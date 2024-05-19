福祿壽｜阮兆祥李思捷再扮何伯何太 郭珮文複製「東張女神」派福利
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李思捷及阮兆祥上周極速以熱爆新聞人物「何伯＋何太look」直踩《逆天奇案2》大結局現場，引爆全城熱話，由於今周由於何生何太事件再有新進展，為了緊貼新聞熱話，將最新鮮滾熱辣的笑料呈現觀眾眼前，福祿壽團隊再次展現「極速神還原」功力！
王祖藍一人分飾多角相當抵死
凡事一條心的「福祿壽」，要還原新聞人物自然少不了王祖藍的參與。據知，祖藍是次會一人飾演多個角色及身份，還會為特備環節搞笑獻聲，密切留意。
「何伯何太」現身電視城撳錢
今日，祥師兄及思捷以何生何太最新裝束現身電視城，為本集《福祿壽訓練學院》拍攝特備環節，團隊這次更找來節目「扮工室助理」郭珮文（Juliana）扮演因訪問何生何太時有出色表現、備受讚賞的「東張女神」梁敏巧。
梁敏巧被魔鬼身材郭珮文取代
三人今早齊齊以99.9%原裝Look為節目進行拍攝，祥師兄的「大星星」黑白裙配以Satine絲巾及披肩長髮，加上全程嬌羞小鳥伊人Tone對著思捷又挨又詐嬌，再次引爆全場笑彈。製作組率先曝光了節目四大必睇笑位，分別為「A For Apple」、「花叢漫步」、「古惑提款機」及「神秘手扣」，聚眼睇落相當無厘頭，想知《福祿壽訓練學院》今晚到底有甚麼最新驚喜，密切留意今晚播出最新一集。
複製「何伯續集」道具服裝再加碼
阮兆祥兄及李思捷事後受訪時，亦再次對製作組在道具及服裝方面的神還原能力表示讚嘆，二人更異口同聲表示必須感激TVB服裝、道具及化妝同事的齊心協力：「佢哋真係好犀利，點解可以喺咁短時間，搵到咁一模一樣嘅衫架呢，尤其條絲巾真係似到不得了。呢班同事其實一路以嚟喺我哋嘅製作方面都幫咗好多，真係勞苦功高。」
福祿壽再扮何生何太 緊貼事件發展 最新惡攪片段搶先睇
今次團隊更找來節目「扮工室助理」郭珮文（Juliana）扮演因訪問何生何太時有出色表現，更備受讚賞的「東張女神」梁敏巧，三人今早齊齊以「原裝Look」為節目進行拍攝，阮兆祥、李思捷受訪時再次對製作組在道具、服裝、化妝方面的神還原能力表示讚嘆，並且非常感激同事的努力。 最後兩人更透露今晚「彩蛋」，將會由王祖藍扮演何太的18歲兒子。
圖片來源：TVB