小薯茄程人富慘爆訴苦 指被評為「樣衰」代表阿正1原因激動平反

YouTube人氣頻道「小薯茄」每星期都會更新清談節目《蕃茄薯仔TALK》，最新一集就邀請到DJ阿正上節目接受訪問。曾經獲提名「百大型男」的程人富在節目中就向阿正訴苦，指被評為「樣衰」代表，阿正和網民們都激動為程人富平反！

