童你一起長大了｜48歲張沅薇再演四眼鼠 朱茵學生相仙氣驚人

《童你一起長大了》由譚玉瑛、黎芷珊和蓋世寶主持，首集播出後勾起不少人的集體回憶。第二集嘉賓有淡出娛樂圈多年的張沅薇，48歲已為人母的她，被譚玉瑛姐姐大讚唔識老﹗更有朱茵同大家回憶昔日點滴，以及公開其仙氣學生相﹗

文：東方新地｜圖：《童你一起長大了》截圖