福祿壽訓練學院丨前ViuTV藝人李建邦背景起底 身高150cm 圈中人脈超強大
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TVB扮嘢真人騷《福祿壽訓練學院》第二集，不少身懷絕技、扮嘢了得的參賽者都有參加此節目。其中「友台藝人」Suzuki李建邦化身泰迪羅賓，可惜凳都未坐暖就被淘汰，在節目播出後更受到網民熱議！
前ViuTV藝人李建邦被光速淘汰身高150cm
前ViuTV藝人Suzuki李建邦以「友台藝人」身份上《福祿壽訓練學院》，身高150cm的Suzuki當晚就扮同樣身高矮小的泰迪羅賓唱《點指兵兵》。Suzuki以一身卡其色的外套，加上黑超，打扮與泰迪羅賓都頗為相似。不過唱功就似乎麻麻，聲線亦同泰迪羅賓相差甚遠，雖然最後都有王祖藍按燈搶人，不過可惜到最後階段仍遭淘汰，無緣之後比賽。
網民劣評如潮：祖藍扮得似好多
節目一播出後，不少網民都紛紛留言狠批，認為Suzuki扮泰迪羅賓一點都不相似，比起同樣扮過泰迪羅賓的王祖藍遜色許多：「無論造型樣貌唱歌聲音及技巧冇一樣相似！基本上完全唔合格！」、「 暫時來講，祖藍扮泰迪羅賓，冇邊個扮得似過佢」、「其實一d都唔似」、「祖藍扮得似好多」等。
Suzuki拍過多套ViuTV劇集 曾力追口罩小姐
現年31歲的Suzuki李建邦在2016年以參加ViuTV求愛真人騷《脫毒工程》入行，之後先先後後出演過多套ViuTV的電視劇和綜藝節目，包括《暖男爸爸》、《百萬同居計劃 》、《Food Buddies》等，直至2021年1月才正式宣佈離開ViuTV。去年Suzuki就以自由身身份，於年初參加了ViuTV的真人騷《婚前試行為》，力追由初中開始暗戀的口罩小姐「咚咚」吳妍臻。
圈中人脈超強大 同名導、視帝都係波友
多才多藝的Suzuki在學生時期，曾經與現效力港超的港腳梁冠聰一起代表學校勇奪2010年全港學界足球精英賽冠軍。Suzuki現時依然有保持踢足球的習慣，波友更是大導杜琪峯與視帝馬國明等圈中人，人脈超廣。
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