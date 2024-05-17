程美段

29歲前「美女學徒」程美段北上搵食重現Big爆上圍 連大佬B都被搶Fo

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現年29歲的程美段（Kiwi）入行後做過「美女學徒」和杜汶澤節目助手，並曾憑著Big爆「車厘龜」 背心的造型，受到網民關注。4年前她曾淡出幕前，一度轉投保險界，之後又轉行做美容，亦少有再更新社交網，近日她難得再露面，原來是為了北上搵食！
程美段 程美段2018年為杜汶澤主持的網上節目《為何深夜總是餓》擔任助手，節目中她著上一件「車厘龜」 背心，胸前圖案被撐大到變形，一度引起網民熱議。（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段2018年為杜汶澤主持的網上節目《為何深夜總是餓》擔任助手，節目中她著上一件「車厘龜」 背心，胸前圖案被撐大到變形，一度引起網民熱議。（圖片來源：新傳媒資料庫）

程美段Big爆賀大佬B新店開張

久未露面的程美段日前突然現身深圳恭賀吳志雄（大佬B）私房菜開張，並穿著一件緊身長䄂上衣，再次展示她玲瓏浮凸的身段，相當吸睛，連大佬B都被搶去焦點，更引來不少內地網民紛紛追問她的身份，大讚她好正。

程美段 程美段現身大佬B的新店開張活動中。（圖片來源：抖音@香港比利Billy）
程美段現身大佬B的新店開張活動中。（圖片來源：抖音@香港比利Billy）
程美段 網民大讚她比身後的大佬B更搶Fo。（圖片來源：抖音@香港比利Billy）
網民大讚她比身後的大佬B更搶Fo。（圖片來源：抖音@香港比利Billy）
程美段 程美段在片中向大佬B說「恭喜發財」。（圖片來源：抖音@香港比利Billy）
程美段在片中向大佬B說「恭喜發財」。（圖片來源：抖音@香港比利Billy）
程美段 網民都大讚程美段「好正」，紛紛追問她是誰。（圖片來源：抖音@香港比利Billy）
網民都大讚程美段「好正」，紛紛追問她是誰。（圖片來源：抖音@香港比利Billy）
程美段 片段中大佬B亦有現身，多謝大家到賀。（圖片來源：抖音@香港比利Billy）
片段中大佬B亦有現身，多謝大家到賀。（圖片來源：抖音@香港比利Billy）

進駐抖音介紹深圳美食

程美段今次現身大佬B的開業儀式，引來她是否北上跟大佬B搵食的猜測，不過睇翻程美段近日原來新開了一個抖音帳戶，當中暫時只上載了兩段介紹深圳美食的影片，相信她正計劃進駐內地網上平台，復出做網紅。

程美段 在抖音新開帳戶僅兩日的程美段，影片只上載 了兩條，粉絲也不算多。（圖片來源：抖音@香港程美段Kiwi）
在抖音新開帳戶僅兩日的程美段，影片只上載 了兩條，粉絲也不算多。（圖片來源：抖音@香港程美段Kiwi）
程美段 今次程美段穿著貼身上衣上陣拍攝美食片。（圖片來源：抖音@香港程美段Kiwi）
今次程美段穿著貼身上衣上陣拍攝美食片。（圖片來源：抖音@香港程美段Kiwi）
程美段 打側身曲線更明顯。（圖片來源：抖音@香港程美段Kiwi）
打側身曲線更明顯。（圖片來源：抖音@香港程美段Kiwi）
程美段 等食時要挺胸收腹。（圖片來源：抖音@香港程美段Kiwi）
等食時要挺胸收腹。（圖片來源：抖音@香港程美段Kiwi）
程美段 當然唔少得大啖享受美食。（圖片來源：抖音@香港程美段Kiwi）
當然唔少得大啖享受美食。（圖片來源：抖音@香港程美段Kiwi）

中菲混血程美段曾兩度改名

程美段是中菲混血兒，父親是香港人，母親是菲律賓人。程美段原名徐民虹，2017年她曾用藝名「徐藝媛」參加《環亞美神選舉》並獲得「甜心美神」獎，之後改藝名程美段，為呈現美好身段之意。她在2018年開始參與TVB綜藝節目《美女廚房》，演出其中一位「美女學徒」。後來她為杜汶澤主持的網上節目 《為何深夜總是餓》擔任助手，及後發生拖糧風波，因此更為人熟悉。但同年她被指因恃竉生驕，而被前經理人陳達仁飛起，更被公開斥責「性格好倔」。

程美段 程美段曾在2018年參與無綫節目《 美女廚房 》做「 美女學徒 」，但疑因形象太性感，只做了十集就被無綫踢出《 美女廚房》。（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段曾在2018年參與無綫節目《 美女廚房 》做「 美女學徒 」，但疑因形象太性感，只做了十集就被無綫踢出《 美女廚房》。（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段 程美段指拍攝杜汶澤網上節目時，曾被拖欠9,000元薪金長達三個月，兩人一度在網上掀起罵戰。拖糧風波令程美段知名度急升，之後程美段曾亮相ViuTV節目《晚吹—女學生‧吹水班》做嘉賓，大談自己在大學時代的情史，包括曾愛上女生、被人在地鐵非禮及曾與男友到海邊 「啪啪啪」 等。（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段指拍攝杜汶澤網上節目時，曾被拖欠9,000元薪金長達三個月，兩人一度在網上掀起罵戰。拖糧風波令程美段知名度急升，之後程美段曾亮相ViuTV節目《晚吹—女學生‧吹水班》做嘉賓，大談自己在大學時代的情史，包括曾愛上女生、被人在地鐵非禮及曾與男友到海邊 「啪啪啪」 等。（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段 2017年她曾用藝名「徐藝媛」參加《環亞美神選舉》，當初入行的她下巴圓潤飽滿。（圖片來源：新傳媒資料庫）
2017年她曾用藝名「徐藝媛」參加《環亞美神選舉》，當初入行的她下巴圓潤飽滿。（圖片來源：新傳媒資料庫）

