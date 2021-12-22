章子怡汪峰突然退出共同投資公司 網民揣測夫妻資產分割只得兩個原因
章子怡和老公汪峰於2015年結婚後，一向恩愛如昔。不過近日二人被發現悄悄退出共同投資的公司，重新調整財產分配，即惹來婚變揣測。有網民估計可能原因有兩種：「不是出軌就是逃稅。」
文：東方新地 ｜圖：[email protected]章子怡、[email protected]汪峰、[email protected]薇婭、微博討論區截圖
重置資產惹婚變揣測
章子怡與汪峰於2015年結婚，婚後誕下一子一女，加上對汪峰與舊愛葛薈婕所生的女兒汪曼熙視如己出，一家五口幸福滿滿，不時在社交網大晒溫情。不過二人近日被發現竟然悄悄退股共同投資的公司，即惹來婚變揣測。有網民從內地「天眼查APP」資料中發現，章子怡與汪峰原是新影佳映電影文化發展有限公司股東各持股2.25%，但上周（17/12）突然出現變動，二人已悄悄退出股東行列。章子怡與汪峰目前有關聯的公司，只剩下藍山竹（北京）文化傳媒有限公司。其實過往不少圈中夫婦退出共同公司後，通常意味感情出問題，要着手做資產分割，所以今次章子怡夫婦的舉動難免令人引起揣測，擔心他們步台灣天王王力宏與李靚蕾後塵！
網民推測：不是出軌就是逃稅
不過亦有網民估計此舉可能與稅務問題有關，因為早前在內地被稱「帶貨一姐」的知名網絡主播薇婭捲入逃稅風波，被發現逃稅前與老公注銷共同投資的合伙企業。薇婭被當局發現利用隱匿收入等方式漏稅，最後被追稅及罰款合計13.41億元人民幣，事後薇婭在社交網發文道歉：「我願意為我的錯誤承擔一切後果，對不起！」有網民估計章子怡夫婦突然退出共同投資的公司，可能原因有兩種：「不是出軌就是逃稅！」