先睇到佢嘅功架，佢靚咁多，點會扮到我，又要扮唔識跳舞。」關嘉敏曾擔心好驚畀輝智粉絲鬧，如今好開心可以得到本尊認可，又即場同台跳唱《屈到病》，兩位首次合作就勁有喜劇效果！輝智仲話如果影片點擊率過百萬再找數。
唔少網民激讚：「台慶應該搵佢哋合體表演」「相似度：100%」「嘉敏，加油! 又靚又有身段」「試吓揾譚輝智扮關嘉敏唱跳一番」
專業評審一致好評 高分認可演技
《福祿壽訓練學院終極對決》中，三位專業評審對關嘉敏的表演給予瞭高度評價，其中錢嘉樂更是讚不絕口，他表示除了身高之外，關嘉敏的模仿在各方面都達到了驚人的相似度。評審志偉則忍不住提問：「係邊個嘅智慧叫你扮譚輝智架」、「你幾時開始覺得自己似譚輝智？」而祥仔則向無綫的梳化部同事送上了掌聲，表達對他們工作的認可。江美儀也不失幽默，她透露為了更好地配合關嘉敏的表演，特意向化妝間借來「拉姑頭箍」來增加效果。
關嘉敏自評：「模仿最難是舞姿」
節目結束後，關嘉敏分享了她在準備過程中的心得。她坦言，作為一名跳唱歌手，要扮演一個舞技生疏的初學者是最大的挑戰。「我揣摩咗好耐，我聽到最多評語，就係話我跳得太好，關嘉敏你減番少少啦。」她的努力沒有白費，最終以高分獲得了評審的一致認可，其中相似度方面更是獲得了滿分評價。
福祿壽訓練學院｜關嘉敏第一集扮尹光絞盡腦汁
關嘉敏早在 《福祿壽訓練學院》第一集就以女扮男裝殺入50強，她坦言為了首輪競賽造型花了不少功夫，並很開心獲一眾好友鼎力支持：「身邊好多朋友都好興奮、好願意去幫我，同埋專登搵人做咗件同嗰個人嘅招牌Look 一模一樣嘅衫，成本都高，但我冇理、因為只係想一心做好件事。」
重溫關嘉敏扮嘢造型：
海選—光B女
分組對決—《卡門》
生死對決—《淑女》梅姐
命運對決—《菲越電影城》王菲
重溫關嘉敏性感靚相：
關嘉敏扮尹光自費複製登台靚衫！
關嘉敏續指單是化妝已花了 3 至 4 個小時，並笑言最開心是化了妝後，現場幾乎沒有人認得她，另一方面，網友估「知名老人」可能係扮尹光。據知關嘉敏係參考咗去年尹光新歌《掂呀》嘅MV服裝造型。
10強學員｜「光B女」關嘉敏｜年齡：29歲
學歷：High diploma at Advertising and brand management
專長分類：聲音模仿，鄧紫棋、徐小鳳、梅艷芳、尹光（其他專長：跳舞、唱歌、rap 、打功夫、打鼓、色士風、紫微斗數）
個人簡介：「自細就已經好好動，坐唔定。細細個就開始玩好多課外活動，五歲開始跳中國舞，之後玩體操、游水、色士風，大個就開始打功夫、玩兵器、打拳、打關斗、打鼓同射箭，依家仲學埋紫微斗數。我好鍾意學嘢，因為我實在太貪玩，個個都覺得我有過度活躍症，其實我只係想令自己裝備多啲，有機會嘅時候我就可以好好咁握實。希望我可以活到老，學到老，同埋~~~玩到老，好似尹光咁。」