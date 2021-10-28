童你一起長大了｜蓋世寶重提兒童組被瓦解似入靈堂 不滿結束方式欠得體
文：東方新地 ｜圖：[email protected]_poupoupou、TVB《童你一起長大了》截圖
重提被調離兒童組辛酸史
42歲的蓋世寶2015年因為無綫大規模改革兒童組，迫於無奈被調離工作了18年的崗位，而最令她心灰意冷的，相信是公司將其每月底薪減到得$7,000，最終在2019年結束與無綫電視23年的賓主關係。直到今年，蓋世寶獲王祖藍邀請回巢，與譚玉瑛及黎芷珊等人主持新節目《童你一起長大了》。日前蓋世寶接受港台節目《安哥同學會》主持人訪問，再重提被無綫調離兒童組種種辛酸史。
唔開心譚玉瑛姐姐離開先
蓋世寶表示當年兒童組改革雖然對她算不上是打擊，因為已是預計當中，不過提起譚玉瑛被轉型到幕後做顧問，而自己繼續留守幕前工作時，蓋世寶就一度哽咽流淚，她說：「不過冇預到係成個節目嘅人唔喺度，一直都有心理準備每次換人都可能有自已份，你憑咩留底呀？我覺得唔開心係譚玉瑛姐姐佢離開先，我唔鍾意。」
感覺好似入靈堂
訪問中蓋世寶表示對當年《放學ICU》的結束方式大感不滿，覺得做法不得體，她續說：「一係一齊走，一係一齊消失。做咩要前後咁，而且前後唔make sense，我留守到最後係捱，嗰半年係捱，你知我哋做節目要好開心，其實內心深處係唔開心，嗰種無奈係幾難受。我哋個廠不嬲都好嘈，後來感覺好似入靈堂咁，因為知道倒數中，其實就係強顏歡笑，嗰半年係唔開心。」
蓋世寶曾哭訴懷才不遇
蓋世寶兩年前因為在無綫冇工作令收入減少，供樓及生活上的負擔令她感到非常徬徨，一直靠積蓄支撐日常生活的她，更要賣車又cut保單。據知雙方傾約期間，無綫以蓋世寶演出量不足及個人成績表唔好為由，要求蓋世寶減人工，而蓋世寶亦指已睇唔到自己在無綫的前景，再加上收入問題而決心離巢！蓋世寶要離巢的消息傳出後，她曾在訪問中哭訴：「自己不懂擦鞋（拍馬屁），因為自己唔夠假。」更指出：「有人說我好快就撈唔掂，做影視要好識做人，我唔夠。」
當年被減底薪至7,000蚊
蓋世寶於2019年結束與無綫電視23年的賓主關係，當中令她最心灰意冷的原因相信是公司將其每月底薪減到得$7,000，離巢後蓋世寶在其中一條免費電視頻道開電視做主持，節目名叫《一曲走天涯》，主要訪問香港樂壇裡面曾經一曲成名的歌手。工作重回軌道之餘，喜歡跳舞的蓋世寶，更不時係社交平台上載性感熱舞相，心情唔錯。