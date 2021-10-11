童你一起長大了｜黎芷珊爆愛改劇本 麥長青：係工作精神 細數麥包「黑歷史」

《童你一起長大了》第二集請來麥包（麥長青) 及Amy姐姐（張沅薇），48歲張沅薇淡出娛樂圈多年激罕現身，令觀眾大為驚喜﹗麥包更自動爆料指同黎芷珊當年主持兒童節目時經常嘈交，黎芷珊講出真相：「麥包真係好鍾意改劇本﹗」譚玉瑛再爆：「但佢唔記得自己改咗啲乜呢﹗」麥包被揭「黑歷史」即時自辯﹗其實麥包多年來「黑歷史」何止呢單﹗

文：東方新地｜圖：《童你一起長大了》