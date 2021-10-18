童你一起張大了｜張潔蓮梁詠琳再現TVB 睇清《閃電傳真機》9位女主持近況
無綫節目《童你一起長大了》由譚玉瑛、黎芷珊、蓋世寶主持，帶觀眾「時光倒流」重溫當年拍攝兒童節目的點滴，更找來多位昔日的《閃電傳真機》主持人包括黃智賢、張沅薇等重返TVB錄影廠，加上節目組又透過視像與未能親身到場的朱茵對話，不少觀眾都表示回憶返晒嚟，網絡上話題不斷。而最新一集更邀請到張潔蓮以及梁詠琳等「到訪」，到底還有幾多昔日女主持面孔會重現 TVB呢？
文：東方新地 圖： myTV SUPER 《童你一起長大了》截圖、IG圖片
張潔蓮重遇24年前「最英俊小王子」
在最新一集的《童你一起長大了》中，節目組除了邀請到張潔蓮做嘉賓之外，亦同時翻出一段24年前的舊片段，發現原來張潔蓮與近年在TVB極速上位的小生朱敏瀚早已結緣，朱更是當年「最英俊小王子」的得主，觀眾及網民看過24年前朱敏瀚的童照後更大讚他超級靚仔！
於 1995年參與港姐入行，其後主動舉手主持兒童節目的張潔蓮在出道前其實是幼稚園教師，一向喜歡與小朋友相處的她在2006年離開 TVB重操故業，並於2008年與圈外男友拍拖。至2011年，張潔蓮與前夫離婚，及後又重返演藝圈轉戰「香港電視網絡（HKTV）」，2018年再加亞洲電視數碼媒體。另一方面，張潔蓮現時是袁文傑的太太，二人於2020年結婚，現時44歲。
梁詠琳：嫁外國老公定居三藩巿，大方分享近況泳照
現時52歲的梁詠琳是本《閃電傳真機》的初代主持，於 2000後開始淡出演藝圈。梁詠琳於十多年前已移居美國，2018年與丈夫 Tom結婚。雖然梁詠琳現時長居美國三藩巿，但她偶爾亦會回香港探朋友，節目上更稱當年拍攝《閃電傳真機》是最快樂的時光！
朱茵–現時49歲，2012年與黃貫中結婚後曾一度淡出娛樂圈，至近年再登內地綜藝節目，亦偶有參演電影，2017年她憑電影《二次初戀》奪得2017年中美電影節最佳女主角。