童你一起長大了｜蓋世寶重提兒童組被瓦解似入靈堂 不滿結束方式欠得體

蓋世寶本月初已回巢無綫主持《童你一起長大了》，日前她接受港台節目《安哥同學會》訪問，重提當年兒童組被瓦解曾一度哽咽，形容返工後期感覺好似入靈堂，又認為公司結束方式欠得體，非常難受。

文：東方新地 ｜圖：[email protected]_poupoupou、TVB《童你一起長大了》截圖