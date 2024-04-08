福祿壽訓練學院｜黃建東否認抄襲Sica「一人」模仿Avantgardey成功入圍
福祿壽 「洗牌」揀人表演愈來愈似《殘酷一叮》
今集「洗牌」過程及方法是，餘下的 26 名參賽者（共 25 個表演單位）將釋數出場，三位導師若覺得該輪表演者啱心水，可即時按下眼前的搶人掣，若有多於一名導師搶同一位表演者，該表演者將獲主導權選擇加入哪位導師的團隊；如沒有導師撳掣，該名參賽者將會被自動淘汰。
由於每名導師隊伍上限均為 8 人，故當有新隊員加入，導師需即場選擇需要被淘汰隊員。是集導師們的形勢亦會出現戲劇性逆轉，上集的「黑仔王」李思捷將「絕地反擊」、成功吸引大批實力新血爭相爭入隊，至於上集盡攬「顏值系」參賽者的王祖藍，今集在搶人期間食盡檸檬，由「顏值王」慘變「檸檬王」。
25個表演單位花名爆笑
今集 25 個表演單位同樣有齊藝人及素人代表，分別（排名不分先後）為：
「元朗劉華」、「廣州暴龍哥」、「鬚根吳君如」、「行走的 CD 機（梁山山）」、「買一送一（吳兆麟 Alan 及劉倬昕 Sam Lau）」、「變聲歌神」、「葵涌阿 Rain」、「張繼馬利」、「古巨軒」、「一人 Avantgardey（黃建東）」、「一人扮嘢之境」、「中山曾比特」、「球王 B 朗」、「友台藝人」、「光 B 女（關嘉敏）」、「大埔扮嘢王」、「長洲喜劇王」、「鴨脷洲霑叔」、「收縮舞王」、「人肉變聲器」、「鬼王菀之」、「澳門萬朱莎華」、「王祖藍必選」、「四捨五入王祖藍」及「HK. Mr. Bean」
黃建東「一人 Avantgardey」籌備超過一個月
相比第一集，今集有兩個超乎想像的「大龍鳳」演出，分別為代號「一人 Avantgardey」的黃建東，及「買一送一」的吳兆麟 Alan 及劉倬昕 Sam Lau。先說「一人 Avantgardey」，顧名思義，黃建東是一人分飾日本超人氣舞蹈團體 Avantgardey，跳唱陳慧嫻經典跳唱歌曲《跳舞街》。身穿 Avantgardey 招牌紫色校服 Look，頭戴 Avantgardey 標誌性假髮的黃建東，不但誇張表情神倒模 Avantgardey，就連搞怪跳舞動作亦學到十足十！為了加強表演效果，黃建東還自製「隊員影片」伴舞，令出來的效果像有 19個黃建東一起跳唱，有創意之餘亦是誠意十足。談到是次演出，東東坦言碌盡人情卡之餘，籌備時間更長達一個多月：
「淨係排舞都搞咗幾個星期，除咗搵專業排舞師幫我打底啲基本舞功，我自己都 Keep 住成個月係咁睇晒 Avantgardey 嘅所有演出片段，仔細研究自己可以模仿到嘅肢體動作，再學埋佢哋嘅表情。」
否認抄襲友台 Sica 表演
由於ViuTV的Sica早在今年2月初已經用「一人之力」模仿過Avantgardey 表演，而且更得到女團Avantgardey 本尊在IG上轉發認可，黃建東的模仿難免引來「抄襲」指控，對此黃建東也有大方回應 ：
「實我一早已經想扮，我哋一個月前拍，始終電視冇網上咁即時，要等到今晚先可以出街面世！」
練到半夜三點幾慘被誤當「變態佬」
東東又指為了精益求精，完成綵排後當晚亦有回家對表演加以調整：「我返到屋企後反覆練習同調整咗足足 4 個鐘，練到半夜三點幾，希望個盡量做好啲。」東東續指單是置裝過程已歷盡艱辛，為了假髮及校服踏破鐵鞋兼大破慳囊之餘，更數度被誤當「變態佬」：「因為我要著校服，我就去旺角同九龍城啲校服店搵，但佢哋一聽到我想要女校校服，啲姐姐即刻好驚，話佢哋淨係賣畀學生同即刻趕我走，搞到我好似變態佬咁。我之後有試過上網訂，但又搵唔到紫色，我最尾係搵朋友再託佢幫手搵人做，淨係件衫用咗四位數字。」
Sam Lau 超強麒麟臂勁吸睛
另一超乎想像的演出，是 Alan 及 Sam Lau 的「買一送一」，二人除了扮 Barbie 外，還會大玩《超級變變變》式的「人肉籃球」；表演期間，化身「人肉籃球」的 SamLau 需配合 Alan 的動作不停一邊閃避、一邊狂做 push up 予以配合，令觀眾看上去真的像 Alan 在打籃球般。Sam Lau 除了表現出的體力、臂力及腰力驚為天人，在表演中展示的一身結實肌肉亦令人眼前一亮。翻查資料，31 期藝員訓練班的 Sam Lau、自畢業後不乏演出及綜藝節目主持機會，更曾被媒體封為「文武雙全」，就讀拔萃女書院的 Sam Lau，8 歲已開始接受田徑訓練，並於中三加入港隊成為田徑運動員，專長是 400 米短跑。除了運動，Sam Lau 學業成績亦相當彪炳，除以 DSE Best 5 29分的成績考入香港大學文學院及以一級榮譽畢業外，現在還於 香港大學修讀犯罪學碩士，並會於今年七月畢業。Sam Lau 受訪時笑言與 Alan 因為志趣相投所以組隊參加比賽，並謂表演重點除了是 Push Up，「古惑的頭套」亦是難度所在：「主要難度係個頭套成日跣，好易睇唔到嘢。」談到一身健碩肌肉，Sam Lau 笑言自己每日凌晨都會做 Gym，而觀乎其社交網的做 Gym 實錄，一雙麒麟臂相當壯觀。 想知道更多相關精彩資訊，敬請留意 www.tvb.com
「扮聲達人」獲得三燈殊榮！李思捷亦甘拜下風
在 25 個表演單位中，共有三個單位獲得「三燈」殊榮，而三位導師為了爭贏心頭好，更會各出奇謀氹參賽者入隊，當中有一名屬於「變聲系」精英梁山山的「三燈」參賽者表演完畢後，除了令祖藍大嘆自愧不如，就連「模仿達人」思捷亦甘拜下風謂：「不如咁啦，你做我哋導師好冇呀？」期待度爆燈。
《全城一叮》孖八「收縮水」表演
除了「變聲系」、還有「顏值系」代表「火紅透視王菀之」及早前已曝光扮演「光 B 女」的關嘉敏，與「影視系」代表「《獵鷹》版劉德華」、「鬚根吳君如」及「誇張眼淚系萬朱莎華」。另《全城一叮》總冠軍之一的孖八（李俊華）則以舞蹈融合「收縮水」經典場口上陣表演，最終能否再度跳出彩虹？
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