東張西望｜新業主淚控房署賣「漏水樓」 38萬上車噩夢 揭署方卸膊三部曲

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38萬元買樓圓夢，竟然變成噩夢開始！羅生今年1月透過租置屋計劃，用38萬元購入彩霞邨一個30幾年樓齡的一人單位，滿心歡喜準備展開新生活。豈料2月尾正式收樓後，他只是鋪設了地磚，尚未正式入住，就收到管業處通知，指樓下投訴其房屋嚴重漏水。更令人震驚的是，這場「隔山打牛」式的漏水疑雲，竟然牽扯出房署的官僚卸膊和舊公屋結構老化的深層問題，令這位新業主陷入進退兩難的困境。

羅生未入住先被告 房署官僚推卸責任

羅生向《東張西望》主持黎寬怡表示，據管業處提供的樓下單位照片見到，漏水位置是廁所天花。管業處派人到羅生房屋查看後，竟然指他因裝修導致漏水。羅生懷疑樓下滲水情況並非近期導致，且自己並無改動單位，不應導致漏水。他更懷疑房署未執修妥當就出售漏水樓給自己，根本是「賣爛貨」給業主。當羅生訴說新屋被指漏水時，更一度聲淚俱下，激動表示「唔知點算」，擔心被樓下單位索償。面對羅生的查詢，房署的回應更是令人氣憤。房署竟然以「已過了七日執修期」為理由，表示不負責任何維修工作。羅生又致電綠置居辦事處查詢，對方也推說不關事，完全是一副官僚卸膊的態度。網民對此狠批「房署屈唔到新業主漏水，仲驚動埋東張先肯自己去整！如果業主自己出左錢去整就蝕晒」，認為房署的做法極不負責任。

樓下業主揭真相 漏水問題存在多年

當晚，羅生約樓下單位業主馬生會面，並入屋了解情況。結果發現廁所天花曾嚴重漏水，石屎大幅剝落，鋼筋外露，估計漏水多年才會出現這樣嚴重情況。馬生更表示，從去年12月已發現漏水，但羅生當時還未揀樓，證明漏水問題早已存在。網民看到樓下單位的慘況後紛紛留言「石屎剝落好明顯係有漏水先引致！唔係一朝一夕嘅事，好明顯房署唔肯做過個防水，等人買咗成個射個波畀人」。

房署前後矛盾說法 網民質疑誠信

東張西望》去信房署了解，房署回覆指翻查紀錄，管業處去年12月去四樓單位查看時，沒有出現漏水情況。但到今年3月尾，房署前往視察時，發現有石屎剝落天花濕度略高。署方更發現五樓的羅生單位廚房和廁所門檻有小改動，影響防水功能。然而羅生認為，改動門檻不會影響防水層，質疑房署的說法。網民對房署前後矛盾的說法感到憤怒，留言「兩個業主都比房署搵笨」、「租置加上最舊果批公屋，一定多問題」。

網民同情新業主遭遇 狠批房署處理手法

房署其後為羅生重新裝修廚廁牆身。樓下業主馬生向《東張西望》表示，工程人員見到羅生牆壁也見滲水，懷疑是六樓單位滲水所致。工程人員最終找到滲水源頭，原來真正的漏水源頭是六樓單位，解決了羅生和馬生的疑慮。這個「隔山打牛」式的漏水問題，令羅生無辜被指控，差點要承擔巨額維修費用和賠償責任。事件曝光後，網民紛紛為羅生抱不平，留言「原來係上層再上層，但好多時漏水只會追究樓上嗰層」、「呢d Y型幾十年公屋真係咸水樓嚟，一定漏水」。不過也有網民認為「死咩貓，唔係驗清楚先買，唔啱心水咪唔買」，但更多人同情羅生的遭遇，認為房署應該在出售前做好檢查工作，而不是將問題推給無辜的新業主承擔。

租置屋 漏水 羅生訴說新屋被指漏水時一度聲淚俱下。（圖片來源：TVB）
羅生訴說新屋被指漏水時一度聲淚俱下。（圖片來源：TVB）
租置屋 漏水 38萬元買樓圓夢，竟然變成噩夢開始！羅生未入住便被告知單位漏水。（圖片來源：TVB）
38萬元買樓圓夢，竟然變成噩夢開始！羅生未入住便被告知單位漏水。（圖片來源：TVB）
租置屋 漏水 樓下單位廁所天花曾嚴重漏水。（圖片來源：TVB）
樓下單位廁所天花曾嚴重漏水。（圖片來源：TVB）
租置屋 漏水 據管業處提供的樓下單位照片見到，漏水位置是廁所天花。（圖片來源：TVB）
據管業處提供的樓下單位照片見到，漏水位置是廁所天花。（圖片來源：TVB）
租置屋 漏水 樓下單位因漏水導致石屎剝落鋼筋外露。（圖片來源：TVB）
樓下單位因漏水導致石屎剝落鋼筋外露。（圖片來源：TVB）
租置屋 漏水 房署其後為羅生重新裝修廚廁牆身。（圖片來源：TVB）
房署其後為羅生重新裝修廚廁牆身。（圖片來源：TVB）
租置屋 漏水 攝製隊陪同羅生到管業處了解，黃姓職員表示不清楚樓下單位以前是否有滲水情況。（圖片來源：TVB）
攝製隊陪同羅生到管業處了解，黃姓職員表示不清楚樓下單位以前是否有滲水情況。（圖片來源：TVB）
租置屋 漏水 管業處去年12月去四樓單位查看時，沒有出現漏水情況。到今年3月尾，房署前往視察時，發現有石屎剝落天花濕度略高。（圖片來源：TVB）
管業處去年12月去四樓單位查看時，沒有出現漏水情況。到今年3月尾，房署前往視察時，發現有石屎剝落天花濕度略高。（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

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