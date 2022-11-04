Anson Lo輸畀杜汶澤？MC輸畀鬈毛男？英國人眼中香港靚仔原來要有3大特質
杜汶澤靠1特質贏Anson Lo 被指似足領導人
早前由兩位移英港人阿盧和Heidi主理的人氣YouTube channel《是但啦》拍了一條街訪片，訪問英國人對8位香港藝人的觀感。將現年50歲的杜汶澤與新一代男神27歲Anson Lo（盧瀚霆）作比較，可能不太公平，不過英國人對他們的看法就不受年齡規限。Channel主持人準備了兩張相，相中的杜汶澤身穿黑恤衫襯黑西裝，而Anson Lo則是Deep V白恤衫襯大地色西裝褸，結果不少受訪者果斷選擇杜汶澤，認為他帶有「有錢人」氣質，而且望落去「有學識、有品味」，更有女士揚言杜汶澤與領導人有幾分相似，令網民不禁留言指「比佢知道激死佢！」
不過，亦有英國男士指二人屬於完全不同的風格，好難比較，最後二人的得票分別是杜汶澤9票，Anson Lo 5票。
程人富大比數拋離MC 外國人鍾情鬈髮男生
MC張天賦和小薯茄程人富同樣屬於不同類型，片中選用MC身穿粉紅色西裝外套的廣告硬照，以及程人富一頭鬈毛對鏡頭燦笑的照片。大部分英國男女一見到兩張相，即時無慮揀定程人富，只因認為MC的笑容和姿勢給他們「造作」的感覺，而程人富的笑容則甚有親和力，加上一頭鬈毛感覺十分可愛。其中兩位投票給MC的男士坦言，投票原因是男士好難Carry粉紅色，而MC著得幾好睇，以及該名男士自己亦身穿粉紅色吊帶褲。最後二人的得票是3票比10票，由程人富大比數勝出。
東方昇似Johnny Depp Edan反而輸成條街
100毛男神兼台柱東方昇與綜藝老鼠屎Edan呂爵安之戰，片中選用東方昇留鬚超Chok照片，以及Edan與獎項的合照作對比。這一Round的票情表面上勢均力敵，有英國男女認為Edan望落一表人才，不過，東方昇憑著超Chok表情，加上鬚根佬味，成功吸引大批受訪者投票給他，更有人揚言東方昇似足荷里活影星Johnny Depp！最後二人的得票是9票比3票，由東方昇大比數勝出。
Mike導1特徵大受歡迎 迎戰小鮮肉Jeffrey
Mike導與Jeffrey在香港均有大量fans，片中選用Mike導赤裸上身大騷紋身和肌肉的照片，以及Jeffrey的廣告硬照。有部分英國人在選擇時幾乎「秒揀」，只因Mike導的紋身原來好受英國男女歡迎，個個一見紋身即時心心眼。不過，或許Jeffrey的魅力真的沒法擋，有英國男士就坦言「好難揀！」最後二人的得票是4票比9票，由Jeffrey勝出。
歸納英國人鍾情3大特質 網民：謝絕脂粉味
在街訪英國男女對以上4對共8位香港男藝人的觀感後，YouTuber阿盧和Heidi歸納出3大英國人鍾情的特質，直指在他們作出選擇時，明顯對留鬚、鬈毛和有紋身的男士情有獨鍾，而最重要的是，他們均認為審美觀沒有所謂「標準」可言，只要對自己有信心，每人都可以是最型最美的男女。
而網民在得知英國人的意見後，直指他們大多鍾意較有男人味的人：「佬味濃對佢地好重要」、「憑東方昇個笑容睇得出佢有自信」、「好正面，有自信就會靚」等等，更有網民直指按此標準，應該劉青雲、張家輝、張學友等人在英國都會幾受歡迎。
原來外國人的審美觀同香港人真係有好大差別！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30正熱播林敏驄主演嘅《下流上車族》、接著9:30播《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括現正熱播中的籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，劇中仲會出現多位驚喜人物，包括Sica何洛瑤及Alice許寶恆、教主Anson Lo以暖男空少驚喜演出、美少女街場隊三位籃球女神、仲有激似《入樽》安西教練嘅⋯⋯詳情請看
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：陳奕迅宣布加場《FEAR AND DREAMS 跨年演唱會》、鄭伊健《HERE & NOW EKIN IN CONCERT 2022演唱會2022》、洪嘉豪首次個人演唱會《THE CYCLE OF…Kaho Hung Live 2022》、湯令山Gareth.T《November Rain 2022》
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