童愛玲

季前賽 | 49歲童愛玲低調復出拍劇 自爆：好鍾意姜濤！

最新娛聞
東方新地

廣告

婚後淡出幕前多年的童愛玲，近日低調復出出演ViuTV新劇《季前賽》。雖然淡出多年，但從童愛玲近日fit爆出席《季前賽》宣傳活動，可見女神氣質依舊，肌膚依舊吹彈可破，名副其實的凍齡美魔女。

童愛玲自爆因姜濤接拍《季前賽》

近年低調復出的童愛玲近日出席ViuTV新劇《季前賽》的記者會，今年已經49歲的她身穿背心短褲出席活動，女神氣質依舊，依然Keep得好好。在《季前賽》飾演姜濤媽媽的她，在接受訪問時曾經坦言要想過拒絕出演，但因為自己非常喜歡姜濤，所以經過一番掙扎後，最後決定接拍新劇《季前賽》。

童愛玲 童愛玲在《季前賽》中飾演姜濤媽媽，受訪時坦言自己是因為姜濤而接拍新劇。
童愛玲在《季前賽》中飾演姜濤媽媽，受訪時坦言自己是因為姜濤而接拍新劇。（圖片來源：ViuTV提供）
童愛玲 今年49歲的童愛玲依然Keep得非常好，與後生女企埋一切都不輸蝕。
今年49歲的童愛玲依然Keep得非常好，與後生女企埋一切都不輸蝕。（圖片來源：ViuTV提供）
童愛玲 果然是名副其實的凍齡美魔女。
童愛玲果然是名副其實的凍齡美魔女。（圖片來源：ViuTV提供）

被稱為「凍齡美魔女」

來自台灣的童愛玲當年憑清純精緻的美貌，成為風靡90年代的女神級演員。在2003年與台灣富商結婚後，逐漸淡出演藝圈。雖然少有參加公開節目，但童愛玲依然活躍於社交網，近日經常於社交平台大方分享素顏照。今年已經49歲的童愛玲的素顏保持得很好，肌膚依舊白嫩透亮，名副其實的「凍齡美魔女」。

童愛玲 今年已經49歲的童愛玲的素顏保持得很好，肌膚依舊白嫩透亮，名副其實的「凍齡美魔女」。
今年已經49歲的童愛玲的素顏保持得很好，肌膚依舊白嫩透亮，名副其實的「凍齡美魔女」。（圖片來源：[email protected]
童愛玲 身形依然與少女一樣！
身形依然與少女一樣！（圖片來源：[email protected]

童愛玲低調復出演戲

童愛玲與台灣富商結婚後開始減產，到2013年後更沒有再拍過大型的電影作品，直到去年才陸續接拍新劇，拍攝楊潮凱執導的《喜歡妳是妳》和ViuTV新劇《季前賽》等作品。童愛玲透露自己之所以復出，全因小孩都已經長大，去英國留學，終於可以將生活重心放回自己身上，接拍有趣的作品。

童愛玲 近年童愛玲愛子到英國留學，所以童愛玲決定低調復出，接拍自己感興趣的作品。
近年童愛玲愛子到英國留學，所以童愛玲決定低調復出，接拍自己感興趣的作品。（圖片來源：《喜歡妳是妳》劇照）

與黎明拍天地線廣告成名

童愛玲剛從美國留學回流台灣，就馬上被劉德華經理人張國忠看中，1993年出演電影《火蝴蝶》開始正式踏入娛樂圈。當年童愛玲憑與黎明合作拍攝廣告「天地線」和電影《記得香蕉成熟時2：初戀情人》一炮而紅，開始備受關注。

童愛玲 當年童愛玲憑與黎明合作拍攝廣告「天地線」成名。
當年童愛玲憑與黎明合作拍攝廣告「天地線」成名。（圖片來源：廣告截圖）
童愛玲 陳堅姐姐一角成為不少少男的女神。
陳堅姐姐一角成為不少少男的女神。（圖片來源：《記得香蕉成熟時2：初戀情人》截圖）

當年有「男神收割機」之稱

此外，童愛玲當年在多套電影與男神級演員合作，所以有「男神收割機」之稱。年紀輕輕的童愛玲曾經在《旺角的天空》中擔任任達華的女朋友，又曾經和梁朝偉和劉青雲等男神級影帝拍攝《流氓醫生》，就連方中信、吳鎮宇和馮德倫等男神明星都曾經與童愛玲合作過。

童愛玲 童愛玲當年在多套電影與男神級演員合作，所以有「男神收割機」之稱
童愛玲當年在多套電影與男神級演員合作，所以有「男神收割機」之稱（圖片來源：《流氓醫生》截圖）

與青梅竹馬結婚後淡出演藝圈

未算大紅大紫的童愛玲，在2000年重遇青梅竹馬台灣富商王敦民，兩人於2003年就結婚，誕下愛子王子毅。為了專心照顧家庭，童愛玲大減工作量，除了間中出席活動之外，都沒有出演任何電影作品，過著幸福的少奶奶生活。

童愛玲 兒子依然有點嬰兒肥！
童愛玲很享受親子時間！（圖片來源：微博@童愛玲Eileen）
童愛玲 婚後過著幸福美滿的少奶奶生活。
婚後過著幸福美滿的少奶奶生活。（圖片來源：[email protected]

常見問題

MakerVille聲明中有提及傷者嗎？

演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明並列出5大原因去交代過去為何選擇沉默，更提及事件中受傷的舞者⋯⋯詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫，而受傷程度最嚴重的舞者，李父一直有透過禱文對外交代，詳見：阿Mo李啟言康復比預期快

演唱會事件調查最終結果公佈了嗎？

演唱會事件發生至今已超過兩個月，主辦單位之一MakerVille多月來被網民炮轟，於10月7日終於發聲明，並稱已得悉調查工作已接近尾聲，詳見：MakerVille列5大原因為沉默解畫

撰文：東方新地圖片來源：ViuTV、[email protected]、微博@童愛玲Eileen、《記得香蕉成熟時2：初戀情人》截圖、天地線廣告截圖、《喜歡妳是妳》劇照、《流氓醫生》截圖

讀者留言

熱門文章

 