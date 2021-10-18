童你一起張大了｜張潔蓮梁詠琳再現TVB　睇清《閃電傳真機》9位女主持近況

無綫節目《童你一起長大了》由譚玉瑛、黎芷珊、蓋世寶主持，帶觀眾「時光倒流」重溫當年拍攝兒童節目的點滴，更找來多位昔日的《閃電傳真機》主持人包括黃智賢、張沅薇等重返TVB錄影廠，加上節目組又透過視像與未能親身到場的朱茵對話，不少觀眾都表示回憶返晒嚟，網絡上話題不斷。而最新一集更邀請到張潔蓮以及梁詠琳等「到訪」，到底還有幾多昔日女主持面孔會重現 TVB呢？

文：東方新地 圖： myTV SUPER 《童你一起長大了》截圖、IG圖片