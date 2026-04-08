東張西望｜新業主淚控房署賣「漏水樓」 38萬上車噩夢 揭署方卸膊三部曲
羅生未入住先被告 房署官僚推卸責任
羅生向《東張西望》主持黎寬怡表示，據管業處提供的樓下單位照片見到，漏水位置是廁所天花。管業處派人到羅生房屋查看後，竟然指他因裝修導致漏水。羅生懷疑樓下滲水情況並非近期導致，且自己並無改動單位，不應導致漏水。他更懷疑房署未執修妥當就出售漏水樓給自己，根本是「賣爛貨」給業主。當羅生訴說新屋被指漏水時，更一度聲淚俱下，激動表示「唔知點算」，擔心被樓下單位索償。面對羅生的查詢，房署的回應更是令人氣憤。房署竟然以「已過了七日執修期」為理由，表示不負責任何維修工作。羅生又致電綠置居辦事處查詢，對方也推說不關事，完全是一副官僚卸膊的態度。網民對此狠批「房署屈唔到新業主漏水，仲驚動埋東張先肯自己去整！如果業主自己出左錢去整就蝕晒」，認為房署的做法極不負責任。
樓下業主揭真相 漏水問題存在多年
當晚，羅生約樓下單位業主馬生會面，並入屋了解情況。結果發現廁所天花曾嚴重漏水，石屎大幅剝落，鋼筋外露，估計漏水多年才會出現這樣嚴重情況。馬生更表示，從去年12月已發現漏水，但羅生當時還未揀樓，證明漏水問題早已存在。網民看到樓下單位的慘況後紛紛留言「石屎剝落好明顯係有漏水先引致！唔係一朝一夕嘅事，好明顯房署唔肯做過個防水，等人買咗成個射個波畀人」。
房署前後矛盾說法 網民質疑誠信
《東張西望》去信房署了解，房署回覆指翻查紀錄，管業處去年12月去四樓單位查看時，沒有出現漏水情況。但到今年3月尾，房署前往視察時，發現有石屎剝落天花濕度略高。署方更發現五樓的羅生單位廚房和廁所門檻有小改動，影響防水功能。然而羅生認為，改動門檻不會影響防水層，質疑房署的說法。網民對房署前後矛盾的說法感到憤怒，留言「兩個業主都比房署搵笨」、「租置加上最舊果批公屋，一定多問題」。
網民同情新業主遭遇 狠批房署處理手法
房署其後為羅生重新裝修廚廁牆身。樓下業主馬生向《東張西望》表示，工程人員見到羅生牆壁也見滲水，懷疑是六樓單位滲水所致。工程人員最終找到滲水源頭，原來真正的漏水源頭是六樓單位，解決了羅生和馬生的疑慮。這個「隔山打牛」式的漏水問題，令羅生無辜被指控，差點要承擔巨額維修費用和賠償責任。事件曝光後，網民紛紛為羅生抱不平，留言「原來係上層再上層，但好多時漏水只會追究樓上嗰層」、「呢d Y型幾十年公屋真係咸水樓嚟，一定漏水」。不過也有網民認為「死咩貓，唔係驗清楚先買，唔啱心水咪唔買」，但更多人同情羅生的遭遇，認為房署應該在出售前做好檢查工作，而不是將問題推給無辜的新業主承擔。