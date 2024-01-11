程人富結束11年半愛情長跑正式封盤 歌影視三棲成最強YouTuer
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現年32歲的小薯茄成員程人富（原名：程仁富），今日（11日）在社交平台公布喜訊，與拍拖11年半的女友結束愛情長跑，正式封盤做人夫！
程人富正式封盤做「程人夫」
程人富今日（11日）在社交平台宣布求婚成功的喜訊，並撰文表示：「我以後係佢嘅人喇」、「拍拖11年半之後，我哋決定以後都要喺埋一齊喇」，並附上一張攬實女友的照片，大騷婚戒之餘仲sweet到漏啊！程人富的好消息亦引來不少藝人留言祝賀，當中包括劉沛蘅、Marf、洪嘉豪、馮允謙以及黃淑蔓等等。大家除了恭喜程人富外，仲齊齊笑稱佢為「程人夫」！
程人富歌影視瓣瓣掂
程人富自2016年加入YouTube channel小薯茄後正式開啟幕前生活，並在將近8年間活躍於劇集、電影、舞台劇、主持以及音樂等範疇。當中包括不少觀眾耳熟能詳的作品，例如劇集《教束》、《IT狗》、《殺手廢J》；電影《飯戲攻心》、《逆流大叔》、《窄路微塵》等，更在小薯茄舞台劇演出《FINALLY嚟喇》後組成男團FINALLY，可謂是歌影視三棲瓣瓣掂！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@chingyanfu、[email protected]、ViuTV《教束》截圖、ViuTV《IT狗》截圖、ViuTV《殺手廢J》截圖