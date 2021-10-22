童你一起長大了｜50歲陳松伶亮相 網民指認唔出 遭遇坎坷曾慘遭家人出賣
文：東方新地｜圖：《童你一起長大了》截圖
半百陳松伶亮相《童你一起長大了》
周日（24日）晚上八點半翡翠台播出的第四集《童你一起長大了》，以「童你尋開心」為主題，將與大家重溫歷年經典兒歌，並分別請來《夢中天使》、《白石嶺公園》及《烏卒卒》經典兒歌主唱者唐韋琪、譚偉權、陳松伶等亮相錄影廠，與大家開心Share當年唱兒歌趣聞及對兒歌看法。
陳松伶奪兒歌獎七次之多
在一眾嘉賓中，陳松伶與唐韋琪可算「兒歌天后」，二人曾多次殺入《兒歌金曲頒獎典禮》並勇奪金曲，單是陳松伶，便有七次得獎紀錄！現年定居內地的松松姐姐，透過視像與三位主持及嘉賓話當年，並回顧當年經典「兒歌Look」。
重溫松松姐姐經典造型：
陳松伶全靠《小甜甜》精神面對挫折
松松姐姐笑指當年錄兒歌時，自己還是學生，故很多時是穿著校服錄音，她又謂喜歡兒歌的原因是因為夠「乾淨」，獲譚玉瑛笑指理由很特別。松松又大談最愛卡通片：「我最鍾意《飄零燕》同《小甜甜》，《小甜甜》好勵志，佢嘅精神，好似種植咗喺我心底咁，每當我人生起跌時，我都會諗番起。」
回顧50歲陳松伶初出道靚樣
近年長居內地的陳松伶驚喜亮相無綫《童你一起長大了》，有不少網民指陳松伶唔同晒樣，靚樣不再﹗有收視福將的陳松伶其實繼2017年嘅《全職沒女》後，19年在無綫劇集《 福爾摩師奶 》再次擔任女主角演女版福爾摩斯，當時已被指面容跟以前大不同，同大家重溫陳松伶初出道嘅清純靚相，張張都係咁靚樣！
｜87年 出首張唱片
86年15歲嘅陳松伶參加無綫模仿葉蒨文歌唱大 賽獲得冠軍而入行，並獲唱片公司賞識，翌年初推出同名首張個人唱片，全白服裝影封面相形象清純。
｜87年 小鳳波點衫
陳松伶87年首次出唱片 同拍電影開始為人認識，佢嘅 靚相不時出現喺各大娛樂同音樂雜誌，呢張靚相松松著咗徐小鳳經典白色圓點波波冇袖衫，畀人清爽嘅感覺。
｜87年 拍首部電影
出首張唱片外，陳松伶同年仲畀高志森睇中邀拍校園青春電影《 鬼馬校園 》，片中暗戀追求同學李麗珍嘅陳山河，而電影原聲大碟，松松 包辦主題曲同三首插曲，但佢拍完呢部戲後就專注番學業。
｜89年 首拍劇爆紅
89年無綫金牌監製蕭笙搵嚟陳松伶喺劇集《天涯歌女》，演繹「金嗓子」周璇跌宕一生，而天王黎明就演佢嘅首任老公。首次拍劇就擔正嘅松松，主唱嘅歌曲大受歡迎令原聲唱片大賣特賣，令佢一劇爆紅。
｜91年 男仔頭look
陳松伶自出道以嚟都係短頭髮，91年20歲嘅松松剪得更短，索性以男仔頭示人，令人耳目一新。
｜92年 靚靚大頭相
陳松伶92年登上某電視偶像圖輯雜誌嘅封面，呢張大頭相捕捉到松松姐姐最靚一面，美貌盡展現。
｜92年 新版鐘無艷
92年無綫開拍時裝版鍾無艷，陳松伶演因 鴛鴦醜面遭男友拋棄而傷心墮樓，雖然 毀容但手術後竟變成絕色美女， 仲畀曾航 生( 左 )發掘訓練成廣告明星，最後同工友鄭伊健共墮愛河。
｜93年 輕輕撫粉臉
93年陳松伶替某偶像雜誌創刊號影咗張靚靚相，呢輯相以爆光為主調，光得嚟唔淡色，松松梳咗個冬菇頭輕撫 粉臉 ， 動人又美艷 。
｜94年 少女回眸
呢張94年影嘅相，陳松伶回眸一笑，少女味濃。
｜95年 長期男友
