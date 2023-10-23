44歲章子怡與汪峰宣布結束8年婚姻 3點回應離婚一事
廣告
國際巨星章子怡與搖滾巨星汪峰結婚8年，一直相當恩愛，雖然近年屢次傳出婚變一事，但每次也是否認。而今天（23日）有內地媒體發文爆料稱：「據知情人透露，汪峰章子怡確實離婚了，女兒歸汪峰，兒子歸章子怡。」消息一出震撼社交網絡，同時也成為了今天熱搜話題，在下午時份二人終於發聲明回應…
同時發聲明認離婚 3點強調：以親人身份共同撫養孩子
今天（23日）章子怡與汪峰婚變一事成為熱搜話題，二人同時間微博發出離婚聲明：宣布結束8年婚姻：
「感謝大家一直以來對我和子怡的關心與支持。 經歷了八年婚姻的我們經過慎重考慮與商議，決定解除婚姻關係，將來將以親人身份共同撫養、陪伴孩子長大，依舊是孩子最信任的父母。」
2.分離不代表辜負或背叛
「我們曾攜手共度了一段美滿的婚姻。 八年間，我們共同照顧家人，養育子女，用愛建構了幸福的生活。 我們之問沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛。 這是兩個成年人共同的決定，希望可以得到大家的體諒與支持」
3.保護家人同孩子之後唔再回應離婚一事
「生活的悲喜與苦樂本就不是簡單的是非評判，我們換個方式來讓彼此更好的成長，不會因分離而減少對孩子的分宅愛。出於對孩子和家人的保護，避免過度佔用公共資源，我們做出以上聲明。 此後將不再對此事做出任何回應。」
感情轉壞有跡可尋 汪峰今年冇再發文祝章子怡生日快樂
其實婚變一事，網民們表示有跡可尋，事源汪峰今年被發現未有公開發文祝賀章子怡生日，亦未有像往常肉麻抒發愛妻之情，因此推斷感情早已轉壞。另外內地藝人趙本山嘅徒孫早前直播時就曾透露，汪峰同章子怡確實已離婚，並且二人分割嘅財產金額高達35億人仔，雖然當時有人關注此消息，但並未掀起水花。
章子怡同汪峰於2015年結婚，婚後育有一對仔女，包括3歲兒子及6歲囡囡「醒醒」，章子怡亦對汪峰與舊愛所生女兒、17歲汪曼熙（小蘋果）視如己出，一家五口經常合照晒溫情。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：章子怡微博