童你一起長大了｜48歲張沅薇再演四眼鼠 朱茵學生相仙氣驚人
《童你一起長大了》由譚玉瑛、黎芷珊和蓋世寶主持，首集播出後勾起不少人的集體回憶。第二集嘉賓有淡出娛樂圈多年的張沅薇，48歲已為人母的她，被譚玉瑛姐姐大讚唔識老﹗更有朱茵同大家回憶昔日點滴，以及公開其仙氣學生相﹗
文：東方新地｜圖：《童你一起長大了》截圖
文：東方新地｜圖：《童你一起長大了》截圖
《童你一起長大了》首集收視16.2
逢周日播出全新綜藝節目《童你一起長大了》，由三位資深兒童節目主持譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶擔任主持，首集節目由從龍炳基口中周星馳的昔日點滴，或是譚玉瑛姐姐的陳年水著Look，都引來不少話題，平均收視16.2 。
48歲張沅薇被讚唔識老
《童你一起長大了》第二集將於本周日（10日）晚八點半翡翠台播出，以「童路同行」為主題，主要為觀眾盤點歷年兒童節目中的經典角色，其中「麥偵探」、「殭屍孫女」、「烏卒卒」、「四眼鼠」及「妹妹」更「神還原」現身。五人之中，以譚玉瑛姐姐90年代的「烏卒卒」Look最令人眼前一亮，縱然相隔了三十年，從譚玉瑛臉上依然看不出明顯的歲月痕跡；至於已淡出幕前超過二十年的張沅薇，難得重現螢幕的她依然省鏡，皮膚白滑冇走樣。
朱茵當年出現被形容為驚為天人
今集另一亮點是《閃電傳真機》年代的兒童節目主持朱茵，雖然身在內地的朱茵未能親身到來錄影廠，仍透過拍片向觀眾及昔日拍檔問好，更以逆齡孖辮Look亮相，相當吸睛！當年朱茵夥拍麥長青（麥包）創造無數經典角色，她在片中大讚麥包係一位暖男：「我當佢好好朋友㗎！佢有時好似大哥哥，有時好似同輩，有時又會當我小朋友咁𠱁。」談到朱茵，一眾昔日主持均讚不絕口，大家異口同聲表示當年仍為演藝學院學生的朱茵，首度現身時全場「驚為天人」，幕前幕後都讚佢靚，但麥包卻唱反調謂：「我唔會用靚嚟形容佢！我會用活潑同開朗形容。」譚玉瑛又爆朱茵當年成日問住幾點收工，原因是朱茵要會趕回家吃飯，相當乖女。