鄭伊健同陳松伶共合作六次 ——《 蜀山奇俠之仙侶 奇緣》《月兒彎彎照九州》《 92鍾無艷》《婚姻物語》《 笑看風雲 》《 新包青天之劫聖旨 》，係經典最佳螢幕情侶之一，95年再冇合作嘅兩人重聚即合照留念。
即時回顧：
陳松伶人生低谷幸遇老公張鐸
繼2016年復出拍攝《全職沒女》 ，陳松伶19年再次出演無線新劇《福爾摩師奶》，劇中她飾演一位於貧窮家庭出生的女生，立志脫貧進入上流社會。原本以為跟隨心愛的人嫁到中環，成為有大屋、管家，衣食無憂的爵士夫人。怎料老公為保命棄之不顧，結果陳松伶唯有屈就於油麻地，重新適應新生活。
遭家人出賣 離家出走
鏡頭之外，松松在現實中的經歷卻恰恰相反，雖然童年慘遭至親出賣，後來又被好姊妹騙去積蓄，之後經歷父親離世，經歷種種人生低潮的她更一度患上抑鬱症。1986年，當時年僅15歲的陳松伶參加歌唱大賽獲冠軍，成功簽約無線TVB。1989年，主演電視劇《天涯歌女》，飾演女一號周璇，一炮而紅。1994年 主演《笑看風雲》，飾演女主角林貞烈。1995年，拜台灣音樂人劉家昌為師，是劉家昌在香港收的第一個學生，並為其取藝名陳松伶。傳聞因為陳母迫她放棄學業、全身投入演藝圈賺錢養家，令陳松伶心灰意冷，決意離家出走，與家人斷絕來往20年。
再被好姊妹騙去全部積蓄 差點瞓街
與家人鬧翻後，她寄居在契媽家中，與兩個契家姐情同姊妹 。陳松伶與兩位契姐姐生活的15年間，的確備受呵護，陪進陪出做埋貼身保母，感情猶如親姊妹。她將唱歌拍戲所賺回來的一分一文，全跟這家人共用，沒有留一點私己錢給自己，信任度好比血脈之親。關係好時，當然沒有問題，但05年，突然急轉直下，這家人將她踢出門口，還講明不能帶走任何東西。所有血汗錢化為烏有，她尚能看開，但感情被出賣，才教她痛心疾首，死去活來，突然無依無靠，一度方寸大亂。
「所有片酬會入落大家個pool度，然後我就唔理，佢哋會幫我交學費，我話想買邊幾本書，佢哋會買俾我，衫更加唔使我care，我係一個好隨便嘅人，佢哋買乜，我咪着乜囉，出騷衫亦係佢哋搞掂，所以生活上我有一個缺失，就係唔識照顧自己。「但原來有一日佢哋會突然唔鍾意你，唔會再理你嘅生死，將我踢出佢哋嘅圈子，嗰時啱啱新年，感受特別深。」當時陳松伶身無分文，沒有積蓄，身上的現金也不多，只帶走幾件簡單衣服和內衣便被趕出家門，差點要瞓街，甚至連自己卵巢腫瘤的手術費都無法支付。其實這件事上，她也有責任，就是不懂保護自己而種下禍根。
跌落低谷 患上抑鬱症
跌落低谷的她再也撐不住了，最終確診患上抑鬱症。陳松伶曾有過打算自殺尋死，了結煩惱的想法：「嗰陣唔敢將件事講出嚟，好羞家，尤其係藝人。每天都係風光嘅開始，積積埋埋變咗一個好大嘅黑洞，陷入當中完全企唔返起身。好無助，不停問點解會令自己陷入咁嘅地步，不斷反思、質疑自己，到最後去到唔健康嘅狀態。」患上抑鬱，只能靠吃藥看醫生度日，而在同年，爸爸突然離世，給她帶來更沉重的打擊。陳松伶話最嚴重的時候連人都不想見：「嗰段時間我連出門口都會反覆掙扎半日、心跳加速，所以同朋友冇再聯絡。」她足足用了兩年時間去療傷和尋找自己，上天是公平的，也給她與真正家人和好如初的機會。
相隔20年重遇胞妹 和家人打破隔閡
「其實我係一個好down to earth嘅女仔，八歲已經識煮飯煲湯、修理水喉電掣，屋企仲有一大棚細佬妹同表弟妹等我照顧，幫佢哋洗尿布，只係呢種能力被腰斬咗，咪重新學囉！」陳松伶與真正家人重聚的經歷也很有趣，應該是整定。「有次行行吓街，有個女仔埋嚟問『你認唔認得我？』我以為係fans，但唔夠兩秒鐘，我就望到佢個樣同我好似，尤其嘴同鼻，但佢已經亭亭玉立，我問佢『你係咪我個妹媚媚呀？』」相隔多年，終於一家團聚。
