章子怡 汪峰

44歲章子怡與汪峰宣布結束8年婚姻 3點回應離婚一事

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國際巨星章子怡與搖滾巨星汪峰結婚8年，一直相當恩愛，雖然近年屢次傳出婚變一事，但每次也是否認。而今天（23日）有內地媒體發文爆料稱：「據知情人透露，汪峰章子怡確實離婚了，女兒歸汪峰，兒子歸章子怡。」消息一出震撼社交網絡，同時也成為了今天熱搜話題，在下午時份二人終於發聲明回應…

章子怡 汪峰 章子怡汪峰突然退出共同公司　財產分割惹婚變揣測
二人結婚8年，一直相當恩愛。（圖片來源：weibo@章子怡）

同時發聲明認離婚 3點強調：以親人身份共同撫養孩子

今天（23日）章子怡與汪峰婚變一事成為熱搜話題，二人同時間微博發出離婚聲明：宣布結束8年婚姻：

「感謝大家一直以來對我和子怡的關心與支持。 經歷了八年婚姻的我們經過慎重考慮與商議，決定解除婚姻關係，將來將以親人身份共同撫養、陪伴孩子長大，依舊是孩子最信任的父母。」

章子怡 汪峰 二人宣布結束8年婚姻。
二人宣布結束8年婚姻。（圖片來源：章子怡微博）

2.分離不代表辜負或背叛

「我們曾攜手共度了一段美滿的婚姻。 八年間，我們共同照顧家人，養育子女，用愛建構了幸福的生活。 我們之問沒有是非對錯之爭，分離不代表辜負或背叛。 這是兩個成年人共同的決定，希望可以得到大家的體諒與支持」

章子怡 汪峰 二人育有一子一女。
二人育有一子一女。（圖片來源：微博圖片）

3.保護家人同孩子之後唔再回應離婚一事

「生活的悲喜與苦樂本就不是簡單的是非評判，我們換個方式來讓彼此更好的成長，不會因分離而減少對孩子的分宅愛。出於對孩子和家人的保護，避免過度佔用公共資源，我們做出以上聲明。 此後將不再對此事做出任何回應。」

章子怡 汪峰 二人聲明中提及會以親人身份撫養孩子。
二人聲明中提及會以親人身份撫養孩子。（圖片來源：微博圖片）

感情轉壞有跡可尋 汪峰今年冇再發文祝章子怡生日快樂

其實婚變一事，網民們表示有跡可尋，事源汪峰今年被發現未有公開發文祝賀章子怡生日，亦未有像往常肉麻抒發愛妻之情，因此推斷感情早已轉壞。另外內地藝人趙本山嘅徒孫早前直播時就曾透露，汪峰同章子怡確實已離婚，並且二人分割嘅財產金額高達35億人仔，雖然當時有人關注此消息，但並未掀起水花。

章子怡同汪峰於2015年結婚，婚後育有一對仔女，包括3歲兒子及6歲囡囡「醒醒」，章子怡亦對汪峰與舊愛所生女兒、17歲汪曼熙（小蘋果）視如己出，一家五口經常合照晒溫情。

章子怡 汪峰 章子怡會經常發布一家5口的照片，以大女「小蘋果」則是汪峰與前妻所生。章子怡亦視「小蘋果」為己出。
章子怡會經常發布一家5口的照片，以大女「小蘋果」則是汪峰與前妻所生。章子怡亦視「小蘋果」為己出。（圖片來源：章子怡微博）

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撰文：東方新地圖片來源：章子怡微博

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