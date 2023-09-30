28歲程美段棄過百萬年薪轉行仍被問價 接Job至少5位數先考慮

現年28歲的程美段（Kiwi）入行做過「美女學徒」和杜汶澤節目助手，更憑住姣好身材受到網民關注。她3年前淡出幕前後，曾一度投身保險界，當時更被指年賺過百萬認真風光。不過她早前接受傳媒訪問，自爆早已轉工，並大爆雖然已經淡出幕前3年仲依然被問價！
程美段自爆淡出幕前3年仍被問價
程美段曾為杜汶澤主持的網上節目《為何深夜總是餓》擔任助手而為人熟悉，早前她接受訪問時表示淡出幕前3年，依然被問價邀請出席活動，並且指明自己要再着紅極一時的「車厘龜」背心。不過程美段就表示至暫時無興趣重返幕前，更直言不想再穿這件將胸前圖案被撐大到變形的「車厘龜」上衣，指覺得「好似做小丑」，又表示如果沒有5位數都不會接活動Job。
棄過百萬年薪轉做美容
程美段3年前淡出幕前後一度轉投保險界，當時有指她在入行短短4個月就躋身百萬圓桌，做保險做到風生水起，但她卻自爆原來早已轉行做美容。程美段指一直有學其他技能，早前更考獲英國美容LV4證書，現正從事與醫美有關的工作，在美容院主要為客人做「針療、抗衰老」等療程。當被問到做保險和美容的分別，程美段就表示收入至少相差一倍，以前做保險佣金至少有10至30%，但現在只得8%。除了收入大跌，程美段指轉行後又要上堂又要工作，連休息時間都冇，相比起只需要應酬的保險業界就忙碌得多。
自爆轉行後因1原因少更新IG
轉行前時不時都會在社交平台上傳性感照片派福利的程美段，在她轉行後就甚少在社交平台看到其消息。程美段指本身在工作以外的時間很少使用電話，暫時亦無意用IG宣傳新工吸客。她又笑言現時美容院顧客全部都係靚太，暫時都沒有顧客認得自己。
程美段憑「車喱龜」 背心成功上位
程美段原名徐民虹，2017年她曾用藝名「徐藝媛」參加《環亞美神選舉》並獲得「甜心美神」獎，之後曾在2018年參與無綫節目《美女廚房》做「 美女學徒 」，後來為杜汶澤主持的網上節目 《為何深夜總是餓》擔任助手，及後發生拖糧風波，因此更為人熟悉。
經常大曬做保險應酬Look
程美段指自己轉行做保險後應酬增多，因此發福了不少，圖中是她在公司的日常打扮，以下是她在公司的日常打扮，32E激凸身材依然堅挺，加上眼鏡娘Look，別具韻味。
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