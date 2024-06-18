90年代女星童年照惹熱議身份公開後震驚全網：同1個人？
90年代女星童年照惹熱議
有網民在社交平台曬出一張女星童年照，不少網民都以為是莫文蔚，亦有網民搞笑留言指似八兩金：「細個係莫文蔚」、「左邊嘅肯定係莫文蔚細個時張相」、「左邊有啲似我來自德誠，德誠女傭，融入家中」、「左邊個張你話係羅蘭細個時我都會信」等。
答案開估！網民驚呼：化妝真係好重要
不過原來童年照中的女孩真實身份就係「靚靚」袁詠儀，網民得悉係袁詠儀之後都大嚇一跳，話兩張相完全唔同樣，更指袁詠儀真係「女大十八變」的表表者：「化妝及filter是很重要的」、「個鼻都唔同，兩個樣喎」、「所以點解化妝品貴極都仲有好多人買」等。
袁詠儀獲SCMP譽為港版柯德莉夏萍
《南華早報》早前發佈的文章指袁詠儀為提，講述袁詠儀入行以來雖然以難以合作為名，不過就有演技搭夠，一度被評論家激讚天生不同於其他香港女演員。該文章更形容袁詠儀為港版柯德莉夏萍，稱讚袁詠儀所飾演的角色都直言不諱，勇於爭取自己所追求生活和愛情，深深觸動當年保守的年輕女性觀眾。
網民留言炮轟：頂晒籠都係似夏萍
雖然《南華早報》高度評價袁詠儀為港版柯德莉夏萍，不過網民就不太認同，紛紛湧至《南華早報》的FB專業留言抗議。有網民留言表示柯德莉夏萍的作品均為經典之作，至今仍獲學者鑽研及學習；在日常生活方面，柯德莉夏萍晚年從事人道主義工作，更為聯合國兒童基金會的親善大使，袁詠儀遠遠比不上柯德莉夏萍，兩人不應該拿來作比較。
其他網民亦紛紛留言附和：「曾經剪短頭髮就係夏萍，咁商天娥、吳君如都係啦」、 「唔好話柯德莉夏萍，夏萍姐佢都未及啦」、「寫文果個除左唔識字外，係咪仲有認知障礙？」、「頂晒籠都係似夏萍」「唔好侮辱夏萍姐」、「痴線，一個淨係掛住打麻雀既女人都可以有人咁樣幫佢寫野」等。
（圖片來源：IG@anitayuenwy）
經常全身名牌 大曬滿櫃Hermès手袋
此外，有網民狠批指：「她只關心衣櫥裡還需要收藏多少個愛馬仕包包。」事實上，袁詠儀最愛Hermès已是街知巷聞，不論是比股票更保值的 Birkin Bag還是Hermès入門版的 Her bag或Garden Party，甚至是罕見的Hermès限量版手袋款式，靚靚通通都有入手，其Hermès手袋藏袋量，十足一個珍藏庫，以數量來說，相信家中亦要騰出一間房間擺放她的至愛。
傳聞家中擁半億Hermès
早前有傳靚靚在酒店隔離後，立即奔去Hermès購物，大手入貨買下6個手袋及16件衣服，十分誇張！不過，靚靚隨即便在微博澄清指：「沒有，沒有，澄清沒有，不可能有6個包，都是小錢包，那（哪）有16件衣服，6件衣服都沒有，是帽子。不要誇張，不然不能入家門，謝謝！」可是，靚靚每次現身，總會孭著不同款的Hermès手袋，就像人肉Hermès騷一樣，可見其家中的珍藏難以統計，更曾有人估計張智霖送給老婆的Hermès手袋，總值已超過2,000萬元，加上靚靚自掏腰包的，更是不計其數，所以網民估計其家中Hermès的價值，已超過半億。
靚靚之名拜「他」所賜
袁詠儀自入行不久已被廣泛稱呼為「靚靚」，但原來這個暱稱源於當選港姐後，當時已是圈中大佬的曾志偉曾當着眾多記者玩笑式吐槽她長得難看，現場的記者卻即時反辯指靚靚長得十分漂亮，因而得出「靚靚」的稱號，並一直沿用至今。