破·地獄丨秦沛1句對白令觀眾失守淚崩 網民齊數歷年5大經典角色
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電影《破·地獄》票房、口碑雙豐收，不少有份出演的演員都成為網民的討論對象。其中在戲中飾演「明叔」一角的秦沛就獲網民激讚，最後出場的一句對白令不少網民都失守當場淚崩！
《破·地獄》秦沛1句對白令觀眾失守淚崩
秦沛在劇中飾演文哥（許冠文飾）的合夥人，在影片中後段在靈堂上送走好朋友Hello文一幕，再忍淚不捨說「有無搞錯啊」、「飲茶，老屎忽」。
短短5分鐘叫網民都忍不住落淚，神級演技獲網民洗版式留言激讚：「秦沛送別Hello文最大感觸，我哋呢批上咗年纪嘅人特別有感覺」、「秦沛靈堂一場戲真係幾十年功力，精彩」、「最喜歡最尾嗰句」、「秦沛真係勁,靈堂果場唔駛好多對白，眼眶滾着眼淚，攞出兩隻酒杯，已經睇到我掉眼淚」、「秦沛在靈堂飲酒嗰幕……好戲！好感動！亦落淚」等。
網民齊數歷年5大經典角色
秦沛在《破·地獄》中精湛的演技，惹來網民在社交平台齊齊討論秦沛多年來的經典角色。以下就為大家盤點秦沛歷年來5大經典角色：
1) 《癲佬正傳》阿全：憑角色獲首個金像獎
秦沛在1986年上映的《癲佬正傳》中飾演康復後再復發的精神病患者。秦沛在片末發狂拿刀亂斬一幕最為經典，其中「有殺無賠」一句對白到現時依然成為網民無限翻用的cap圖。秦沛亦憑「阿全」一角，首次獲得金像獎最佳男配角一獎。
2）《賭聖》賭王洪爺：奸得有型有款
秦沛在《賭聖》中飾演賭王洪爺，在戲中坐輪椅加用喉嚨發聲器的造型令秦沛在戲中成功突圍而出，不但成為秦沛令人最深入民心的電影之一，亦令他在華語地區內再次爆紅。
3）《五億探長雷洛傳》顏同：經典改圖最出名
要數到秦沛最經典的Cap圖就一定是《五億探長雷洛傳》中的「你大我呀？」秦沛在《五億探長雷洛傳》中飾演顏同探長，權大勢大、狂妄蠻橫，非常搶鏡。
4）《新不了情》阿敏舅父：鼓勵劉青雲一幕最深刻
有不少網民都提到秦沛在《新不了情》中飾演阿敏舅父一角。網民都認為秦沛在戲中鼓勵劉青雲一幕最為印象深刻，尤其是「我頂多怨自己運氣唔好，但從未懷疑過自己才華」最令人感動。
5）《創世紀》葉孝禮：金句依然深入民心
秦沛在《創世紀》中飾演的葉孝禮亦叫網民深刻，不少網民依然能夠背出秦沛在劇中的經典台詞：「葉榮添你要我冇仔送終，好，我要你冇命返香港」。
圖片來源：IG@thelastdancemovie、《普渡眾生》MV、《癲佬正傳》、《賭聖》、《五億探長雷洛傳》、《新不了情》、《創世紀》