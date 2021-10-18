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童你一起張大了｜張潔蓮梁詠琳再現TVB　睇清《閃電傳真機》9位女主持近況

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撰文：Chi Hung Red Chun

無綫節目《童你一起長大了》由譚玉瑛、黎芷珊、蓋世寶主持，帶觀眾「時光倒流」重溫當年拍攝兒童節目的點滴，更找來多位昔日的《閃電傳真機》主持人包括黃智賢、張沅薇等重返TVB錄影廠，加上節目組又透過視像與未能親身到場的朱茵對話，不少觀眾都表示回憶返晒嚟，網絡上話題不斷。而最新一集更邀請到張潔蓮以及梁詠琳等「到訪」，到底還有幾多昔日女主持面孔會重現 TVB呢？

文：東方新地 圖： myTV SUPER 《童你一起長大了》截圖、IG圖片

當年曾經在《閃電傳真機》亮相的朱敏瀚亦成為最新一集的座上客。（圖片來源：myTV SUPER截圖）
當年曾經在《閃電傳真機》亮相的朱敏瀚亦成為最新一集的座上客。（圖片來源：myTV SUPER截圖）

張潔蓮重遇24年前「最英俊小王子」

在最新一集的《童你一起長大了》中，節目組除了邀請到張潔蓮做嘉賓之外，亦同時翻出一段24年前的舊片段，發現原來張潔蓮與近年在TVB極速上位的小生朱敏瀚早已結緣，朱更是當年「最英俊小王子」的得主，觀眾及網民看過24年前朱敏瀚的童照後更大讚他超級靚仔！

於 1995年參與港姐入行，其後主動舉手主持兒童節目的張潔蓮在出道前其實是幼稚園教師，一向喜歡與小朋友相處的她在2006年離開 TVB重操故業，並於2008年與圈外男友拍拖。至2011年，張潔蓮與前夫離婚，及後又重返演藝圈轉戰「香港電視網絡（HKTV）」，2018年再加亞洲電視數碼媒體。另一方面，張潔蓮現時是袁文傑的太太，二人於2020年結婚，現時44歲。

張潔蓮與朱敏瀚一樣凍齡有術！（圖片來源：IG@brianchu0523）
張潔蓮與朱敏瀚一樣凍齡有術！（圖片來源：[email protected]

梁詠琳：嫁外國老公定居三藩巿，大方分享近況泳照

現時52歲的梁詠琳是本《閃電傳真機》的初代主持，於 2000後開始淡出演藝圈。梁詠琳於十多年前已移居美國，2018年與丈夫 Tom結婚。雖然梁詠琳現時長居美國三藩巿，但她偶爾亦會回香港探朋友，節目上更稱當年拍攝《閃電傳真機》是最快樂的時光！

梁詠琳。（圖片來源：myTV SUPER截圖）
梁詠琳。（圖片來源：myTV SUPER截圖）

朱茵–現時49歲，2012年與黃貫中結婚後曾一度淡出娛樂圈，至近年再登內地綜藝節目，亦偶有參演電影，2017年她憑電影《二次初戀》奪得2017年中美電影節最佳女主角。

 

（圖片來源：myTV SUPER截圖）
（圖片來源：myTV SUPER截圖）

張沅薇-1999年與音樂王雙駿交往誕下一子並退出娛樂圈，分開後獨力撫養兒子，早前被傳媒發現她在某名人飯堂負責公關工作。

（圖片來源：myTV SUPER截圖）
（圖片來源：myTV SUPER截圖）

張美妮-現時仍活躍於演藝圈，不過己經較少在電視機上亮相。2013年與丈夫黃偉強結婚，現育有一子一女，不時在社交網站分享靚相。

（圖片來源：IG@meinicheung）
（圖片來源：[email protected]

唐韋琪–近年已經離開TVB，主力經營自己嘅才藝訓練中心。不過偶都會公開亮相，亦曾現身《流行經典50年》獻唱。是歌手張若希的師傅兼經理人。

（圖片來源：IG@vikkitong_official）
（圖片來源：[email protected]_official）

黃樂兒–2008年後就離開TVB，及後更銷聲匿跡，亦沒有傳媒報道過她的去向，最後一套劇集是《女人最痛》。

（圖片來源：影片截圖）
（圖片來源：影片截圖）

姚安娜–近年主力研究占卜星座、塔羅牌等，不時為清談節目做嘉賓，探討命理學說，之前的《閃電傳真機》聚會亦有見到她的踪影。

（圖片來源：姚安娜塔羅美人微博）
（圖片來源：姚安娜塔羅美人微博）

顏菁葦–與譚偉權結婚多年，二人並沒有生小朋友，只養了兩隻愛犬。

顏菁葦（右二）（圖片來源：麥長青微博）
顏菁葦（右二）（圖片來源：麥長青微博）

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