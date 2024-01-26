75歲秦煌定居深圳獲細30歲情人照顧 意外爆料李龍基感情秘事
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現年75歲的秦煌去年8月宣布離巢TVB，正式結束長達44年的賓主關係。不過近年的身體狀況欠佳，早前他接受傳媒訪問時透露自己21年前已搬往深圳居住，更大爆有個細30年的情人照顧自己，仲意外透露埋好友李龍基的情史……
秦煌透露身體狀況 唔介意TVB冇續約
秦煌去年8月完約後離巢TVB，未獲續約的他表示唔會嬲，亦表示相信不是與自己的健康有關。秦煌也透露自己現時的健康狀況尚算良好，雖然有時需要坐輪椅，但主要都是因為自己唔跌得，以及太攰所以先會坐。秦煌續稱醫生未有要求自己減肥，亦透露自己已經瘦了幾十磅，更笑稱瘦太多會皺皮，影響自己搵食。
秦煌再談婚姻事 自爆內地有情人
秦煌在訪問中除了交代自己的生體狀況外，亦再度談及自己的婚姻事。他大方分享現時的家庭狀況，又表示自己當年與太太（已故商台DJ莫佩雯）的溝通不佳，以為提供物質上的需求予太太及子女就足夠，不會太關心他們的生活。而且秦煌與太太是在不了解對方的情況下結婚，因此二人在了解對方後便選擇了分開，但是就為了子女而未有離婚。
秦煌更自爆自己在21年前就因為家庭原因而搬回內地居住，不過就為了子女而未有離婚。但是秦煌就在內地結識了一位知己，對方細自己30年，不但不會錢字行頭，更將自己給她的幾十萬儲起，在家鄉湖南置業，為的就是等秦煌工作完回深圳定居後能坐高鐵前來與他見面，譜爺孫戀變「李龍基2.0」！
秦煌大爆李龍基鍾情爺孫戀
秦煌更在訪問中大爆好友李龍基十分鍾情爺孫戀，又透露自己曾在對方在深圳購入物業時前去參觀，當時李龍基的女友同樣十分年輕。不過秦煌就表示當自己以為李龍基的女友與Chris（王青霞）是同一位時，才發現原來是不同的人，意外透露了好友鍾情於爺孫戀。
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撰文：東方新地圖片來源：YouTube#TVB A