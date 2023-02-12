程可為 tvb

程可為於TVB效力50年慘遭「離棄」　明白公司做法：加上我又年紀大

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現年71歲的程可為入行多年一直效力TVB足足50年，曾經是大台力捧花旦之一，後來在眾多劇集中飾演「慈母」角色深入民心，因而被封為大台「御用阿媽」。早前她出席公開活動時，自爆經已於兩年前不獲大台包薪續約。如今回復自由身的程可為直言對此感到難過。

程可為自爆慘遭大台「離棄」現回復自由身感難過

程可為早前現身出席港台電視劇集《我們的畢業禮》拍攝，受訪間自爆兩年前已經不獲大台包薪續約，如今改為簽一年一個騷。入行至今一直效力大台足足50年如今回復自由身，她坦言曾有一段日子感到難過，畢竟入行至今從未離開過大台，突然遭受如此對待她一度無法接受，猶如被人離棄般。雖則遭大台「離棄」，程可為仍然體諒及了解公司的做法，「對方可能支出大，加上我又年紀大，要諗返人哋嘅處境。」

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（圖片來源：《宮心計》劇照）

程可為讚港台開工比TVB好

如今為港台拍攝劇集，程可為直言港台拍攝比大台輕鬆得多，「港台開工時間最早就係早上6點，最多拍到晚上10點就會收工，好少會拍到天光，所以對我而家咁嘅年齡係最適合。而無綫佢哋就唔會理，佢哋編咗幾多場戲，就要拍晒佢，有時拍到凌晨收工，幾個鐘後又要跟住開工，真係有時冇得瞓都好辛苦。」

程可為 tvb 程可為
（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）

程可為畢業後加入大台 成力捧花旦之一

程可爲（原名：楊蓮桂）有三名胞弟妹，從小在九龍城唐樓長大。中五畢業後便打算投身社會工作；先後報考了航空業、麗的電視（亞洲電視）和TVB無綫電視的藝員訓練班，最後決定投身演藝行業。而「程可爲」一R藝名是她在訓練班時期所改，寓意「將來的前程樣樣都可以有所作為」。修讀訓練班時，因沒有收入便報考香港輔警，幫補家計，十分孝順。畢業後加入無綫電視，初期她只是一名二線演員；1975年，她憑著《乘風破浪》嶄露頭角，給大衆留下深刻印象，也很快成爲了TVB力捧花旦之一。

程可為 tvb 程可為 圖片來源：《怒火街頭》劇照
圖片來源：《怒火街頭》劇照
程可為 tvb 圖片來源：Facebook@程可為 Ching Ho Wai
圖片來源：[email protected]程可為 Ching Ho Wai
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（圖片來源：劇照）

程可為曾轉行地產經紀 1決定重回幕前

正當事業如日中天的時候，程可爲毅然選擇放下演藝事業，於1984年10月申請移民溫哥華，並在當地轉行做地產經紀。直至1996年，溫哥華的樓市狀況轉差，程可爲決定回香港放鬆心情，最後機緣巧合下，回流TVB重新接拍劇集，重返幕前。

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圖片來源：[email protected]程可為 Ching Ho Wai

程可為從未推辭劇本 曾因工作熬壞身體

程可為入行50年，由昔日力捧花旦至今日大多數都是配角的角色，她稱從未推過劇本，不論大小角色都盡心盡力，樂在其中，並在演戲中找到人生樂趣。但也因此熬壞過身體，患上甲狀腺功能亢進症，眼珠凸出，險些釀成毀容；又曾跌傷腰骨，需要定期做物理治療，嚴重時需吃止痛藥入眠。

程可為 tvb 圖片來源：Facebook@程可為 Ching Ho Wai
圖片來源：[email protected]程可為 Ching Ho Wai

程可為堅守不婚主義 享受一人自由

程可為演技爐火純青，TVB「御用媽媽」角色深入民心，但在現實生活中的她卻從未做過媽媽，選擇不婚主義。由於從小父母長期吵架，令她不相信愛情，寧願自己打一世工，也不想靠男人。她稱：「一個人生活，沒有子女錢留下來也沒有用處，不如讓自己在能力範圍內過得開心，這樣也就沒有什麼遺憾。」由此看來，她享受一個人的自由，不想受婚姻的束縛，生活過得十分愜意。

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圖片來源：[email protected]程可為 Ching Ho Wai

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撰文：東方新地（部份內容轉載自Sunday More）圖片來源：TVB、《宮心計》劇照、《怒火街頭》劇照、[email protected]程可為 Ching Ho Wai

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