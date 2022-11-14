萬千星輝賀台慶 | 《聲生不息福祿壽》炎明熹曾比特扮鬼扮馬炒冷飯

今年無綫踏入第55週年，無綫為了隆重其實，今年司儀人數將會打破歷年台慶紀錄，總共有十男十女組成的二十大司儀組合！當中涵蓋不同年代的司儀界代表，包括有在TVB工作長達51年的汪明荃、陳貝兒、麥美恩、馮盈盈、黎芷珊、朱凱婷、陳庭欣、吳幸美、宋宛穎、梁凱晴、陳百祥、鄧梓峰、林盛斌、陸浩明、錢嘉樂、崔建邦、周奕瑋、鄭衍峰，以及新鮮出爐的兩名「全能司儀」優勝者黃建東及蔡國威。