程美段

28歲程美段棄過百萬年薪轉行仍被問價 接Job至少5位數先考慮

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Keith

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現年28歲的程美段（Kiwi）入行做過「美女學徒」和杜汶澤節目助手，更憑住姣好身材受到網民關注。她3年前淡出幕前後，曾一度投身保險界，當時更被指年賺過百萬認真風光。不過她早前接受傳媒訪問，自爆早已轉工，並大爆雖然已經淡出幕前3年仲依然被問價！

程美段自爆淡出幕前3年仍被問價

程美段曾為杜汶澤主持的網上節目《為何深夜總是餓》擔任助手而為人熟悉，早前她接受訪問時表示淡出幕前3年，依然被問價邀請出席活動，並且指明自己要再着紅極一時的「車厘龜」背心。不過程美段就表示至暫時無興趣重返幕前，更直言不想再穿這件將胸前圖案被撐大到變形的「車厘龜」上衣，指覺得「好似做小丑」，又表示如果沒有5位數都不會接活動Job。

程美段前年曾為杜汶澤主持的網上節目《為何深夜總是餓》擔任助手，節目中她著上一件「車喱龜」 背心，胸前圖案被撐大到變形，一度引起網民熱議，但去年程美段指杜汶澤拖欠她9,000元薪金長達三個月，掀起兩人網上罵戰，最後以程美段出示whatsapp錄音作證據，之後杜汶澤公開道歉收場。
程美段前年曾為杜汶澤主持的網上節目《為何深夜總是餓》擔任助手，節目中她著上一件「車厘龜」 背心，胸前圖案被撐大到變形，一度引起網民熱議。（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段 程美段已經淡出娛樂圈三年，但依然被問價出騷，更指曾經被指明再著「車喱龜」 背心。
程美段已經淡出娛樂圈3年，但依然被問價出騷，更指曾經被指明再著「車厘龜」 背心。（圖片來源：IG@kiwichingg）

棄過百萬年薪轉做美容

程美段3年前淡出幕前後一度轉投保險界，當時有指她在入行短短4個月就躋身百萬圓桌，做保險做到風生水起，但她卻自爆原來早已轉行做美容。程美段指一直有學其他技能，早前更考獲英國美容LV4證書，現正從事與醫美有關的工作，在美容院主要為客人做「針療、抗衰老」等療程。當被問到做保險和美容的分別，程美段就表示收入至少相差一倍，以前做保險佣金至少有10至30%，但現在只得8%。除了收入大跌，程美段指轉行後又要上堂又要工作，連休息時間都冇，相比起只需要應酬的保險業界就忙碌得多。

程美段 當年程美段剛做保險短短4個月就躋身「百萬圓桌」
當年程美段剛做保險短短4個月就躋身「百萬圓桌」。（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段 宜家就轉行做美容。
宜家就轉行做美容。（圖片來源：IG@kiwichingg）

自爆轉行後因1原因少更新IG

轉行前時不時都會在社交平台上傳性感照片派福利的程美段，在她轉行後就甚少在社交平台看到其消息。程美段指本身在工作以外的時間很少使用電話，暫時亦無意用IG宣傳新工吸客。她又笑言現時美容院顧客全部都係靚太，暫時都沒有顧客認得自己。

程美段 程美段指宜家都少更新IG。
程美段指宜家都少更新IG。（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段 原本經常喺IG上傳性感照派福利。
原本經常喺IG上傳性感照派福利。（圖片來源：IG@kiwichingg）

程美段憑「車喱龜」 背心成功上位

程美段原名徐民虹，2017年她曾用藝名「徐藝媛」參加《環亞美神選舉》並獲得「甜心美神」獎，之後曾在2018年參與無綫節目《美女廚房》做「 美女學徒 」，後來為杜汶澤主持的網上節目 《為何深夜總是餓》擔任助手，及後發生拖糧風波，因此更為人熟悉。

程美段曾在2018年參與無綫節目《 美女廚房 》做「 美女學徒 」，但疑因形象太性感，只做了十集就被無綫踢出《 美女廚房》。
程美段曾在2018年參與無綫節目《 美女廚房 》做「 美女學徒 」，但疑因形象太性感，只做了十集就被無綫踢出《 美女廚房》。（圖片來源：新傳媒資料庫）
拖糧風波令程美段知名度急升，之後程美段曾亮相ViuTV節目《晚吹—女學生‧吹水班》做嘉賓，大談自己在大學時代的情史，包括曾愛上女生、被人在地鐵非禮及曾與男友到海邊 「啪啪啪」 等。
程美段指拍攝杜汶澤網上節目時，曾被拖欠9,000元薪金長達三個月，兩人一度在網上掀起罵戰。拖糧風波令程美段知名度急升，之後程美段曾亮相ViuTV節目《晚吹—女學生‧吹水班》做嘉賓，大談自己在大學時代的情史，包括曾愛上女生、被人在地鐵非禮及曾與男友到海邊 「啪啪啪」 等。（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段 2017年她曾用藝名「徐藝媛」參加《環亞美神選舉》，年初入行的她下巴圓潤飽滿。
2017年她曾用藝名「徐藝媛」參加《環亞美神選舉》，年初入行的她下巴圓潤飽滿。（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段指自己每次改變化妝手法都會被指整容，她笑言想對質疑她整容的網民「挑機」說：「你覺得我邊忽整咗呢？你講我知邊Part整咗？整咗嘅話我切吖！」
程美段指自己每次改變化妝手法都會被指整容，她笑言想對質疑她整容的網民「挑機」說：「你覺得我邊忽整咗呢？你講我知邊Part整咗？整咗嘅話我切吖！」（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段 疫情期間浴室自拍。
疫情期間浴室自拍。（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段早前約吳浩康食Lunch兼取經，原來吳浩康早已考獲了保Sales牌，是程美段在保險險界的前輩。
程美段早約吳浩康食Lunch兼取經，原來吳浩康早已考獲了保Sales牌，是程美段在保險險界的前輩。（圖片來源：新傳媒資料庫）
程美段指自己轉行做保險後應酬增多，因此發福了不少，圖中是她在公司的日常打扮，32E激凸身材一眼睇晒，加上眼鏡娘Look，別具韻味。
與同事合照，32E激凸身材一眼睇晒，加上眼鏡娘Look，別具韻味。（圖片來源：新傳媒資料庫）

經常大曬做保險應酬Look

程美段指自己轉行做保險後應酬增多，因此發福了不少，圖中是她在公司的日常打扮，以下是她在公司的日常打扮，32E激凸身材依然堅挺，加上眼鏡娘Look，別具韻味。

程美段 轉行之後經常在中環出沒、置地開餐，不時張貼食飯相，連友人都忍唔住留言問「仲係Landmark？」
轉行之後經常在中環出沒、置地開餐，不時張貼食飯相，連友人都忍唔住留言問「仲係Landmark？」（圖片來源：IG@kiwichingg）
程美段 保險
工餘的程美段，不忘派福利，就連換衫做運動都記得剝淨一半自拍。（圖片來源：IG@kiwichingg）
另一日程美段則著恤衫短裙襯黑絲襪造型返工，大玩黑絲誘惑。
另一日程美段則著恤衫短裙襯黑絲襪造型返工，大玩黑絲誘惑。（圖片來源：東方新地）

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圖片來源：新傳媒資料庫、IG@kiwichingg

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