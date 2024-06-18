90年代女星童年照惹熱議身份公開後震驚全網：同1個人？

有網民在社交平台以「好難想像係同一人嚟」為題出PO討論，並貼出兩張照片，其中一張是一位女星童年照。該帖文一出街就隨即惹來大批網民熱議，不少網民都以為係莫文蔚，但照片中女孩的真實身份曝光後，即刻嚇壞全網！

