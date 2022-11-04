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Anson Lo輸畀杜汶澤？MC輸畀鬈毛男？英國人眼中香港靚仔原來要有3大特質

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Helen Leung

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不同國籍與文化的人，在審美觀上的差異可能十分大，有指外國男士普遍鍾情的亞洲女士形象，都係以鳳眼黑髮為主，但就尚未有太多人討論外國人心目中最靚仔的亞洲男士形象。早前就有移英港人在街頭做訪問，讓當地人選出「啱口味」香港男藝人，結果出人意表，杜汶澤竟然靠1項特質撼嬴Anson Lo！

杜汶澤 男藝人 英國人點評8位香港男藝人。
英國人點評8位香港男藝人。（圖片來源：[email protected]是但啦）

杜汶澤靠1特質贏Anson Lo 被指似足領導人

早前由兩位移英港人阿盧和Heidi主理的人氣YouTube channel《是但啦》拍了一條街訪片，訪問英國人對8位香港藝人的觀感。將現年50歲的杜汶澤與新一代男神27歲Anson Lo（盧瀚霆）作比較，可能不太公平，不過英國人對他們的看法就不受年齡規限。Channel主持人準備了兩張相，相中的杜汶澤身穿黑恤衫襯黑西裝，而Anson Lo則是Deep V白恤衫襯大地色西裝褸，結果不少受訪者果斷選擇杜汶澤，認為他帶有「有錢人」氣質，而且望落去「有學識、有品味」，更有女士揚言杜汶澤與領導人有幾分相似，令網民不禁留言指「比佢知道激死佢！」

杜汶澤 英國人大讚杜汶澤睇個樣就知有錢。
英國人大讚杜汶澤睇個樣就知有錢。（圖片來源：[email protected]是但啦）
杜汶澤 有英國女士更話杜汶澤貌似國家領導人。
有英國女士更話杜汶澤貌似國家領導人。（圖片來源：[email protected]是但啦）

不過，亦有英國男士指二人屬於完全不同的風格，好難比較，最後二人的得票分別是杜汶澤9票，Anson Lo 5票。

男藝人 杜汶澤勝出。
杜汶澤勝出。（圖片來源：[email protected]是但啦）
杜汶澤 Anson Lo輸在個樣唔夠有錢？
Anson Lo輸在個樣唔夠有錢？（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 仲有人讚杜汶澤個樣望落去「有學識、有品味」。
仲有人讚杜汶澤個樣望落去「有學識、有品味」。（圖片來源：[email protected]杜汶澤）

程人富大比數拋離MC 外國人鍾情鬈髮男生

MC張天賦和小薯茄程人富同樣屬於不同類型，片中選用MC身穿粉紅色西裝外套的廣告硬照，以及程人富一頭鬈毛對鏡頭燦笑的照片。大部分英國男女一見到兩張相，即時無慮揀定程人富，只因認為MC的笑容和姿勢給他們「造作」的感覺，而程人富的笑容則甚有親和力，加上一頭鬈毛感覺十分可愛。其中兩位投票給MC的男士坦言，投票原因是男士好難Carry粉紅色，而MC著得幾好睇，以及該名男士自己亦身穿粉紅色吊帶褲。最後二人的得票是3票比10票，由程人富大比數勝出。

杜汶澤 MC張天賦 VS 「小薯茄」程人富，最後結果係程人富大比數拋離MC。
MC張天賦 VS 「小薯茄」程人富，最後結果係程人富大比數拋離MC。（圖片來源：[email protected]是但啦）
杜汶澤 MC竟然被英國人話「好造作」。
MC竟然被英國人話「好造作」。（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 原來程人富喺外國咁受歡迎。
原來程人富喺外國咁受歡迎。（圖片來源：[email protected]

東方昇似Johnny Depp　Edan反而輸成條街

100毛男神兼台柱東方昇與綜藝老鼠屎Edan呂爵安之戰，片中選用東方昇留鬚超Chok照片，以及Edan與獎項的合照作對比。這一Round的票情表面上勢均力敵，有英國男女認為Edan望落一表人才，不過，東方昇憑著超Chok表情，加上鬚根佬味，成功吸引大批受訪者投票給他，更有人揚言東方昇似足荷里活影星Johnny Depp！最後二人的得票是9票比3票，由東方昇大比數勝出。

杜汶澤 東方昇憑著似Johnny Depp的Chok樣，以大比數贏過Edan呂爵安。
東方昇憑著似Johnny Depp的Chok樣，以大比數贏過Edan呂爵安。（圖片來源：[email protected]是但啦）
杜汶澤 英國人指Edan睇落一表人才。
英國人指Edan睇落一表人才。（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 東方昇則靠鬚根取勝。
東方昇則靠鬚根取勝。（圖片來源：[email protected]_kar_wai）

Mike導1特徵大受歡迎 迎戰小鮮肉Jeffrey

Mike導與Jeffrey在香港均有大量fans，片中選用Mike導赤裸上身大騷紋身和肌肉的照片，以及Jeffrey的廣告硬照。有部分英國人在選擇時幾乎「秒揀」，只因Mike導的紋身原來好受英國男女歡迎，個個一見紋身即時心心眼。不過，或許Jeffrey的魅力真的沒法擋，有英國男士就坦言「好難揀！」最後二人的得票是4票比9票，由Jeffrey勝出。

杜汶澤 Mike導大戰Jeffrey。
Mike導大戰Jeffrey。（圖片來源：[email protected]是但啦）
杜汶澤 Mike導身上的紋身原來好得外國人歡心。
Mike導身上的紋身原來好得外國人歡心。（圖片來源：[email protected]
杜汶澤 但最後仍然係由小鮮肉Jeffrey勝出。
但最後仍然係由小鮮肉Jeffrey勝出。（圖片來源：[email protected]

歸納英國人鍾情3大特質 網民：謝絕脂粉味

在街訪英國男女對以上4對共8位香港男藝人的觀感後，YouTuber阿盧和Heidi歸納出3大英國人鍾情的特質，直指在他們作出選擇時，明顯對留鬚、鬈毛和有紋身的男士情有獨鍾，而最重要的是，他們均認為審美觀沒有所謂「標準」可言，只要對自己有信心，每人都可以是最型最美的男女。

杜汶澤 男藝人 歸納英國人鍾情3大特質。
阿盧和Heidi歸納出英國人鍾情的3大特質，分別係留鬚、鬈毛和有紋身。（圖片來源：[email protected]是但啦）

而網民在得知英國人的意見後，直指他們大多鍾意較有男人味的人：「佬味濃對佢地好重要」、「憑東方昇個笑容睇得出佢有自信」、「好正面，有自信就會靚」等等，更有網民直指按此標準，應該劉青雲、張家輝、張學友等人在英國都會幾受歡迎。

杜汶澤 男藝人 專捉英國人街頭受訪。
YouTube Channel《是但啦》由一對香港到英國生活的男女「阿盧」和「Heidi」經營，主力在英國做街頭訪問，研究香港與英國人之間的文化差異。Channel開了短短3個月已上載了30條影片，高產量加上影片內容有趣味，吸引超過1萬人訂閱。（圖片來源：[email protected]是但啦）

原來外國人的審美觀同香港人真係有好大差別！

常見問題

最近有咩劇集熱播中？

TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看

有咩演唱會即將舉行？

2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》

撰文：東方新地（部份內容轉載自GOtrip）圖片來源：[email protected]是但啦、[email protected][email protected]杜汶澤、[email protected][email protected][email protected][email protected]_kar_wai、[email protected][email protected]資料或影片來源：[email protected]是但啦

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