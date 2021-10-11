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童你一起長大了｜黎芷珊爆愛改劇本 麥長青：係工作精神 細數麥包「黑歷史」

最新娛聞
撰文：東方新地

《童你一起長大了》第二集請來麥包（麥長青) 及Amy姐姐（張沅薇），48歲張沅薇淡出娛樂圈多年激罕現身，令觀眾大為驚喜﹗麥包更自動爆料指同黎芷珊當年主持兒童節目時經常嘈交，黎芷珊講出真相：「麥包真係好鍾意改劇本﹗」譚玉瑛再爆：「但佢唔記得自己改咗啲乜呢﹗」麥包被揭「黑歷史」即時自辯﹗其實麥包多年來「黑歷史」何止呢單﹗
文：東方新地｜圖：《童你一起長大了》

童你一起長大了｜麥包唔認同朱茵靚女

麥包同張沅薇齊齊上《童你一起長大了》，大談當年合作的難忘事﹗當提到朱茵，譚玉瑛指朱茵當年出現錄影廠時係驚為天人，在場個個都讚朱茵好靚女﹗唯獨麥包唔認同，譚玉瑛即笑笑口話麥包心目中最靚只有麥太﹗麥包即發表偉論：「我唔會用靚去形容囉，我會用開朗活潑，好機靈、好聰明去形容佢，因為佢反應又好快，一齊度嘢好有見地﹗」

童你一起長大了 麥包 黎芷珊 改劇本
《童你一起長大了》第二集嘉賓有麥包及張沅薇（左二）﹗（圖片來源：《童你一起長大了》截圖）
五位舊拍檔又以昔日節目中短劇造型亮相﹗（圖片來源：麥長青facebook）
五位舊拍檔又以昔日節目中短劇造型亮相﹗（圖片來源：麥長青facebook）

黎芷珊指麥包：永遠按自己方法去做

麥包講完對朱茵的一番感受後，就自爆以前同黎芷珊經常嘈交， 麥包話：「我同芷珊拍到成日嘈交，好多火花，記得有一次大家拗緊個劇本，我坐喺度，佢企喺間口問『係咪我唔照你意思做，你就唔拍？』大家僵持己見，互不相讓﹗」黎芷珊就話最後自己讓步：「咁佢真係唔做，我又趕住收工，咪我讓步囉﹗不過麥包真係好鍾意改劇本﹗永遠按自己方法去做，又要改埋你嗰啲劇本﹗ 」譚玉瑛再講：「佢改完劇本之後，連自己唔記得呢﹗」

童你一起長大了 麥包 黎芷珊 改劇本
麥包指當年主持《閃電傳真機》時經常同拍檔黎芷珊嘈交﹗（圖片來源：《童你一起長大了》截圖）
童你一起長大了 麥包 黎芷珊 改劇本
黎芷珊解釋當年為何同麥包經常嘈交，全因麥包經常改劇本﹗（圖片來源：《童你一起長大了》截圖）
童你一起長大了 麥包 黎芷珊 改劇本
黎芷珊指大家嘈交嘈到面紅耳熱，各不相讓﹗（圖片來源：《童你一起長大了》截圖）

麥包自辯：我都係為件事好﹗

黎芷珊打圓場指麥包改完劇本後出來效果係好嘅，麥包即答：「係囉，我都係為件事好﹗大家其實都係為件事好啫，最好嘅係每次嘈完之後一齊食飯，將之前嘈嗰啲抺走，呢個係最重要嘅工作精神﹗」

童你一起長大了 麥包 黎芷珊 改劇本
張沅薇驚喜亮相幕前與麥包等人細數當年趣事﹗譚玉瑛都忍唔住要爆料﹗（圖片來源：《童你一起長大了》截圖）

麥包擔任《童你一起長大了》第二集嘉賓，上月開始翻出舊照在社交網跟大家開心些牙，又不停預告自己即將在無綫節目亮相﹗相當重視呢次幕前的演出﹗

麥包與張沅薇（圖片來源：麥長青facebook）
麥包與張沅薇（圖片來源：麥長青facebook）
（圖片來源：麥長青facebook）
（圖片來源：麥長青facebook）
麥包當年與張沅薇、郭藹明、梅小惠和蔡少芬出席慈善活動﹗（圖片來源：麥長青facebook）
麥包當年與張沅薇、郭藹明、梅小惠和蔡少芬出席慈善活動﹗（圖片來源：麥長青facebook）

