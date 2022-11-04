Anson Lo輸畀杜汶澤？MC輸畀鬈毛男？英國人眼中香港靚仔原來要有3大特質

不同國籍與文化的人，在審美觀上的差異可能十分大，有指外國男士普遍鍾情的亞洲女士形象，都係以鳳眼黑髮為主，但就尚未有太多人討論外國人心目中最靚仔的亞洲男士形象。早前就有移英港人在街頭做訪問，讓當地人選出「啱口味」香港男藝人，結果出人意表，杜汶澤竟然靠1項特質撼嬴Anson Lo！