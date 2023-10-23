44歲章子怡與汪峰宣布結束8年婚姻 3點回應離婚一事

國際巨星章子怡與搖滾巨星汪峰結婚8年，一直相當恩愛，雖然近年屢次傳出婚變一事，但每次也是否認。而今天（23日）有內地媒體發文爆料稱：「據知情人透露，汪峰章子怡確實離婚了，女兒歸汪峰，兒子歸章子怡。」消息一出震撼社交網絡，同時也成為了今天熱搜話題，在下午時份二人終於發聲明回應…