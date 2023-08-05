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盤點7位靚女TVB童星近況！冼迪琦區明妙鬥性感、Yumi年紀最細前途無可限量

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最近推出首本個人寫真集《在你心迪》的冼迪琦人氣高企，廣受網民喜愛的她原來是TVB童星出身，曾於劇集中飾演「馬國明養女」而為人認識。除了冼迪琦之外，圈中亦有不少TVB女童星出身的靚女藝人！以下就為讀者盤點7位靚女TVB童星的最新近況，大家最心水的是哪一位呢？

「馬國明養女」冼迪琦 推性感寫真令網民噴血

1999年出生的冼迪琦，於2003年正式童星出道，16年間曾經拍過30部TVB劇集，包括《當四葉草碰上劍尖時》、《隔世追兇》及《愛．回家之開心速遞》，更飾演過宣萱、鍾嘉欣等多位女演員的童年版，其中在《律政新人王II》中飾演馬國明養女「辛家寶」一角最為人熟悉。

童星 冼迪琦憑着飾演馬國明養女「辛家寶」而為人熟悉
冼迪琦憑着飾演馬國明養女「辛家寶」而為人熟悉（圖片來源：TVB影片截圖）
童星 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 相信大家一定認得呢個小妹妹！
童星時期的冼迪琦已經好可愛（圖片來源：TVB影片截圖）
童星 馬國明養女 冼迪琦 馬國明 冼迪琦 更先後在2017和2018年客串《愛．回家之開心速遞》。
小迪先後在2017和2018年客串《愛．回家之開心速遞》。（圖片來源：TVB影片截圖）

18歲時參加TPE48（AKB48 Team TP前名）一期生徵選，並於2018年3月成為正式成員。早前她宣布即將從組合AKB48 Team TP中畢業，為了回饋粉絲宣布推出個人寫真集《在你心迪》，清純、可愛、性感風格的大尺度照片全部應有盡有，睇到網民噴曬鼻血。

童星 馬國明養女 冼迪琦 冼迪琦宣布推出個人寫真集《在你心迪》。
冼迪琦宣布推出個人寫真集《在你心迪》。（圖片來源：[email protected]_akb48teamtp）
童星 張張都好性感！
張張都好性感！（圖片來源：[email protected]_akb48teamtp）
童星 睇到粉絲們噴鼻血！
睇到粉絲們噴鼻血！（圖片來源：[email protected]_akb48teamtp）

「御用學生妹」區明妙越大越性感

有「御用學生妹」稱號的區明妙在2016年播映的劇集《 一屋老友記 》飾演滕麗名的少女版角色，以16歲的「高齡童星」身份出道，過往在無綫不少劇集都是飾演學生妹角色，例如《親親我好媽》、《青春不要臉》及《下流上車族》等，乖乖女形象深入民心。

童星 區明妙 bikini 婚後事 區明妙 港版子瑜 Miumiu去年在 《她她她的少女時代》 飾演少女版田蕊妮，是她入行以來戲份最多的一部劇集，她直言曾為了角色的打戲而特別去學打泰拳，更因此而撞瘀額頭。
Miumiu在 《她她她的少女時代》 飾演少女版田蕊妮（圖片來源：新傳媒圖片庫）
童星 區明妙 bikini 區明妙過往在無綫不少劇集都是飾演學生妹角色。
區明妙過往在無綫不少劇集都是飾演學生妹角色。（圖片來源：TVB影片截圖）
童星 區明妙 bikini 區明妙 去年區明妙在《黯夜守護者》飾演表面乖乖女，內裡反叛的蒲精壞學生，演技受到讚賞。
區明妙在《黯夜守護者》飾演表面乖乖女，內裡反叛的蒲精壞學生，演技受到讚賞。（圖片來源：TVB影片截圖）

現年22歲的區明妙就愈大愈性感，近日經常上傳性感照大曬洶湧澎湃的上圍，令網民都紛紛留言大讚：「鬼影變幻球」、「時大時細。夾到盡」、「原來你咁好身材架，禾稈冚珍珠喎」、「sexy 睇到流鼻血」。

童星 區明妙 bikini 噴血身材與她的純真面孔形成極大對比！
早前到台灣旅行的區明妙大曬性感BIKINI照。（圖片來源：[email protected]__au）
童星 越大越性感。
越大越性感。（圖片來源：[email protected]__au）

