福祿壽｜阮兆祥李思捷再扮何伯何太 郭珮文複製「東張女神」派福利

李思捷及阮兆祥上周極速以熱爆新聞人物「何伯＋何太look」直踩《逆天奇案2》大結局現場，引爆全城熱話，由於今周由於何生何太事件再有新進展，為了緊貼新聞熱話，將最新鮮滾熱辣的笑料呈現觀眾眼前，福祿壽團隊再次展現「極速神還原」功力！

