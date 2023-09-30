28歲程美段棄過百萬年薪轉行仍被問價 接Job至少5位數先考慮

現年28歲的程美段（Kiwi）入行做過「美女學徒」和杜汶澤節目助手，更憑住姣好身材受到網民關注。她3年前淡出幕前後，曾一度投身保險界，當時更被指年賺過百萬認真風光。不過她早前接受傳媒訪問，自爆早已轉工，並大爆雖然已經淡出幕前3年仲依然被問價！