程美段自爆淡出幕前3年仍被問價

程美段曾為杜汶澤主持的網上節目《為何深夜總是餓》擔任助手而為人熟悉，早前她接受訪問時表示即使已淡出幕前逾3年，依然被問價邀請出席活動，並且指明自己要再着紅極一時的「車厘龜」背心。不過程美段就表示至暫時無興趣重返幕前，更直言不想再穿這件將胸前圖案被撐大到變形的「車厘龜」上衣，指覺得「好似做小丑」，又表示如果沒有5位數酬勞都不會接活動Job。

程美段 程美段已經淡出娛樂圈逾3年，但依然被問價出騷，更指曾經被指明再著「車厘龜」 背心。（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段已經淡出娛樂圈逾3年，但依然被問價出騷，更指曾經被指明再著「車厘龜」 背心。（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段 2021年上映的港產片《#PTGF出租女友》，是程美段淡出前的最後一部作品。（圖片來源：IG@kiwichingg）
2021年上映的港產片《#PTGF出租女友》，是程美段淡出前的最後一部作品。（圖片來源：IG@kiwichingg）

棄過百萬年薪轉做美容

程美段在2020年淡出幕前後一度轉投保險界，當時有指她在入行短短4個月就躋身百萬圓桌，做保險做到風生水起，但她卻自爆原來早已轉行做美容。程美段指一直有學其他技能，更考獲英國美容LV4證書，開始從事與醫美有關的工作。當被問到做保險和美容的分別，程美段就表示收入至少相差一倍，以前做保險佣金至少有10至30%，但現在只得8%。除了收入大跌，程美段指轉行後又要上堂又要工作，連休息時間都冇，相比起只需要應酬的保險業界就忙碌得多。

程美段 當年程美段剛做保險短短4個月就躋身「百萬圓桌」。（圖片來源：IG@kiwichingg）
當年程美段剛做保險短短4個月就躋身「百萬圓桌」。（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段 依家就轉行做美容。（圖片來源：IG@kiwichingg）
依家就轉行做美容。（圖片來源：IG@kiwichingg）

自爆轉行後因1原因少更新IG

轉行前時不時都會在社交平台上傳性感照片派福利的程美段，在她轉行後就甚少在社交平台看到其消息。程美段指本身在工作以外的時間很少使用電話，暫時亦無意用IG宣傳新工吸客。她又笑言現時美容院顧客全部都係靚太，暫時都沒有顧客認得自己。不過近日她就在IG更新了一段打拳的影片，疑為復出做網紅而要練好身形。

程美段 程美段指宜家都少更新IG。（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段指宜家都少更新IG。（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段 原本經常喺IG上傳性感照派福利。（圖片來源：IG@kiwichingg）
原本經常喺IG上傳性感照派福利。（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段 最新一段IG片中，程美段努力練拳，並表示：「幾年沒運動的豬豬重新上路，不能只有肚腩壯茁成長。」（圖片來源：IG@kiwichingg）
最新一段IG片中，程美段努力練拳，並表示：「幾年沒運動的豬豬重新上路，不能只有肚腩壯茁成長。」（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段 程美段指自己每次改變化妝手法都會被指整容，她笑言想對質疑她整容的網民「挑機」說：「你覺得我邊忽整咗呢？你講我知邊Part整咗？整咗嘅話我切吖！」（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段指自己每次改變化妝手法都會被指整容，她笑言想對質疑她整容的網民「挑機」說：「你覺得我邊忽整咗呢？你講我知邊Part整咗？整咗嘅話我切吖！」（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段 疫情期間浴室自拍。（圖片來源：IG@kiwichingg）
疫情期間浴室自拍。（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段 程美段曾約吳浩康食Lunch兼取經，原來吳浩康早已考獲了保Sales牌，是程美段在保險險界的前輩。（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段曾約吳浩康食Lunch兼取經，原來吳浩康早已考獲了保Sales牌，是程美段在保險險界的前輩。（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段 與同事合照，32E激凸身材一眼睇晒，加上眼鏡娘Look，別具韻味。（圖片來源：新傳媒資料庫）
與同事合照，32E激凸身材一眼睇晒，加上眼鏡娘Look，別具韻味。（圖片來源：新傳媒資料庫）

經常大曬做保險應酬Look

程美段指自己轉行做保險後應酬增多，因此發福了不少，圖中是她在公司的日常打扮，以下是她在公司的日常打扮，32E激凸身材依然堅挺，加上眼鏡娘Look，別具韻味。

程美段 轉行之後經常在中環出沒、置地開餐，不時張貼食飯相，連友人都忍唔住留言問「仲係Landmark？」（圖片來源：IG@kiwichingg）
轉行之後經常在中環出沒、置地開餐，不時張貼食飯相，連友人都忍唔住留言問「仲係Landmark？」（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段 工餘的程美段，不忘派福利，就連換衫做運動都記得剝淨一半自拍。（圖片來源：IG@kiwichingg）
工餘的程美段，不忘派福利，就連換衫做運動都記得剝淨一半自拍。（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段 另一日程美段則著恤衫短裙襯黑絲襪造型返工，大玩黑絲誘惑。（圖片來源：東方新地）
另一日程美段則著恤衫短裙襯黑絲襪造型返工，大玩黑絲誘惑。（圖片來源：東方新地）

撰文：東方新地圖片來源：抖音@香港程美段Kiwi、IG@kiwichingg、抖音@香港比利Billy、新傳媒資料庫

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