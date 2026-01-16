穿越劇｜回顧TVB歷年十部經典 收視最高都唔係《尋秦記》?!

古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名原班人馬震撼回歸，電影《尋秦記》12月31日正式登陸大銀幕，一講無綫穿越劇，人人以為最經典、最受歡迎係《尋秦記 》，其實01年首播嘅《 尋秦記 》雖然大受歡迎歷久不衰，不過論收視，原來不如《 九五至尊 》。收視爆冷跑出，平均收視34點，大結局最高收視更達到46點。

《尋秦記》作為TVB穿越劇始祖

2001年TVB經典穿越劇《尋秦記》，當年收視平均33點，古天樂亦憑著這部劇獲得「最佳男主角」。雖然當時《尋秦記》無法打破《小寶》的36點平均收視，相差三點，平均只有33點，二百一十二萬人收看。但《尋秦記》得TVB製作組爭回一口氣，《小寶與康熙》是外購劇，《尋秦記》口碑與收視都不俗，至今仍被網民津津樂道，加上今年有電影版上映，再引起網民的回憶！

《 尋秦記 》為無綫34周年台慶劇，係古天樂喺 TVB 演出嘅最後一部電視劇。
當年有古仔、宣萱、郭羨妮助陣，成為經典神級之作，無綫亦重播過3次咁多。
電視劇版本為了迎合觀眾口味，加入了大量原著沒有的現代元素。包括幸運星、把竹片削成餐叉形狀、足球賽中為隊員加上號碼布及使用現代防守手勢陣式（圖片來源：新傳媒資料庫）

《九五至尊》（2003）史上最強穿越劇

2003年《九五至尊》首播成熱話，熱潮到年尾都未退，男主角江華成為當年台慶頒獎禮「 我最喜愛的電視角色 」，而張可頤就同年撼贏宣萱、佘詩曼，成為雙料視后，絕對係師奶殺手江華同當家花旦張可頤嘅事業巔峰。

《九五至尊》當年放喺過年後炮灰檔播出，點知爆冷成為最高收視劇集，張可頤做咗雙料視后，江華得最喜愛男角色獎，之唔係因為同年仲有另一個收視經典《戇夫成龍》囉。

《九五之尊》爆大冷跑出變全年收視冠軍

點解《九五之尊》爆大冷跑出變全年收視冠軍？男女主角出色演繹居功至偉，故事講述張可頤飾演嘅呂四娘喺行刺江華飾演嘅雍正皇帝之際，兩人遇上水龍捲，意外地由清朝穿越時空到21世紀嘅香港。故事圍繞兩位古代人喺現代展開新生活，江華文謅謅又咬文嚼字搞到笑料百出，而張可頤就剛烈又硬倔，同江華處處作對到漸生好感過程極具喜感，笑點絕對唔比項少龍去秦朝鬧嘅笑話少！

轉行賣保險之前，師奶殺手江華最耍家係扮劉華同埋扮皇帝，03年喺穿越劇《 九五至尊 》中就係飾演由清朝飛到落現代香港嘅雍正皇帝。
雍正陰差陽錯袋住李大蝦證件被表叔收留，為生存又要洗廁所又要送外賣。而呂四
娘，就因為出口成文身手不凡，成為富商身邊貼身保鑣。
全靠非一般嘅帝皇智慧，江華被提拔成為集團高層，仲同千金小姐吳美珩拍拖。

2012年《 回到三國 》收視高達30點

2012年首播、由馬國明、林峯同楊怡等主演嘅《 回到三國 》，收視高達30點，亦對得住強勁卡士，而馬明喺劇中所創嘅「 港男十八式 」，抵死又搞鬼！

史上最強穿越劇《九五至尊》 江華撼贏古天樂 伍詠薇鬧爆某男藝人言行難頂

《EU超時任務》時裝穿越劇結局喊死人

16年由王浩信、朱千雪孭飛嘅《EU超時任務》劇情波瀾曲折，當年吸引大批觀眾晚晚追睇，大結局更加喊死人，30點最高收視以近年嚟講，成績相當驕人。

《情逆三世緣》最高收視達37點

2013年播出、最高收視達37點嘅《情逆三世緣》，最吸引當然係金牌拍檔歐陽震華同關詠荷拍住上，亦係佢哋相隔十二年後再度合作嘅劇集。
年份 劇名 主要演員 收視資訊 賣點/亮點
2001 《尋秦記》 古天樂、宣萱、郭羨妮 平均33點，大結局41點 TVB 34周年台慶劇，古天樂在TVB最後一部劇，經典神作，重播多次，項少龍穿越秦朝的搞笑冒險及文化衝突，歷久不衰的神級地位。
2003 《九五至尊》 江華、張可頤、吳美珩 平均34點，大結局46點（2003年第三高） 雍正皇帝與呂四娘穿越到現代香港，皇帝打工送外賣、呂四娘做保鏢的搞笑文化衝擊，江華獲最喜愛男角色、張可頤雙料視后，事業巔峰之作。
2012 《回到三國》 馬國明、林峯、楊怡 平均約30點（部分集達42-45點，全年高收視） 林峯在TVB最後一套古裝劇，馬國明從頭帶到尾，「港男十八式」抵死搞鬼，強勁卡士下表現出色。
2013 《情逆三世緣》 歐陽震華、關詠荷 全劇平均27點，大結局36-37點 歐陽震華與關詠荷相隔12年再度合作，三世穿越劇情，金牌拍檔魅力爆棚，大結局催淚高收視。
2016 《EU超時任務》 王浩信、朱千雪 全劇平均約26-28點，大結局29-30點 時空任務帶出蝴蝶效應，劇情波瀾曲折、大結局感人催淚，近年罕見高分穿越劇。

