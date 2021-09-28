童你一起長大了｜譚玉瑛喊住晒40年前回憶照 孖張國強重現機長Look

由譚玉瑛、黎芷珊及蓋世寶主持的TVB節目《童你一起長大了》將於本周日（10月3日）晚上8時30分於翡翠台首播，首集節目搵來《430穿梭機》一眾主持聚首一堂，其中兩位「機長」譚玉瑛及張國強更著上度身訂造的戰衣，一齊重溫當年兒童節目中的珍貴片段。

文：東方新地｜圖：TVB《童你一起長大了》圖片、新傳媒圖片庫