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童你一起長大了｜譚玉瑛喊住晒40年前回憶照 孖張國強重現機長Look

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撰文：東方新地

由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持的TVB節目《童你一起長大了》將於本周日（10月3日）晚上8時30分於翡翠台首播，首集節目搵來《430穿梭機》一眾主持聚首一堂，其中兩位「機長」譚玉瑛及張國強更著上度身訂造的戰衣，一齊重溫當年兒童節目中的珍貴片段。

文：東方新地｜圖：TVB《童你一起長大了》圖片、新傳媒圖片庫

《童你一起長大了》尋找昔日小童星

即將開播的《童你一起長大了》將會邀請不同年代的兒童節目主持聚首一堂，細數當年點滴及分享近況、還原經典兒童節目環節、遊戲以及介紹經典兒童節目角色人物，製作組更花了不少功夫炮製了一個類似《尋人記》的環節，尋找昔日參與過兒童節目拍攝的小朋友，和大家分享其珍貴回憶及經驗的同時，亦順道分享近況，是一個關於「童真」、「回憶」及「成長」的節目。

有超過30年主持兒童節目經驗的譚玉瑛姐姐，將和黎芷珊及蓋世寶一同主持TVB新節目《童你一起長大了》。（圖片來源：TVB）
有超過30年主持兒童節目經驗的譚玉瑛姐姐，將和黎芷珊及蓋世寶一同主持TVB新節目《童你一起長大了》。（圖片來源：TVB）
首集《童你一起長大了》搵來一眾《430穿梭機》主持聚首一堂。（圖片來源：TVB）
首集《童你一起長大了》搵來一眾《430穿梭機》主持聚首一堂。（圖片來源：TVB）

譚玉瑛、張國強重現「機長」Look

TVB兒童節目曾孕育出不少出色藝人，包括梁朝偉、周星馳、鄭伊健、曾華倩及朱茵等，雖然眾人現在均異常忙碌，但據知當中有人將以「特別方式」現身為昔日戰友打氣兼與觀眾見面。首集《童你一起長大了》就邀請到早期兒童節目《430穿梭機》一眾主持聚首TVB，為加重回憶的味道，製作組找來專人為當年《430穿梭機》兩位「機長」譚玉瑛及張國強度身訂造戰衣，讓兩人一齊著上戰衣重溫當年兒童節目中的珍貴片段，其中仲包括有譚玉瑛姐姐昔日珍貴的水著Look。

《430穿梭機》兩大機長張國強及譚玉瑛。（圖片來源：TVB）
《430穿梭機》兩大機長張國強及譚玉瑛。（圖片來源：TVB）
二人相隔多年再度於電視機前面合體，默契依然。（圖片來源：TVB）
二人相隔多年再度於電視機前面合體，默契依然。（圖片來源：TVB）
兩位機長於《童你一起長大了》錄影期間，均表現感觸。（圖片來源：TVB）
兩位機長於《童你一起長大了》錄影期間，均表現感觸。（圖片來源：TVB）

譚玉瑛感觸表示：被《430穿梭機》改變一生

譚玉瑛及張國強在接近40年前時的「機長」Look都非常青春無敵，當年的譚玉瑛姐姐更有著「無綫小花」的氣質與味道。作為元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐，向來予人感覺硬淨兼見盡風浪，不過當穿起滿載回憶的銀色機長戰衣，還是忍不住眼眶紅了一圈，感觸指回憶恍如飛回1982年，並謂《430穿梭機》改變了她的一生：「估唔到一個節目，令我做咗咁多年譚玉瑛姐姐。」譚玉瑛還大談與昔日一眾拍檔的相處點滴，期間忍不住含淚感觸謂：「依家要齊人再見番真係難上更難，所以真係要珍惜眼前人。」

出名硬淨的譚玉瑛在節目錄影期間數度感觸落淚，連監製也大表意外。（圖片來源：TVB）
出名硬淨的譚玉瑛在節目錄影期間數度感觸落淚，連監製也大表意外。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛仲講到眼濕濕，話要珍惜眼前人。。（圖片來源：TVB）
譚玉瑛仲講到眼濕濕，話要珍惜眼前人。。（圖片來源：TVB）
想當年張國強係機長，而譚玉瑛姐姐係副機長。（圖片來源：TVB）
想當年張國強係機長，而譚玉瑛姐姐係副機長。（圖片來源：TVB）
元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐在節目中分享往昔拍攝節目點滴。（圖片來源：TVB）
元祖級兒童節目主持譚玉瑛姐姐在節目中分享往昔拍攝節目點滴。（圖片來源：TVB）
當年的張國強真係好Pure好True。（圖片來源：TVB）
當年的張國強真係好Pure好True。（圖片來源：TVB）
張國強當年係《430穿梭機》第一代主持人，做了四年後才轉往劇組。（圖片來源：TVB）
張國強當年係《430穿梭機》第一代主持人，做了四年後才轉往劇組。（圖片來源：TVB）
當年首度擔任兒童節目主持的譚玉瑛姐姐只得19歲，非常青春。（圖片來源：TVB）
當年首度擔任兒童節目主持的譚玉瑛姐姐只得19歲，非常青春。（圖片來源：TVB）
當年同期主持《430穿梭機》的除了譚玉瑛和張國強，還有曾華倩、龍炳基和「星爺」周星馳。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
當年同期主持《430穿梭機》的除了譚玉瑛和張國強，還有曾華倩、龍炳基和「星爺」周星馳。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
（圖片來源：新傳媒圖片庫）
《430穿梭機》在1982至1989年間播出，之後接檔的兒童節目為《閃電傳真機》（圖片來源：新傳媒圖片庫）
仲有偉仔梁朝偉都有短暫做過《430穿梭機》主持。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
仲有偉仔梁朝偉都有短暫做過《430穿梭機》主持。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
除了主持兒童節目，其實譚玉瑛姐姐都拍過唔少劇，如《豆芽夢》（見圖）、《大冬瓜》、《佛山贊先生》、《律政新人王》、《天天天晴》等。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
除了主持兒童節目，其實譚玉瑛姐姐都拍過唔少劇，如《豆芽夢》（見圖）、《大冬瓜》、《佛山贊先生》、《律政新人王》、《天天天晴》等。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

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