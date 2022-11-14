萬千星輝賀台慶 | 《聲生不息福祿壽》炎明熹曾比特扮鬼扮馬炒冷飯
福祿壽孖炎明熹曾比特一齊扮鬼扮馬
除此之外，台前幕後亦準備了不同類型表演和環節。今年特別有阮兆祥、李思捷及王祖藍三人組成的福祿壽擔任表演嘉賓之一，時隔5年重臨台慶舞台。今年福祿壽更找來《聲生不息》人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特（Mike）一起玩《聲生不息福祿壽》，務求神還原《聲生不息》經典場面，保証歌舞連場之餘，仲有扮鬼扮馬扮嘢環節。
首次與福祿壽同台的炎明熹笑言：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」再問是否會破天荒作扮嘢演出，Gigi則大賣關子謂：「總之會係好特別嘅演出，密切留意！」
當年福祿壽扮阿Rain、顏福偉超經典
福祿壽三人經常在台慶中大放小單，其中最經典的非2007年的《熱爆巨星演唱會》莫屬。當年王祖藍扮的甄妮《七級半地震》造型，大騷馬甲線！阮兆祥除了扮韓國巨星Rain至於仲扮顏福偉，笑爆全場！
阮兆祥玩濕身超激
2011年的《萬千星輝福祿壽之未來先生選舉》中，三人先後扮演「排骨偽腹肌男」、「一件頭大隻佬」及「濕身猛男」大晒搞笑功、驚人腰力、腳骨力及軟柔度，祖藍更乘機向當時還是女友的李亞男示愛，大放笑彈及花生，相當有睇頭。
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略