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麥包開舖掀罵戰黑歷史越揭越多 被爆當年扮hehe黐金糠

疫市開舖本來可喜可賀，不過麥包（麥長青）開舖賣和牛就充滿火藥味。日前湯寶如現身賀好友麥包新店，並在IG上載合照及留言，一句跳掣「同你打包」，湯記與網民掀起罵戰。最慘係麥包無辜辜被牽連，指他賣牛無飲食牌照，又翻出昔日的hehe傳聞來攻擊他，麥包結婚廿一年仔大仔女，卻被指當年與何寶生關係曖昧，全為黐對方金糠，後來兄弟關係疏離，何寶生更突然出家。和牛店同hehe關係風馬牛不相及，麥包咪當為舖宣傳囉！

麥包賣和牛 好友湯寶如好心做壞事

麥包再次榮升老闆，日前與友人合資過百萬於香港大坑開設主打日本和牛食材專門店，好友湯寶如卻好心做壞事，她在 IG留言：「麥包開舖！一定支持。」有網民即開玩笑留言：「以為賣包。」卻換來湯寶如發火回覆：「係呀同你打包啊！」湯寶如被斥無品，遭大批網民留言攻擊，麥包就躺著也中槍。麥包慘遭網民圍攻，有人控訴他的和牛店無飲食牌照，疑似違規，麥包坦誠自己沒有飲食牌照，但有商業牌，因為只是經營外賣不是餐廳，所以不需要飲食牌照。

過去搞過唔少生意開過茶餐廳的麥包，日前與兩名友人合資過百萬開店主打日本和牛食材，頻頻在社交網做生招牌。
過去搞過唔少生意開過茶餐廳的麥包，日前與兩名友人合資過百萬開店主打日本和牛食材，頻頻在社交網做生招牌。（圖片來源：新傳媒圖片）
麥包開舖掀罵戰黑歷史越揭越多 被爆當年扮hehe黐金糠
（圖片來源：新傳媒圖片）
麥包一開舖，好友湯寶如就送大禮，她上載合照恭賀卻引發軒然大波，網民問新店是否賣包，湯記竟惡言相向話幫對方打包（有打包屍體之意），被炮轟無品。
麥包一開舖，好友湯寶如就送大禮，她上載合照恭賀卻引發軒然大波，網民問新店是否賣包，湯記竟惡言相向話幫對方打包（有打包屍體之意），被炮轟無品。（圖片來源：湯寶如facebook）
麥包開舖掀罵戰黑歷史越揭越多 被爆當年扮hehe黐金糠
（圖片來源：新傳媒圖片）
麥包在疫市開舖被指藝高人膽大，不過新開張卻惹來是非，他表示湯記已解釋係開玩笑，不過網民就咬住唔放，麥包亦被爆黑歷史，有網民指他曾扮 hehe接近屋企過百億身家的何寶生。
麥包在疫市開舖被指藝高人膽大，不過新開張卻惹來是非，他表示湯記已解釋係開玩笑，不過網民就咬住唔放，麥包亦被爆黑歷史，有網民指他曾扮 hehe接近屋企過百億身家的何寶生。
麥包的新舖仍在試業階段，他更開直播教大家煮和牛。
麥包的新舖仍在試業階段，他更開直播教大家煮和牛。（圖片來源：新傳媒圖片）

與何寶生關係耐人尋味

其後，再有網民爆料翻舊帳，指麥包當年扮 hehe接近何寶生，居心叵測，據知情者透露：「當年麥包同寶生都係當紮小生，喺清水灣舊電視城成日出雙入對，食飯同收工都一齊，雖然當時麥包已經有女朋友，但佢同寶生嘅關係真係耐人尋味，不過大家都係覺得佢扮 hehe攞著數，最終呃唔到人都會露出真面目。」

