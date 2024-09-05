秦煌住護老院獲1花旦出錢幫忙 內地情人冇影仍無怨 網民嘆：情深過何伯
秦煌：我冇怪佢，係我冇搵佢
秦煌自言現在因禍得福，每月從社福機構獲得$11,000住院生活津貼及$4,000綜援，生活不愁，他直言唯一最放不低的是內地情人Mary，但Mary因為不捨得負擔起碼過萬元的食宿費，所以一直沒有來港探望他。秦煌直言與Mary的事已是過去式，但他冇怪責對方，因為是他沒有再找她。
不介意內地情人搵別人生女
Mary已跟了秦煌廿多年，他憶述當年20歲的Mary幫他煮飯做家務，而成為他的情人，到她36歲，秦煌因為不願再生下一代，而不介意Mary找別人和她生，生完後兩母女搬回深圳和他同住，秦煌認為她之後一直冇走過，已是從一而終。不過久不久秦煌仍會想起早年送了一層湖南樓給Mary兩母女，只能表示一切已成過去。
獲陳煒出錢每星期搵人上門按摩
近300磅的秦煌體重較之前輕了60磅，雙腳腫到似「裹蒸糭」，但他形容自己目前健康狀況ok。現在秦煌需要全天候著尿片，職員每隔一天會為他沖涼。為了方便使用輪椅的院友，他被安排住在以布簾分隔的大房，不過每朝起身後，會被推往所屬的私人空間開飯及睇電視。他每周又會被安排去醫院做物理治療，同時獲陳煒出錢每周安排按摩師上門按摩。
做好破產準備未感人生失敗
秦煌曾因幫助已失聯的長女還債，而套現了3層物業，並花盡300萬現金，並因此欠下60萬咭數做生活費，被銀行追債。他直言後悔當初冇追問原因，並稱已做好被銀行強制破產的心理準備，並未因此感到人生失敗，認為是沙士、疫情等環境造成，再加上被親人拖累，所以係命運問題。
獲《愛回家》劇組邀客串
秦煌又透露與《愛回家之開心速遞》劇組好老友，曾獲他們邀請，叫他若是狀態好又行得，可以去客串一下，不過他直言現在有社會保障，每月有「糧」出，所以不急於重新出來工作，但若老友們不介意他坐住輪椅去開工，只能行得兩步的話，他也不介意讓人看一下他的樣子，希望大家不要忘記他。
網民讚秦煌「情深過何伯」
網民都紛紛拿秦煌與同樣與內地女子譜出忘年戀的何伯作比較，指他是「何伯2.0」、「何伯有錢版本」等，又讚他：「情深過何伯」、「叫做有真感情」等，亦有網民感嘆：「呢位Mary醒過河馬好多」、「錢都cap晒，梗係走人啦」、「有錢就老公，無錢就陰功」。