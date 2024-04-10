福祿壽訓練學院｜郭珮文陳懿德化身「人肉獎座」 自爆件衫好薄零打底
郭珮文陳懿德化身「人肉獎座」
「人肉獎座」對於兩位助理主持來說繼續是很大挑戰，除了因為連身衣造型難Carry 之餘兼很難著外，由於 2 人要在長達十數小時的錄影過程中多番舉起雙手「扮獎」，故對二人來說亦是體力挑戰！而在第一、二集扮「碌竹」的德德，今集獲製作組貼心照顧為其度身訂造「金球假手背囊」，好讓德德肩頸得以休息，令德德大呼感動：「製作組驚我個膊頭同條頸太攰，所以就為我設計咗呢隻假手，等我唔使將隻手舉足十幾個鐘咁辛苦。但原來佢都幾重同幾掗拃，我頭先喺走廊都唔小心攻擊到幾個路人，工作人員笑我係『最強武器』。」
談到打造造型過程，德德坦言單是為身上的金色菲林「定位」已花掉兩小時：「總共有幾個姐姐係咁釘釘釘，我都有意外被拮咗幾吓，好難先可以令到啲菲林 fix 到位。」德德續指著衫及除衫亦是十分艱難：「除衫都要幾個人幫手，好似金蟬脫殼咁，著嘅時候又係四、五個服裝姐姐一齊出力、幫我將件衫轉轉轉番上去。」德德續指由於造型相當難搞，故此她亦盡量少飲水避免去洗手間。
郭珮文高舉「金電視」考驗臂力：我冇特別打底
至於 Juliana 的造型，單是臉上金色部分也要分先後兩次上色，即使沒有菲林加持，耗時亦需要兩小時。Juliana 的造型同樣蝦人著，皆因設計超級貼身，問到擁有美好葫蘆形身段的 Juliana 穿造型前有否刻意節食，Juliana 呈放棄狀態謂：
「放棄咗節食架喇，有肚腩都唔緊要啦。我冇特別打底呀，因為呢件衫好薄，打底嘅話會好明顯。呢件衫去廁所要成套除晒，同埋自己一個係拉唔番件衫上去嘅。」
Juliana 又笑言該身造型有一個意料之外的 side effect，就是令她一整天與外界失聯：「因為隻手係包住晒，所以成日都用唔到手機。」除了造型惡搞，Juliana 在頒獎禮篇的任務亦十分惡搞，為了配合節目錄影及效果，Juliana 需要十數小時持續舉著一個「金電視」，雖然「金電視」是由發泡膠打造，但要長時間舉起亦相當考驗體力及臂力，現場所見，Juliana 每逢嗌 cut，都必定會一臉辛苦地放下「金電視」回氣，但一 Roll 機亦馬上入戲展現笑容。Juliana 錄影前亦笑言對自己的臂力沒有信心：「以前我手力好好架，但因為四、五年冇做過運動，依家都有啲擔心。」
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