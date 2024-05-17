29歲前「美女學徒」程美段北上搵食重現Big爆上圍 連大佬B都被搶Fo

現年29歲的程美段（Kiwi）入行後做過「美女學徒」和杜汶澤節目助手，並曾憑著Big爆「車厘龜」 背心的造型，受到網民關注。4年前她曾淡出幕前，一度轉投保險界，之後又轉行做美容，亦少有再更新社交網，近日她難得再露面，原來是為了北上搵食！

