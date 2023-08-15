香港街頭出現多張詭異海報 網民掃碼發現真相超驚嚇：「睇到毛管戙」
香港街頭發現多張詭異海報 真相超驚嚇
近日香港牛頭角街頭出現多張海報，海報上寫住「只要掃，不要問」，黑白為主再加上紅色大交叉，排得密密麻麻，就算只係路過睇到都非常心寒，有部份看到海報的網民就話以為係地下樂隊的宣傳海報。
原來係泰國鬼片！
網民掃完進入網站後，發現原來海報是為了將於8月17日上映的泰國鬼片《租嚇》作宣傳。《租嚇》由Nittha Jirayungyurn, Sukollawat Kanaros, Penpak Sirikul主演，光睇預告片就已經睇到毛骨悚然！
網民嚇親：睇到毛管戙
不少網民睇完預告後，紛紛去到這個電影Facebook Page留言寫道：「嚇死人咩」、「睇到毛管戙」、「唔好搞呢啲嘢啦」等。
海報宣傳大失敗 預告片冇人睇
雖然香港多個地區都能夠看到貼到密密麻麻《租嚇》宣傳海報，但似乎今次宣傳活動大失敗。香港版預告已經上傳到Youtube頻道超過兩個月，但依然只有3,000個View數，就連Facebook專頁另外再做宣傳都只係得9個Like，完全冇人理！
齊齊睇《租嚇》驚悚預告片：
《租嚇》7大入場前必看重點
炎炎夏日，有多套驚悚鬼片都趁著暑假檔期紛紛上映，其中泰國鬼片《租嚇》就引起香港影迷高度關注。以下就為大家準備了《租嚇》7大入場前必看重點！
《租嚇》重點一丨電影詳情
《租嚇》重點二丨劇情簡介
《租嚇》重點三丨租嚇影評
《租嚇》重點四丨電影預告
《租嚇》重點五丨預告片段曝光
《租嚇》重點六丨電影彩蛋
《租嚇》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《租嚇》重點一丨電影詳情
|《租嚇》電影詳情
|名稱
|租嚇 (Home For Rent)
|片種
|恐怖
|編劇
|—
|導演
|Sophon Sakdaphisit
|主演
|Nittha Jirayungyurn, Sukollawat Kanaros, Penpak Sirikul
|片長
|2小時4分
|級別
|IIB 級
|語言
|泰語 (中英文字幕)
|上映
|2023年8月17日, Thu (公映)
《租嚇》重點二丨劇情簡介
租嚇劇情講述夫婦小寧(尼塔莎 飾)和家榮(蘇格拉瓦 飾)搬家後把空置房子租予年邁醫生拉蒂(彭帕克 飾)及她的女兒，然而自房子出租後，小寧身邊接二連三地發生怪事：丈夫每晚凌晨時份的詭異行為，以及身上突然出現與租客相同的三角形紋身；女兒小英疑似被邪惡力量威脅……
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《租嚇》重點三丨租嚇影評
影評有待更新
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《租嚇》重點四丨電影預告
租嚇預告講述泰國恐怖巨匠Sophon Sakdaphisit今次執導《租嚇》，將場景設在普通的出租屋中，運用符號和少量道具，勾起觀眾心底的陣陣寒意。在大眾習以為常的家庭空間中，導演將愛、邪惡、執念相互交織，探問令人恐懼的人性。導演的作品有強烈的個人風格，他是《鬼影》的共同編劇、《陰容院在》和《游魂惹鬼》的導演，擅長在特定空間中渲染恐怖氣氛。他執導的《陰地》更備受讚譽，並在第21屆泰國電影金天鵝獎中榮獲「最佳影片」等六個獎項。 《租嚇》在泰國本土上映後，勇奪四周票房冠軍，力壓同期的歐美大片，兩個月內即破一億票房。隨著票房和口碑不斷攀升，電影橫掃亞洲市場，發行至台灣、印尼、菲律賓、印度尼西亞、越南等地。上月在台灣上映後，電影亦速破千萬票房。 演員陣容亦是《租嚇》的一大亮點。隸屬泰國第三電視台的女主角Nittha Mew Jirayungyurn飾演妻子小寧，她憑藉浪漫喜劇《相愛一天》名聲大噪。飾演丈夫家榮的男主角Sukollawat Weir Kanaros則隸屬第七電視台，曾主演《遮心之簾》。兩位演員首次在驚慄片中連袂飾演年輕夫婦，互飆演技。電影中，家榮的行為冷靜而可疑，小寧在殘酷真相前聲淚俱下，影片節奏緊湊，扣人心魄。
《租嚇》重點五丨預告片段曝光
《租嚇》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有租嚇彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《租嚇》重點七｜上映時間、場次及預售情況
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