莊錠欣北上發展後被指大走樣

曾經加入過韓國女團CLC的莊錠欣亦是以TVB童星身份出道，莊錠欣9歲開始已經拍攝過多套無綫劇集，其中令人較有印象的應該是於《老表，你好 Hea!》中飾演少女版萬綺雯，以及《On Call 36小時II》飾演吳啟華的患病女兒。

童星 莊錠欣 《On Call 36小時II》飾洛希欣。
莊錠欣曾在《On Call 36小時II》飾洛希欣。《圖片來源：TVB影片截圖）
童星 莊錠欣 莊錠欣初出道時因為預告照片與f(x)人氣成員Krystal有幾分相似，曾一度引起韓國網民熱議。
莊錠欣初出道時曾被指同f(x) Krystal有幾分相似。（圖片來源：CUBE官網）

莊錠欣於2016年成功加入韓國女團CLC，並以「Elkie」這個藝名在韓國展開活動，亦是繼王嘉爾之後第二位成功打入K-POP的香港人。不過她於2021年選擇退出韓團，並於近年北上發展，經常參加內地綜藝節目。不過，有網民覺得莊錠欣面容似乎同之前有出入，變得愈來愈像內地網紅，被狠批大走樣！

童星 莊錠欣 莊錠欣下巴被指變得又尖又長。
莊錠欣下巴被指變得又尖又長。（圖片來源：[email protected]
童星 莊錠欣 在內地發展一年，莊錠欣被指走樣。
在內地發展後，莊錠欣被指走樣。（圖片來源：[email protected]

「翻版張栢芝」馮皓詩轉行 變身狂野魔女

現年35歲的馮皓詩（Gladys），8歲時同張衛健和江華拍攝TVB劇集《西遊記》出道，12歲時又在《古惑仔》系列的番外篇電影《友情歲月之山雞故事》中，飾演梁詠琪童年版。17歲時更加入英皇，一度獲金牌經理人霍汶希（Mani）力捧，參演多套電影。五官精緻的她亦從小就被外界封為「翻版張栢芝」。

童星 馮皓詩 之後又拍過不少TVB劇。
加入英皇前，馮皓詩曾拍過不少TVB劇。（圖片來源：[email protected]
馮皓詩 馮皓詩當年從300名報名者中脫穎而出，得以演出由張衛健和江華等主演的《西遊記》，開啟了她的童星之路。
馮皓詩當年從300名報名者中脫穎而出，得以演出由張衛健和江華等主演的《西遊記》，開啟了她的童星之路。（圖片來源：[email protected]
童星 馮皓詩 自小五官已有張栢芝的影子。
五官自小已有張栢芝的影子。（圖片來源：[email protected]

不過馮皓詩在21歲的時候就突然宣佈轉行，有傳係因為在拍攝《愛鬥大》當時與同片演出的羅子溢（前名：羅仲謙）秘密撻著，但其後發現對方原來已有個正印女友，馮皓詩在不知情下成為了「小三」，因此大受打擊。近年轉行做舞蹈員同跳舞教師的馮皓詩，形象變得愈來愈有個性，全身都紋上多個紋身之餘亦穿了多個環，與當年的清純形象判若兩人。

童星 馮皓詩 羅子溢當年有傳一腳踏幾船，除了馮皓詩外，有指江若琳都曾是其緋聞女友。
羅子溢當年有傳一腳踏幾船，除了馮皓詩外，還有江若琳都是其緋聞女友。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
童星 馮皓詩 近年身上紋身愈來愈多。
近年身上紋身越來越多。（圖片來源：[email protected]
童星 馮皓詩 仲穿埋鼻環。
仲穿埋鼻環，形象大變。（圖片來源：[email protected]

黃可盈踩過隔離台 為Edan拍MV

現年18歲的黃可盈，在6歲的時候已經開始為TVB拍劇，至今已拍攝《點解阿Sir係阿Sir》、《法證先鋒V》、《金宵大廈2》等超過35部劇集。早前更在《星空下的仁醫》中飾演未成年懷孕少女角色，網民大讚黃可盈在劇中將少女的忐忑心情演繹得相當傳神！

