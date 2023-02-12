程可為於TVB效力50年慘遭「離棄」　明白公司做法：加上我又年紀大

現年71歲的程可為入行多年一直效力TVB足足50年，曾經是大台力捧花旦之一，後來在眾多劇集中飾演「慈母」角色深入民心，因而被封為大台「御用阿媽」。早前她出席公開活動時，自爆經已於兩年前不獲大台包薪續約。如今回復自由身的程可為直言對此感到難過。