「TVB咪神」26歲黃婧靈驚爆秘婚疑雲！超低胸婚紗照獲網民留言祝賀
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有「TVB咪神」之稱的黃婧靈近年突然大減產，月初又大曬專業證書，令網民都紛紛懷疑是否準備轉行。波波日前更突然公開婚紗照，獲網民一致留言祝福！
「TVB咪神」26歲黃婧靈突公開婚紗照
26歲黃婧靈波波近日突然在社交平台上傳一系列的婚紗照，從照片中可見，波波穿上超低胸白色婚紗，性感火辣，鎖骨香肩一覽無遺。波波手捧鮮花，令網民都懷疑是否將好事近！
網民祝賀：做你老公真係死而無憾
網民都紛紛留言祝賀，不過波波所上傳的照片中卻未能看到新郎的身影，似乎今輯婚紗照只是普通廣告照！網民照樣大讚：「做你老公真係死而無憾」、「幾時幾時，恭喜恭喜，預祝都可以咖」、「波波好靚，恭喜你wedding」。
波波黃婧靈曬專業證書惹轉行猜測
波波近日在社交平台興奮分享：「今年的最後一天，注冊催眠治療師牌got！估唔到自己真係會有機會接觸心理方面嘅知識。情緒係人生一大課題，希望大家都有足夠能力面對自己。」
黃婧靈還補充道，身心健康是非常重要的事情，希望自己能夠借助新知識幫到更多有需要的人，並笑問有沒人想被她催眠，江嘉敏更第一個報名稱「好想比你催吓」，6字留言賀黃婧靈考獲註冊催眠治療師牌引起網民無限遐想！
網民猜測黃婧靈是否準備轉行
雖然江嘉敏嘅祝賀引起網民無限遐想，但係因為近年大減產嘅緣故，唔少人都猜測黃婧靈會否轉行：「考到牌之後會唔會轉行？」、「咁叻女！但是有專業牌照後是否會轉行？」、「反正近排都冇咩job咁，依家考到牌可以走啦」、「做催眠治療師好過做藝人啦」、「2025第一個離巢希望唔會係你」
圖片來源：ig@krysellawong、ig@kaman_kong資料或影片來源：原文刊於新假期