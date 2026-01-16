穿越劇｜回顧TVB歷年十部經典 收視最高都唔係《尋秦記》?!

古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名原班人馬震撼回歸，電影《尋秦記》12月31日正式登陸大銀幕，一講無綫穿越劇，人人以為最經典、最受歡迎係《尋秦記 》，其實01年首播嘅《 尋秦記 》雖然大受歡迎歷久不衰，不過論收視，原來不如《 九五至尊 》。收視爆冷跑出，平均收視34點，大結局最高收視更達到46點。