何寶生比麥包大一年，二人同期出道，94年麥長青由兒童節目《閃電傳真機》轉到戲劇組發展，拍第一套劇《命轉乾坤》就與何寶生合作。
何寶生比麥包大一年，二人同期出道，94年麥長青由兒童節目《閃電傳真機》轉到戲劇組發展，拍第一套劇《命轉乾坤》就與何寶生合作。（圖片來源：新傳媒圖片）
富家公子何寶生與草根出生的麥包惺惺相惜，除了開工朝夕相對，就連出去接騷都拍住上。
富家公子何寶生與草根出生的麥包惺惺相惜，除了開工朝夕相對，就連出去接騷都拍住上。（圖片來源：新傳媒圖片）
當年麥包與拍拖一年的女友林孜結婚，雖然他否認是奉子成婚，但大女麥淳琳在他婚後五個月就出世，而當時與他關係要好的何寶生竟充當伴郎。
當年麥包與拍拖一年的女友林孜結婚，雖然他否認是奉子成婚，但大女麥淳琳在他婚後五個月就出世，而當時與他關係要好的何寶生竟充當伴郎。（圖片來源：新傳媒圖片）

何寶生出生大富之家，他是香港寶生銀行的大少爺，家族總資產高達267億港元。讀完訓練班簽無綫即被力捧成當家小生，憑俊俏官仔骨骨形象上位，99年麥包結婚，何寶生更擔任伴郎，不過之後關係愈見疏離，有傳何寶生在感情路上大受打擊，05年突然在大嶼山寶林禪寺出家為僧，法號道生，此後他行蹤飄忽，雲遊四海。密友關係話斷就斷，一定有原因，麥包曾被問及何寶生何去何從，亦坦言難以聯絡：「佢依家生活隱世，我同佢都係靠 email聯絡，要等佢去到一個收到 email嘅地方先會覆，不過起碼都要一年半載。」聯絡唔到抑或唔想再見，只有當事人最清楚。

何寶生家族坐擁超過二百億身家，不過他從不戀財，入無綫後，與古天樂同被力捧，他拍過《鑑證實錄》、《刑事偵緝檔案Ⅲ》、《白髮魔女傳》多部劇集，當中金庸古裝劇《笑傲江湖》中的林平之最得人心。
何寶生家族坐擁超過二百億身家，不過他從不戀財，入無綫後，與古天樂同被力捧，他拍過《鑑證實錄》、《刑事偵緝檔案Ⅲ》、《白髮魔女傳》多部劇集，當中金庸古裝劇《笑傲江湖》中的林平之最得人心。（圖片來源：新傳媒圖片）
麥包開舖掀罵戰黑歷史越揭越多 被爆當年扮hehe黐金糠
（圖片來源：新傳媒圖片）
有財有勢衣食無憂的何寶生，卻在05年突然遁入空門走去出家，08年因為有盜賊到他隱居的寺廟偷金鏈，正好被何寶生碰到，外界才知道他的行蹤，據知近年他雲遊四海，足跡遍布美加及新西蘭。
有財有勢衣食無憂的何寶生，卻在05年突然遁入空門走去出家，08年因為有盜賊到他隱居的寺廟偷金鏈，正好被何寶生碰到，外界才知道他的行蹤，據知近年他雲遊四海，足跡遍布美加及新西蘭。（圖片來源：新傳媒圖片）
麥包開舖掀罵戰黑歷史越揭越多 被爆當年扮hehe黐金糠
（圖片來源：新傳媒圖片）
51歲的麥包仔大女大，21歲的大女幫手打理和牛店生意，18歲細仔仍在求學，一家四口非常幸福。
51歲的麥包仔大女大，21歲的大女幫手打理和牛店生意，18歲細仔仍在求學，一家四口非常幸福。（圖片來源：新傳媒圖片）
麥包日前趁酒醉在fb肉麻唱〈你的名字我的姓氏〉送愛妻，自我陶醉瞇晒眼，更感觸說：「多謝你廿年來一路喺我身邊，希望嚟緊唔會為我擔驚受怕。謝謝你一直在我身邊，無論有多大的風雨，只要有你在旁已足夠，謝謝你一直包容我的缺點和脾氣，無以為報，只願陪你到白頭！」
麥包日前趁酒醉在fb肉麻唱〈你的名字我的姓氏〉送愛妻，自我陶醉瞇晒眼，更感觸說：「多謝你廿年來一路喺我身邊，希望嚟緊唔會為我擔驚受怕。謝謝你一直在我身邊，無論有多大的風雨，只要有你在旁已足夠，謝謝你一直包容我的缺點和脾氣，無以為報，只願陪你到白頭！」（圖片來源：新傳媒圖片）

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