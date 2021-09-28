童你一起長大了｜譚玉瑛喊住晒40年前回憶照 孖張國強重現機長Look
由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持的TVB節目《童你一起長大了》將於本周日（10月3日）晚上8時30分於翡翠台首播，首集節目搵來《430穿梭機》一眾主持聚首一堂，其中兩位「機長」譚玉瑛及張國強更著上度身訂造的戰衣，一齊重溫當年兒童節目中的珍貴片段。
文：東方新地｜圖：TVB《童你一起長大了》圖片、新傳媒圖片庫
《童你一起長大了》尋找昔日小童星
即將開播的《童你一起長大了》將會邀請不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近況、還原經典兒童節目環節、遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物，製作組更花了不少功夫炮製了一個類似《尋人記》的環節，尋找昔日參與過兒童節目拍攝的小朋友，和大家分享其珍貴回憶及經驗的同時，亦順道分享近況，是一個關於「童真」、「回憶」及「成長」的節目。
譚玉瑛、張國強重現「機長」Look
TVB兒童節目曾孕育出不少出色藝人，包括梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩及朱茵等，雖然眾人現在均異常忙碌，但據知當中有人將以「特別方式」現身為昔日戰友打氣兼與觀眾見面。首集《童你一起長大了》就邀請到早期兒童節目《430穿梭機》一眾主持聚首TVB，為加重回憶的味道，製作組找來專人為當年《430穿梭機》兩位「機長」譚玉瑛及張國強度身訂造戰衣，讓兩人一齊著上戰衣重溫當年兒童節目中的珍貴片段，其中仲包括有譚玉瑛姐姐昔日珍貴的水著Look。
譚玉瑛感觸表示：被《430穿梭機》改變一生
譚玉瑛及張國強在接近40年前時的「機長」Look都非常青春無敵，當年的譚玉瑛姐姐更有著「無綫小花」的氣質與味道。作為元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐，向來予人感覺硬淨兼見盡風浪，不過當穿起滿載回憶的銀色機長戰衣，還是忍不住眼眶紅了一圈，感觸指回憶恍如飛回1982年，並謂《430穿梭機》改變了她的一生：「估唔到一個節目，令我做咗咁多年譚玉瑛姐姐。」譚玉瑛還大談與昔日一眾拍檔的相處點滴，期間忍不住含淚感觸謂：「依家要齊人再見番真係難上更難，所以真係要珍惜眼前人。」