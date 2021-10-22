童你一起長大了｜50歲陳松伶亮相 網民指認唔出 遭遇坎坷曾慘遭家人出賣

《童你一起長大了》今集有「兒歌天后」之稱的陳松伶，陳松伶唱過不少經典兒歌，成為不少人的集體回憶，11年嫁內地演員張鐸後大部分時間在內地，現年50歲的陳松伶再亮相節目，網民大叫驚喜，有人大讚半百保養不錯，但亦有不少網民指陳松伶跟大家記憶中的靚樣相距甚遠，幾乎認唔出﹗

文：東方新地｜圖：《童你一起長大了》截圖