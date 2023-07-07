前空姐Vien Po性感新相預告泰國之旅有新水著 事後刪相引起網民騷動！
Vien Bb先行預告泰國之旅 預言post相再引起騷動！
在昨日（4日），Vien Bb突發在Instagram限時動態中post出一張照片，圖中可見她穿著棕色小背心對鏡自拍，並在caption處寫下：「呀妹帶咗勁多衫仔返來，依件熱辣辣QQ背心非常好看」。不過相片在出完一陣就遭本人刪除。不過照片仍然被一眾網民cap低，並引起熱議。
預熱泰國影相會「飛天」
不過Vien Bb在post完相片冇耐，都得知自己在討論區上引起熱議，繼續再次出多個story去回應，直言：「出件背心仔都咁大反應，如果遲下去泰國影相，咪要準備飛天了？」，她亦回應了外界質疑佢外貌的改變，正面地指：「計返上次去馬爾代夫影相都5年前了，個樣會變都在所難免啦，更何況早排兩塊面珠瞪生瘡生到喊」。她更揚言：「非常建議不要再LOOP舊相，等待一下旅行照更好，終於好快要到我去旅行了！」。最後更為自己賣水晶的副業賣廣告，話要賺賺「旅費」。
網民大讚Vien夠正面
對於Vien Bb的正面回應，不少人都大讚其態度良好，雖然外界對Vien都有繼續評頭品足，亦都繼續翻出「黑歷史」。不過亦無阻佢靚靚心情，正面地回應一切，網民都大讚佢夠「真實」，仲大讚佢性格好好！
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