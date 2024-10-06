29歲前「美女學徒」程美段曬性感濕身水著照 北上搵食轉行做網紅KOL
程美段曬性感濕身水著照
程美段日前在社交媒體上分享了多張在泳池的照片和影片，身穿紫色比堅尼，她時不時對著鏡頭微笑，大曬性感濕身水著照，睇到網民都大讚超性感！
4年前淡出幕前 轉戰不同行業
29歲的程美段在離開「杜汶澤喱騷」後，曾向媒體透露杜汶澤拖欠薪水而與之決裂，之後曾經嘗試從事保險和美容行業。今年，她似乎再次轉型，成為一名美食KOL。她頻繁在社交網站上發布介紹深圳和珠海美食的影片，並精心選擇性感服裝以吸引粉絲的注意。
程美段Big爆賀大佬B新店開張
久未露面的程美段年初突然現身深圳恭賀吳志雄（大佬B）私房菜開張，並穿著一件緊身長䄂上衣，再次展示她玲瓏浮凸的身段，相當吸睛，連大佬B都被搶去焦點，更引來不少內地網民紛紛追問她的身份，大讚她好正。
進駐抖音介紹深圳美食
程美段現身大佬B的開業儀式，引來她是否北上跟大佬B搵食的猜測，不過睇翻程美段近日原來新開了一個抖音帳戶，當中暫時只上載了兩段介紹深圳美食的影片，相信她正計劃進駐內地網上平台，復出做網紅。
中菲混血程美段曾兩度改名
程美段是中菲混血兒，父親是香港人，母親是菲律賓人。程美段原名徐民虹，2017年她曾用藝名「徐藝媛」參加《環亞美神選舉》並獲得「甜心美神」獎，之後改藝名程美段，為呈現美好身段之意。她在2018年開始參與TVB綜藝節目《美女廚房》，演出其中一位「美女學徒」。後來她為杜汶澤主持的網上節目 《為何深夜總是餓》擔任助手，及後發生拖糧風波，因此更為人熟悉。但同年她被指因恃竉生驕，而被前經理人陳達仁飛起，更被公開斥責「性格好倔」。
程美段自爆淡出幕前3年仍被問價
程美段曾為杜汶澤主持的網上節目《為何深夜總是餓》擔任助手而為人熟悉，早前她接受訪問時表示即使已淡出幕前逾3年，依然被問價邀請出席活動，並且指明自己要再着紅極一時的「車厘龜」背心。不過程美段就表示至暫時無興趣重返幕前，更直言不想再穿這件將胸前圖案被撐大到變形的「車厘龜」上衣，指覺得「好似做小丑」，又表示如果沒有5位數酬勞都不會接活動Job。
棄過百萬年薪轉做美容
程美段在2020年淡出幕前後一度轉投保險界，當時有指她在入行短短4個月就躋身百萬圓桌，做保險做到風生水起，但她卻自爆原來早已轉行做美容。程美段指一直有學其他技能，更考獲英國美容LV4證書，開始從事與醫美有關的工作。當被問到做保險和美容的分別，程美段就表示收入至少相差一倍，以前做保險佣金至少有10至30%，但現在只得8%。除了收入大跌，程美段指轉行後又要上堂又要工作，連休息時間都冇，相比起只需要應酬的保險業界就忙碌得多。
自爆轉行後因1原因少更新IG
轉行前時不時都會在社交平台上傳性感照片派福利的程美段，在她轉行後就甚少在社交平台看到其消息。程美段指本身在工作以外的時間很少使用電話，暫時亦無意用IG宣傳新工吸客。她又笑言現時美容院顧客全部都係靚太，暫時都沒有顧客認得自己。不過近日她就在IG更新了一段打拳的影片，疑為復出做網紅而要練好身形。
經常大曬做保險應酬Look
程美段指自己轉行做保險後應酬增多，因此發福了不少，圖中是她在公司的日常打扮，以下是她在公司的日常打扮，32E激凸身材依然堅挺，加上眼鏡娘Look，別具韻味。