秦煌住護老院獲1花旦出錢幫忙 內地情人冇影仍無怨 網民嘆：情深過何伯

現年76歲的秦煌自今年3月在酒店內不幸跌倒入院，之後獲安排入住護老院至今已3個月，近日秦煌接受訪問，提及比自己細30歲的內地情人Mary，原來對方因1事一直未有來港探望他，但他仍無怨無悔，令網民感嘆他相比何伯更情深。