遇上暖男苦盡甘來姊弟戀修成正果
正值人生低谷，陳松伶最後沒有放棄，決意離開香港，轉戰內地拍劇，希望可以賺回失去的一切。萬萬沒想到一個決定，變成其未來幸福生活的關鍵。07年她接拍內地電視劇《血未冷》，邂逅比他小8歲的同劇演員張鐸，兩人一拍即合。松松說「他是一個很傳統很認真的中國男人，也是一個暖男，而且成熟可靠。跟他一起會感到安心。」
雖然松松曾憂慮「姊弟戀」而婉拒對方，但因對方堅決表示「其實沒甚麼好怕」，給予她勇氣去發展這段戀情。雖然有年齡差距，但女的單純，男的早熟，思想溝通並無問題。不被看好的姐弟戀，終修成正果，二人於2011年註冊結婚。
被求婚嚇到死
陳松伶 與張鐸的年紀始終相差8年，溝通不會有問題嗎？「當 初我一聽到佢話自己廿幾歲，個心即刻跌落地，心諗『唔通內地artists鍾意報細數？』講真佢個樣真係唔似，我覺得自己似細佢十年多啲囉！嗰刻我已經想 縮沙，但佢話『我講過照顧你，就會照顧你一世。』其實最大問題係佢屋企人介唔介意我大佢哋個仔咁多，好彩佢喺屋企係皇帝，佢話一，冇人敢話二。」於是愛苗 慢慢發芽成長，這套劇亦曲終人散，不過他們的故事才剛剛開始。
「之後我去北京拍，佢去大連拍，因為佢實在太擔心我，寧願每日搭一個鐘頭飛機返北京搵我，入閘出閘車程計埋三個鐘，點會唔感動吖！」那他向你求婚時，又感動嗎？「嚇 死我就真，佢嗰晚約咗我去天安門附近食飯，仲叫我着靚啲，點知嗰日我同水喉師傅喺屋企搞到嗌交咁滯，邊有心情扮靚，去到見到佢着晒西裝已經好驚訝，食食吓 飯，waiter突然遞紮花俾我，然後佢就求婚喇，我同佢講如果想我長命啲，以後唔好再搞咩surprise，哈…哈…」唔知張鐸有冇少少好心着雷劈的感 覺呢？愛這個女人，就要愛她的傻。
老公畀足安全感
陳松伶 表示，中港兩地男星的文化差異不少。「譬 如當年拍《血未冷》，我哋啱啱識，老公就同我講中國歷史，香港男artists講玩講食就多啫！而且可能大陸嘅狗仔隊唔係咁盛行，佢唔會特登同我保持距 離，譬如有次佢見我凍到縮吓縮吓，即刻將佢身上嘅羽絨披喺我身上，嗰刻有啲觸動，覺得呢個男仔真係好細心、好識照顧人。香港男演員怕傳緋聞通常唔會咁做， 所以老公俾我好大嘅安全感，好有吸引力。」咁又係，香港男仔比較現實，對你冇意思時，就話當你是兄弟，僭台詞即是叫你自己顧自己！
老公陪伴度過陰霾
早前，陳松伶出演內地綜藝節目《跨界歌王》上演唱《那個男人》時，在節目上深情告白老公，指丈夫不只是她的另一半，更似是恩人。松松透露當年自己治療抑鬱症時，老公每天努力工作讓她安心在家養病，足足有4-5年時間。「我相信身邊全部的人都以為我是瘋子，只有他一個人相信我。」陳松伶感謝老公對他不離不棄，直到有天她發現書桌上有一個她的「養老計劃」，是他們40年後的計劃。原來張鐸早就認定陳松伶，希望用行動去感動她，讓她安心，終於陳松伶病情好轉了，重新振作起來。
嘗試人工受孕 為老公繼後香燈
結婚8年，二人時間在微博晒恩愛，出席活動更是形影不離。松松喜歡小朋友，而且張鐸是獨子，對生小孩都有著期望。陳松伶 與老公一直希望有小朋友，甚至婚前在美國冷藏卵子為生小朋友做準備，可惜松松曾患卵巢腫瘤，曾試過多次雪卵，仍然未能成功人工受孕。
膝下無子有意領養
陳松伶 一直有助養小朋友，早前曾表示有意領養孤兒，特別是領養身體有殘疾的小朋友，希望給他們一個溫暖的家。唯老公張鐸對領養殘疾小朋友有點抗拒。 陳松伶說會透過溝通慢慢改變老公的觀念，而自己亦會好好考慮清楚是否領養身體有殘疾的小朋友。