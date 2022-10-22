季前賽 | 49歲童愛玲低調復出拍劇 自爆：好鍾意姜濤！
童愛玲自爆因姜濤接拍《季前賽》
近年低調復出的童愛玲近日出席ViuTV新劇《季前賽》的記者會，今年已經49歲的她身穿背心短褲出席活動，女神氣質依舊，依然Keep得好好。在《季前賽》飾演姜濤媽媽的她，在接受訪問時曾經坦言要想過拒絕出演，但因為自己非常喜歡姜濤，所以經過一番掙扎後，最後決定接拍新劇《季前賽》。
被稱為「凍齡美魔女」
來自台灣的童愛玲當年憑清純精緻的美貌，成為風靡90年代的女神級演員。在2003年與台灣富商結婚後，逐漸淡出演藝圈。雖然少有參加公開節目，但童愛玲依然活躍於社交網，近日經常於社交平台大方分享素顏照。今年已經49歲的童愛玲的素顏保持得很好，肌膚依舊白嫩透亮，名副其實的「凍齡美魔女」。
童愛玲低調復出演戲
童愛玲與台灣富商結婚後開始減產，到2013年後更沒有再拍過大型的電影作品，直到去年才陸續接拍新劇，拍攝楊潮凱執導的《喜歡妳是妳》和ViuTV新劇《季前賽》等作品。童愛玲透露自己之所以復出，全因小孩都已經長大，去英國留學，終於可以將生活重心放回自己身上，接拍有趣的作品。
與黎明拍天地線廣告成名
童愛玲剛從美國留學回流台灣，就馬上被劉德華經理人張國忠看中，1993年出演電影《火蝴蝶》開始正式踏入娛樂圈。當年童愛玲憑與黎明合作拍攝廣告「天地線」和電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》一炮而紅，開始備受關注。
當年有「男神收割機」之稱
此外，童愛玲當年在多套電影與男神級演員合作，所以有「男神收割機」之稱。年紀輕輕的童愛玲曾經在《旺角的天空》中擔任任達華的女朋友，又曾經和梁朝偉和劉青雲等男神級影帝拍攝《流氓醫生》，就連方中信、吳鎮宇和馮德倫等男神明星都曾經與童愛玲合作過。
與青梅竹馬結婚後淡出演藝圈
未算大紅大紫的童愛玲，在2000年重遇青梅竹馬台灣富商王敦民，兩人於2003年就結婚，誕下愛子王子毅。為了專心照顧家庭，童愛玲大減工作量，除了間中出席活動之外，都沒有出演任何電影作品，過著幸福的少奶奶生活。
常見問題
MakerVille聲明中有提及傷者嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快
演唱會事件調查最終結果公佈了嗎？
演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明，並稱已得悉調查工作已接近尾聲，詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫
讀者留言