盤點7位靚女TVB童星近況！冼迪琦區明妙鬥性感、Yumi年紀最細前途無可限量

最近推出首本個人寫真集《在你心迪》的冼迪琦人氣高企，廣受網民喜愛的她原來是TVB童星出身，曾於劇集中飾演「馬國明養女」而為人認識。除了冼迪琦之外，圈中亦有不少TVB女童星出身的靚女藝人！以下就為讀者盤點7位靚女TVB童星的最新近況，大家最心水的是哪一位呢？