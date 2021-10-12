童你一起長大｜開電視黃芳雯做過《430穿梭機》童星 2歲入行攞過「老人牌」

近日無綫節目《童你一起長大了》尋找到不少已長大的昔日小演員現身節目，其中香港開電視藝人黃芳雯（Paula）原來都曾經做過《430穿梭機》小演員！當年黃芳雯2歲已經入讀無綫「兒童藝員訓練班」，計一計入行已經有36年，堪稱最早入行的娛樂女主播！

文：東方新地｜圖：黃芳雯IG及FB