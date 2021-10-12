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童你一起長大｜開電視黃芳雯做過《430穿梭機》童星 2歲入行攞過「老人牌」

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撰文：東方新地

近日無綫節目《童你一起長大了》尋找到不少已長大的昔日小演員現身節目，其中香港開電視藝人黃芳雯（Paula）原來都曾經做過《430穿梭機》小演員！當年黃芳雯2歲已經入讀無綫「兒童藝員訓練班」，計一計入行已經有36年，堪稱最早入行的娛樂女主播！

文：東方新地｜圖：黃芳雯IG及FB

黃芳雯差少少攞TVB老人牌

現年38歲的黃芳雯在大約2歲多時便入讀無綫「兒童藝員訓練班」，她曾在接受傳媒訪問時透露自己是家中大女，卻很少開口說話，因此母親決定帶她去參加無綫招募小演員的面試，卻意外地在500名小朋友中獲選，成為20名中選合約小演員中，年紀最細的一名。

兩歲時的黃芳雯眼大大樣子十分可愛。（圖片來源：黃芳雯IG）
兩歲時的黃芳雯眼大大樣子十分可愛。（圖片來源：黃芳雯IG）
小時候的黃芳雯和她兒子的對比照，最似係肥嘟嘟的面形。（圖片來源：黃芳雯IG）
小時候的黃芳雯和她兒子的對比照，最似係肥嘟嘟的面形。（圖片來源：黃芳雯IG）

黃芳雯指到了大約12歲小學六年級時，母親決定讓她放棄小演員的工作，專注讀書，她笑言當時已在無綫做了近10年，直到1994年離巢，差少少就可以攞到「老人牌」。

黃芳雯曾在社交網展示她在1989年時的TVB員工證。（圖片來源：黃芳雯IG）
黃芳雯曾在社交網展示她在1989年時的TVB員工證。（圖片來源：黃芳雯IG）
19年《閃電傳真機》踏入30周年，張沅薇曾與一班台前幕後工作人員敍舊，並合照留念。（圖片來源：黃芳雯facebook）
2019年《閃電傳真機》踏入30周年，黃芳雯曾與張沅薇等一班台前幕後工作人員敍舊，並合照留念。（圖片來源：黃芳雯FB）

曾與陳松伶合作拍MV

雖然曾在1985年到1989年演出過兒童節目《430穿梭機》，但黃芳雯表示當時自己年紀太小，現在不太記得當年的事，但到了做《閃電傳真機》時她已讀小學，最記得個個小演員都覺得朱茵好靚。

在1985年到1994年做童星期間，黃芳雯曾參演過《430穿梭機》同《閃電傳真機》兩個兒童節目，同黃智賢、「麥包」麥長青及黎芷珊都有合作過。（圖片來源：黃芳雯IG）
在1985年到1994年做童星期間，黃芳雯曾參演過《430穿梭機》同《閃電傳真機》兩個兒童節目，同黃智賢、「麥包」麥長青及黎芷珊都有合作過。（圖片來源：黃芳雯IG）

黃芳雯指自己小時候出席《兒歌金曲頒獎典禮》，最記得曾經被「城城」郭富城搭住膊頭影相。而黃芳雯的兒時偶像原來是「松松姐姐」陳松伶，因覺得對方唱歌好好聽，兩人更曾合作拍過兒歌MV。

1992年黃芳雯同陳松伶合作拍兒歌MV，仲攞到對方的親筆簽名照。（圖片來源：黃芳雯IG）
1992年黃芳雯同陳松伶合作拍兒歌MV，仲攞到對方的親筆簽名照。（圖片來源：黃芳雯IG）
黃芳雯指自己小時曾經被城城搭住膊頭影相。（圖片來源：黃芳雯IG）
黃芳雯指自己小時曾經被城城搭住膊頭影相。（圖片來源：黃芳雯IG）

中學畢業前，黃芳雯又獲邀到無綫收費兒童台試鏡，一度與王祖藍、沈卓盈一起擔任兼職兒童節目主持。不過大學畢業後，黃芳雯選擇去做空姐，一做便做了三年。

入職有線前，黃芳雯曾做過三年空姐。（圖片來源：黃芳雯IG）
入職有線前，黃芳雯曾做過三年空姐。（圖片來源：黃芳雯IG）

07年入職有線

2007年，黃芳雯入職有線娛樂新聞台擔任娛樂記者，半年後便晉升為主播，之後又轉型做飲食旅遊主持，為有線電視和香港開電視（前名奇妙電視）主持過不少節目，包括《娛樂熱辣辣》、《細路開電視》、《30分鐘大放餸》等。

童你一起長大了｜香港開電視黃芳雯原來做過《430穿梭機》童星 2歲入行連「老人牌」都攞過
黃芳雯近日主持的一集《30分鐘大放餸》中，邀請到香港羽毛球混雙選手謝影雪和鄧俊文做嘉賓。（圖片來源：黃芳雯IG）
2019年黃芳雯獲有線頒發俗稱「老人牌」的十年長期服務金牌。（圖片來源：黃芳雯FB）
2019年，黃芳雯獲有線頒發俗稱「老人牌」的十年長期服務金牌。（圖片來源：黃芳雯FB）

三年抱兩湊夠「好」字

黃芳雯現時已是幸福人妻兼人母，她在2015年嫁給圈外人老公潘家祺，之後成功三年抱兩湊夠個「好」字，目前育有約4歲半大的兒子潘朗天及1歲半大的女兒潘亦嘉。

黃芳雯同老公潘家祺已結婚6年。（圖片來源：黃芳雯IG）
黃芳雯同老公潘家祺已結婚6年。（圖片來源：黃芳雯IG）
育有一子一女，湊夠個「好」字。（圖片來源：黃芳雯IG）
黃芳雯現時育有一子一女，湊夠個「好」字。（圖片來源：黃芳雯IG）

獲沈卓盈安排驚喜生日派對

沈卓盈早前為三位同為處女座的閨蜜黃芳雯、陳自瑤和徐菁遙（原名徐淑敏）安排驚喜生日派對，四位辣媽一身吊帶低胸又騷長腿，狀態更勝從前做女時！

沈卓盈為黃芳雯、陳自瑤及徐菁遙安排驚喜生日派對，更驚喜是四人以低胸dress code出席。（圖片來源：黃芳雯IG）
沈卓盈為黃芳雯、陳自瑤及徐菁遙安排驚喜生日派對，更驚喜是四人以低胸dress code出席。（圖片來源：黃芳雯IG）

黃芳雯在社交網感性表示：「年齡已經不是什麼秘密，現在更學會Grow with my age，要活得更適合自己，自在、善良、健康、快樂，要做一個開心和正能量的媽媽，學會感恩，也要多謝自己。」

四位辣媽都已升呢人母，但身材仍然好弗。（圖片來源：黃芳雯IG）
四位辣媽都已升呢人母，但身材仍然好弗。（圖片來源：黃芳雯IG）
大家撇甩老公仔女，齊齊盡慶。（圖片來源：黃芳雯IG）
大家撇甩老公仔女，齊齊盡慶。（圖片來源：黃芳雯IG）

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