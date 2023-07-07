vien 泰國

前空姐Vien Po性感新相預告泰國之旅有新水著 事後刪相引起網民騷動！

最新娛聞
東方新地

廣告

憑當年毛記電視街訪一炮而紅的「好賤呀～」空姐Vien，深潛2年再度上水。雖然有唔少網民都話佢瘦了不少，冇以前咁靚女，但佢對抨擊都保持正面態度，在昨日（4日）更post出少布照再引騷動，仲為泰國之旅預熱。

Vien Bb先行預告泰國之旅 預言post相再引起騷動！

在昨日（4日），Vien Bb突發在Instagram限時動態中post出一張照片，圖中可見她穿著棕色小背心對鏡自拍，並在caption處寫下：「呀妹帶咗勁多衫仔返來，依件熱辣辣QQ背心非常好看」。不過相片在出完一陣就遭本人刪除。不過照片仍然被一眾網民cap低，並引起熱議。

vien 泰國 Vien
（圖片來源：[email protected]__vieny）

預熱泰國影相會「飛天」

不過Vien Bb在post完相片冇耐，都得知自己在討論區上引起熱議，繼續再次出多個story去回應，直言：「出件背心仔都咁大反應，如果遲下去泰國影相，咪要準備飛天了？」，她亦回應了外界質疑佢外貌的改變，正面地指：「計返上次去馬爾代夫影相都5年前了，個樣會變都在所難免啦，更何況早排兩塊面珠瞪生瘡生到喊」。她更揚言：「非常建議不要再LOOP舊相，等待一下旅行照更好，終於好快要到我去旅行了！」。最後更為自己賣水晶的副業賣廣告，話要賺賺「旅費」。

vien 泰國 Vien
（圖片來源：[email protected]__vieny）

網民大讚Vien夠正面

對於Vien Bb的正面回應，不少人都大讚其態度良好，雖然外界對Vien都有繼續評頭品足，亦都繼續翻出「黑歷史」。不過亦無阻佢靚靚心情，正面地回應一切，網民都大讚佢夠「真實」，仲大讚佢性格好好！

vien 泰國 Vien
（圖片來源：[email protected]__vieny）
vien 泰國 Vien
（圖片來源：[email protected]__vieny）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿周國賢x麥浚龍太妍鄭容和鄭秀文容祖兒張學友Twins久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJerJeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年端午節快到了！小編為你整合端午節粽推薦和優惠，讓你買得更抵！除此之外，週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地（部份內容轉載自New Monday）圖片來源：[email protected]__vieny

讀者留言

熱門文章

 