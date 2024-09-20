小薯茄程人富慘爆訴苦 指被評為「樣衰」代表阿正1原因激動平反
程人富慘爆訴苦 指被評為「樣衰」代表
程人富在節目中向阿正慘爆訴苦，指被《東方新地》一篇盤點「網民認為男生外形最令人討厭排行榜Top 7」的文章中，被選為「Top2 樣衰」的代表：「我好唔開心啊！睇埋下面嗰句Caption『除非整容，要不然都好難改變得到』，真係講得好絕」。
阿正聽完即刻表示「我唔係話安慰你，但你有冇聽過韓國有個講法叫『醜帥』，佢哋未必好靚仔，但佢哋有自己嘅魅力，而你（程人富）就絕對唔係…」全場聽完即刻爆笑！
阿正激動為程人富平反
阿正搞笑完都有即刻為程人富平反：「因為你同我偶像盧廣仲係好似樣，所以我不能容許任何人話程人富醜樣！我覺得你係帥氣嘅男生。」
網民：XXX咪仲樣衰
其他網民都紛紛留言為程人富平反，認為程人富並不「樣衰」，無論圈中還是圈外比程人富「樣衰」的大有人在：「真心唔覺程人富樣衰我至少覺得富哥笑得靚同埋乾乾淨淨，已經好過好多人好多」「其實娛樂圈好多嘢都被放大，普通人唔算靚但係入娛樂圈就會被定義醜。邊有人會開心畀人講樣衰，仲要自嘲攞翻出黎畀大家笑，真心辛酸。」「程人富只係眼細啫，蘇永康咪仲樣衰」
重溫男生外型最令人討厭排行榜Top 7
人的天性就是看一些美的東西，尤其是美女/美男我們都會多看幾眼！看異性時，第一眼給你的印象很重要，所以真的要隨時裝備自己！韓國節目做了個「女生最討厭男生外形排行榜」，結果令人相當驚喜，男士們要注意啦！
第7位：說話高音
去大牌檔或人多的餐廳，隔籬枱是一班興高采烈講足球的男生，其中只要有幾個說話很高音就會突顯得他們好嘈，甚至可以蓋過其他人的說話聲！而韓國的女生亦不外乎覺得高音的男生很煩！
第6位：體毛多
這方面有主持認為看上去沒有很髒就可以了，大部分的女生都不喜歡體毛濃密的男生外型，摸上去的手感會比較有點⋯噁！
第5位：矮
身高好像是男生的自尊心，如果你生得矮不但會被女生嘲笑，更會畀男生看不起，不過也有部分女生覺得本身都不高，所以認為其實男生比自己高就可以了！
第4位：肚腩大
終於到香港中年男人常見的類型？！男人到中年發福就好易現肚腩，更不用說本來就有啲肥的男生，雖然有一部分的女生會偏愛有肉感的男人，但不是每個女生都喜歡啊！
第3位：暗瘡多
如果整臉都是暗瘡的話，的確會讓人覺得大打折扣的男生外型，不過記者認為壓力大出一至兩粒都不不成問題，因為女生真正討厭的是明知自己滿面暗瘡而又不好好處理的男生！
第2位：樣衰
樣衰呢層呢⋯天生嘅，除非整容，要不然都好難改變得到，那只好默默等待會欣賞你的女生吧！而且大家記住這個只是韓國女生的準則，或許香港的女生沒有這麼嚴格呢！
第1位：光頭
比樣衰更大殺傷力居然是光頭，相信不只女生討厭，其實男生們都一樣，試問有邊個男生喜歡看著自己的頭髮不斷甩？
網民串爆：有錢缺點都變優點！
網民睇完個排行榜，對上榜項目相當質疑，有人指「十個光頭九個富」，有人認為其實最後也是睇樣，有網民更絕，指「有錢缺點都變優點」，不過有網民指越來越多男人愛講是非，比女人更甚，認為「愛講是非的男人」該登上第一名！