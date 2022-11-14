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萬千星輝賀台慶 | 《聲生不息福祿壽》炎明熹曾比特扮鬼扮馬炒冷飯

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今年無綫踏入第55週年，無綫為了隆重其實，今年司儀人數將會打破歷年台慶紀錄，總共有十男十女組成的二十大司儀組合！當中涵蓋不同年代的司儀界代表，包括有在TVB工作長達51年的汪明荃、陳貝兒、麥美恩、馮盈盈、黎芷珊、朱凱婷、陳庭欣、吳幸美、宋宛穎、梁凱晴、陳百祥、鄧梓峰、林盛斌、陸浩明、錢嘉樂、崔建邦、周奕瑋、鄭衍峰，以及新鮮出爐的兩名「全能司儀」優勝者黃建東及蔡國威。

福祿壽 今年司儀人數將會打破歷年台慶紀錄，總共有十男十女組成的二十大司儀組合！
今年司儀人數將會打破歷年台慶紀錄，總共有十男十女組成的二十大司儀組合！（圖片來源：TVB提供）

福祿壽孖炎明熹曾比特一齊扮鬼扮馬

除此之外，台前幕後亦準備了不同類型表演和環節。今年特別有阮兆祥、李思捷及王祖藍三人組成的福祿壽擔任表演嘉賓之一，時隔5年重臨台慶舞台。今年福祿壽更找來《聲生不息》人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特（Mike）一起玩《聲生不息福祿壽》，務求神還原《聲生不息》經典場面，保証歌舞連場之餘，仲有扮鬼扮馬扮嘢環節。

福祿壽 今年福祿壽更找來《聲生不息》人氣王炎明熹Gigi）、曾比特Mike）一起玩《聲生不息福祿壽》
今年福祿壽更找來《聲生不息》人氣王炎明熹（Gigi）、曾比特（Mike）一起玩《聲生不息福祿壽》（圖片來源：TVB提供）

首次與福祿壽同台的炎明熹笑言：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」再問是否會破天荒作扮嘢演出，Gigi則大賣關子謂：「總之會係好特別嘅演出，密切留意！」

福祿壽 炎明熹笑言：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」
炎明熹笑言：「我估最難係要練定忍笑，因為佢哋都好好笑，要打醒十二分精神先得。」（圖片來源：TVB提供）

當年福祿壽扮阿Rain、顏福偉超經典

福祿壽三人經常在台慶中大放小單，其中最經典的非2007年的《熱爆巨星演唱會》莫屬。當年王祖藍扮的甄妮《七級半地震》造型，大騷馬甲線！阮兆祥除了扮韓國巨星Rain至於仲扮顏福偉，笑爆全場！

福祿壽 扮顏福偉真係激似！
扮顏福偉真係激似！（圖片來源：TVB提供）
福祿壽 呢幕扮阿Rain真係好經典
呢幕扮阿Rain真係好經典（圖片來源：TVB提供）

阮兆祥玩濕身超激

2011年的《萬千星輝福祿壽之未來先生選舉》中，三人先後扮演「排骨偽腹肌男」、「一件頭大隻佬」及「濕身猛男」大晒搞笑功、驚人腰力、腳骨力及軟柔度，祖藍更乘機向當時還是女友的李亞男示愛，大放笑彈及花生，相當有睇頭。

福祿壽 王祖藍半吊係到超落力
王祖藍半吊係到超落力（圖片來源：TVB提供）
福祿壽 李思捷都有玩濕身
李思捷都有玩濕身（圖片來源：TVB提供）
福祿壽 阮兆祥玩濕身超激
阮兆祥玩濕身超激（圖片來源：TVB提供）

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略

撰文：東方新地圖片來源：TVB提供

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