前空姐Vien Po性感新相預告泰國之旅有新水著 事後刪相引起網民騷動！

憑當年毛記電視街訪一炮而紅的「好賤呀～」空姐Vien，深潛2年再度上水。雖然有唔少網民都話佢瘦了不少，冇以前咁靚女，但佢對抨擊都保持正面態度，在昨日（4日）更post出少布照再引騷動，仲為泰國之旅預熱。