秀茂坪道貨車撞巴士嚴重車禍 貨車近乎解體 多人送院 現場情況更新！
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秀茂坪道連德道｜本港發生嚴重交通意外。今晨繁忙時間九時許，秀茂坪道發生嚴重交通意外，現場更一度傳出巨響，多條巴士路線需改道或延誤。
貨車巴士嚴重交通意外 貨車近乎解體
一輛由油塘開往長沙灣的214號九巴，駛至彎位時，對面線一輛貨車疑似越線，兩車迎頭猛烈相撞。現場一度傳出巨響，附近居民聞聲圍觀，現場滿佈碎片，場面驚險。
兩車損毀嚴重 多名乘客受傷送院
貨車車頭嚴重變形，車鬥及車頂被撞開，車內雜物如發泡膠箱、膠籃散落一地。巴士車頭擋風玻璃爆裂，車廂內外均見損毀。貨車更分開兩截，近乎解體模樣。
事故導致最少13人受傷，包括兩車司機及11名乘客，傷者由多輛救護車送院治理，幸無生命危險。
多條巴士路線改道或延誤
受連德道事故影響，多條九巴路線需即時改道，包括93K、98A、98C、213M、214及613線。部分班次或會延誤，九巴呼籲市民預留額外出行時間，並留意最新交通消息。
警方調查肇事原因 呼籲目擊者提供線索
警方已封鎖現場調查，正了解貨車是否因越線導致意外。呼籲目擊者或有行車記錄儀片段的市民主動聯絡協助調查，還原事發經過。
市民盼早日恢復正常交通秩序
意外導致秀茂坪一帶交通擠塞，不少市民表示上班受阻，期望相關部門盡快清理現場，恢復正常交通秩序。
圖片來源：截圖@無綫新聞、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期