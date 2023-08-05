盤點7位靚女TVB童星近況！冼迪琦區明妙鬥性感、Yumi年紀最細前途無可限量
「馬國明養女」冼迪琦 推性感寫真令網民噴血
1999年出生的冼迪琦，於2003年正式童星出道，16年間曾經拍過30部TVB劇集，包括《當四葉草碰上劍尖時》、《隔世追兇》及《愛．回家之開心速遞》，更飾演過宣萱、鍾嘉欣等多位女演員的童年版，其中在《律政新人王II》中飾演馬國明養女「辛家寶」一角最為人熟悉。
18歲時參加TPE48（AKB48 Team TP前名）一期生徵選，並於2018年3月成為正式成員。早前她宣布即將從組合AKB48 Team TP中畢業，為了回饋粉絲宣布推出個人寫真集《在你心迪》，清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有，睇到網民噴曬鼻血。
「御用學生妹」區明妙越大越性感
有「御用學生妹」稱號的區明妙在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》飾演滕麗名的少女版角色，以16歲的「高齡童星」身份出道，過往在無綫不少劇集都是飾演學生妹角色，例如《親親我好媽》、《青春不要臉》及《下流上車族》等，乖乖女形象深入民心。
現年22歲的區明妙就愈大愈性感，近日經常上傳性感照大曬洶湧澎湃的上圍，令網民都紛紛留言大讚：「鬼影變幻球」、「時大時細。夾到盡」、「原來你咁好身材架，禾稈冚珍珠喎」、「sexy 睇到流鼻血」。
莊錠欣北上發展後被指大走樣
曾經加入過韓國女團CLC的莊錠欣亦是以TVB童星身份出道，莊錠欣9歲開始已經拍攝過多套無綫劇集，其中令人較有印象的應該是於《老表，你好 Hea!》中飾演少女版萬綺雯，以及《On Call 36小時II》飾演吳啟華的患病女兒。
莊錠欣於2016年成功加入韓國女團CLC，並以「Elkie」這個藝名在韓國展開活動，亦是繼王嘉爾之後第二位成功打入K-POP的香港人。不過她於2021年選擇退出韓團，並於近年北上發展，經常參加內地綜藝節目。不過，有網民覺得莊錠欣面容似乎同之前有出入，變得愈來愈像內地網紅，被狠批大走樣！
「翻版張栢芝」馮皓詩轉行 變身狂野魔女
現年35歲的馮皓詩（Gladys），8歲時同張衛健和江華拍攝TVB劇集《西遊記》出道，12歲時又在《古惑仔》系列的番外篇電影《友情歲月之山雞故事》中，飾演梁詠琪童年版。17歲時更加入英皇，一度獲金牌經理人霍汶希（Mani）力捧，參演多套電影。五官精緻的她亦從小就被外界封為「翻版張栢芝」。
不過馮皓詩在21歲的時候就突然宣佈轉行，有傳係因為在拍攝《愛鬥大》當時與同片演出的羅子溢（前名：羅仲謙）秘密撻著，但其後發現對方原來已有個正印女友，馮皓詩在不知情下成為了「小三」，因此大受打擊。近年轉行做舞蹈員同跳舞教師的馮皓詩，形象變得愈來愈有個性，全身都紋上多個紋身之餘亦穿了多個環，與當年的清純形象判若兩人。
黃可盈踩過隔離台 為Edan拍MV
現年18歲的黃可盈，在6歲的時候已經開始為TVB拍劇，至今已拍攝《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒V》、《金宵大廈2》等超過35部劇集。早前更在《星空下的仁醫》中飾演未成年懷孕少女角色，網民大讚黃可盈在劇中將少女的忐忑心情演繹得相當傳神！
近日更加踩過隔離台與MIRROR成員Edan呂爵安拍第7首派台歌《ChatMrE》MV，飾演「跛腳妹」之餘，更有多場喊戲，超考演技。拍攝過後黃可盈更在社交平台曬出同Edan的合照，並留言大讚Edan好Nice：「好開心有份參與呢個MV，首歌好好聽，@edanlui 好nice！」
陳偲穎息影2年 望參選香港小姐
大家可能未聽過陳偲穎的名字，但見到照片就一定記得曾經見過她曾經在TVB劇集出現過。陳偲穎6歲開始拍TVB劇，曾經演過唐詩詠、高海寧、王君馨等女演員的童年，因此被網民封為TVB「御用童年」童星，其中在《跳躍生命線》中馬德鐘的女兒諾兒一角最深入民心。
今年15歲的陳偲穎已經有2年沒有拍劇，據悉是為了專心學業，所以先暫時闊別演藝圈。不過陳偲穎依然活躍於社交平台，時不時分享近況和練舞影片。曾經表示想選香港小姐的陳偲穎，未知之後會否報名參選呢？
鍾柔美前途無可限量
《聲夢傳奇》小花之一的鍾柔美（YUMI）在9歲開始已經在TVB做童星，出演過劇集《城寨英雄》、《平安谷之詭谷傳說》以及《親親我好媽》等等，與陳展鵬、陳凱琳與李佳芯都有合作過，仲前前後後加入過3個女團，演藝經驗非常豐富。
她於2020年參加《聲夢傳奇》成功彈出奪季軍，與炎明熹、姚焯菲、詹天文組成女子組合After Class出道，更在2022年推出個人單曲，在同年成功獲得多個新人獎，前途無可限量。
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