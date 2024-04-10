福祿壽訓練學院｜郭珮文陳懿德化身「人肉獎座」 自爆件衫好薄零打底

TVB扮嘢真人Show《福祿壽訓練學院》第三集頒獎禮篇，兩位「扮工室助理」郭珮文（Juliana）及陳懿德，來到頒獎禮篇自然不敢怠慢，除了會以超亮麗晚禮服登場外，還會扮演不同風格的「人肉獎座」，並會無定向在節目不同環節「老是常出現」，以搞怪造型刺激觀眾眼球！