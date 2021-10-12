童你一起長大｜開電視黃芳雯做過《430穿梭機》童星 2歲入行攞過「老人牌」
文：東方新地｜圖：黃芳雯IG及FB
黃芳雯差少少攞TVB老人牌
現年38歲的黃芳雯在大約2歲多時便入讀無綫「兒童藝員訓練班」，她曾在接受傳媒訪問時透露自己是家中大女，卻很少開口說話，因此母親決定帶她去參加無綫招募小演員的面試，卻意外地在500名小朋友中獲選，成為20名中選合約小演員中，年紀最細的一名。
黃芳雯指到了大約12歲小學六年級時，母親決定讓她放棄小演員的工作，專注讀書，她笑言當時已在無綫做了近10年，直到1994年離巢，差少少就可以攞到「老人牌」。
曾與陳松伶合作拍MV
雖然曾在1985年到1989年演出過兒童節目《430穿梭機》，但黃芳雯表示當時自己年紀太小，現在不太記得當年的事，但到了做《閃電傳真機》時她已讀小學，最記得個個小演員都覺得朱茵好靚。
黃芳雯指自己小時候出席《兒歌金曲頒獎典禮》，最記得曾經被「城城」郭富城搭住膊頭影相。而黃芳雯的兒時偶像原來是「松松姐姐」陳松伶，因覺得對方唱歌好好聽，兩人更曾合作拍過兒歌MV。
中學畢業前，黃芳雯又獲邀到無綫收費兒童台試鏡，一度與王祖藍、沈卓盈一起擔任兼職兒童節目主持。不過大學畢業後，黃芳雯選擇去做空姐，一做便做了三年。
07年入職有線
2007年，黃芳雯入職有線娛樂新聞台擔任娛樂記者，半年後便晉升為主播，之後又轉型做飲食旅遊主持，為有線電視和香港開電視（前名奇妙電視）主持過不少節目，包括《娛樂熱辣辣》、《細路開電視》、《30分鐘大放餸》等。
三年抱兩湊夠「好」字
黃芳雯現時已是幸福人妻兼人母，她在2015年嫁給圈外人老公潘家祺，之後成功三年抱兩湊夠個「好」字，目前育有約4歲半大的兒子潘朗天及1歲半大的女兒潘亦嘉。
獲沈卓盈安排驚喜生日派對
沈卓盈早前為三位同為處女座的閨蜜黃芳雯、陳自瑤和徐菁遙（原名徐淑敏）安排驚喜生日派對，四位辣媽一身吊帶低胸又騷長腿，狀態更勝從前做女時！
黃芳雯在社交網感性表示：「年齡已經不是什麼秘密，現在更學會Grow with my age，要活得更適合自己，自在、善良、健康、快樂，要做一個開心和正能量的媽媽，學會感恩，也要多謝自己。」