東張西望｜新業主淚控房署賣「漏水樓」 38萬上車噩夢 揭署方卸膊三部曲

38萬元買樓圓夢，竟然變成噩夢開始！羅生今年1月透過租置屋計劃，用38萬元購入彩霞邨一個30幾年樓齡的一人單位，滿心歡喜準備展開新生活。豈料2月尾正式收樓後，他只是鋪設了地磚，尚未正式入住，就收到管業處通知，指樓下投訴其房屋嚴重漏水。更令人震驚的是，這場「隔山打牛」式的漏水疑雲，竟然牽扯出房署的官僚卸膊和舊公屋結構老化的深層問題，令這位新業主陷入進退兩難的困境。