童星 法言人 黃可盈2010年演出《點解阿Sir係阿Sir》時只得約6歲，當時馬明客串飾演女主角鍾嘉欣的新鄰居，是個獨力照顧女兒琪琪的單親爸爸，在大結局一集出場。
黃可盈在2010年演出《點解阿Sir係阿Sir》時只得約6歲，同馬國明有對手戲。（圖片來源：TVB提供）
童星 法言人 黃可盈曾在2021年播出的劇集《星空下的仁醫》中，飾演未成年懷孕少女徐佳雪，後來更發現子宮生瘤，面對兩難局面，又要顧及爸爸感受，其忐忑的表現被黃可盈演繹得相當傳神，甚至惹哭觀眾，因而大受讚賞。
黃可盈曾在2021年播出的劇集《星空下的仁醫》中，飾演未成年懷孕兼發現子宮生瘤的少女徐佳雪。（圖片來源：TVB影片截圖）

近日更加踩過隔離台與MIRROR成員Edan呂爵安拍第7首派台歌《ChatMrE》MV，飾演「跛腳妹」之餘，更有多場喊戲，超考演技。拍攝過後黃可盈更在社交平台曬出同Edan的合照，並留言大讚Edan好Nice：「好開心有份參與呢個MV，首歌好好聽，@edanlui 好nice！」

童星 黃可盈 黃可盈曬出同Edan的合照，令不少「爵屎」Edan粉絲暱稱）大喊羨慕。
黃可盈曬出同Edan的合照。（圖片來源：[email protected]
童星 黃可盈 黃可盈話要多謝攝影師幫她影到靚靚的喊包照。
MV中黃可盈有多場喊戲。（圖片來源：[email protected]
童星 黃可盈 黃可盈最近分享了自己在泰國旅遊時吃喝玩樂的打卡照。
黃可盈越大五官越精緻。（圖片來源：[email protected]

陳偲穎息影2年 望參選香港小姐

大家可能未聽過陳偲穎的名字，但見到照片就一定記得曾經見過她曾經在TVB劇集出現過。陳偲穎6歲開始拍TVB劇，曾經演過唐詩詠、高海寧、王君馨等女演員的童年，因此被網民封為TVB「御用童年」童星，其中在《跳躍生命線》中馬德鐘的女兒諾兒一角最深入民心。

童星 陳偲穎 細細個已經入行。
細細個已經入行。（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）
童星 陳偲穎 《愛回家之開心速遞》演出。
《愛回家之開心速遞》演出。（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）
童星 陳偲穎 《跳躍生命線》做馬神個女。
《跳躍生命線》做馬神個女。（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）

今年15歲的陳偲穎已經有2年沒有拍劇，據悉是為了專心學業，所以先暫時闊別演藝圈。不過陳偲穎依然活躍於社交平台，時不時分享近況和練舞影片。曾經表示想選香港小姐的陳偲穎，未知之後會否報名參選呢？

童星 陳偲穎 陳偲穎亭亭玉立。
陳偲穎亭亭玉立。（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）
童星 陳偲穎
（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）

鍾柔美前途無可限量

《聲夢傳奇》小花之一的鍾柔美（YUMI）在9歲開始已經在TVB做童星，出演過劇集《城寨英雄》、《平安谷之詭谷傳說》以及《親親我好媽》等等，與陳展鵬、陳凱琳與李佳芯都有合作過，仲前前後後加入過3個女團，演藝經驗非常豐富。

鍾柔美 yumi 仲做過童星拍劇。
做童星拍劇。（圖片來源：[email protected]
童星 鍾柔美 yumi 10歲的時候以A Little Bit Shy成員身份活動。
10歲的時候以A Little Bit Shy成員身份活動。（圖片來源：[email protected] – A Little Bit Shy）

她於2020年參加《聲夢傳奇》成功彈出奪季軍，與炎明熹、姚焯菲、詹天文組成女子組合After Class出道，更在2022年推出個人單曲，在同年成功獲得多個新人獎，前途無可限量。

童星 近日Yumi推出新歌《y2k還襯我麼?》獲網民好評。
近日Yumi推出新歌《y2k還襯我麼?》獲網民好評。（圖片來源：[email protected]
童星 憑《聲夢傳奇》成功以歌手身份出道，同炎明熹、姚焯菲、詹天文組成女子組合After Class亦深受大眾喜愛。
憑《聲夢傳奇》成功以歌手身份出道，同炎明熹、姚焯菲、詹天文組成女子組合After Class亦深受大眾喜愛。（圖片來源：[email protected]
童星 以個人身份出道之後亦勇奪多個新人獎！
以個人身份出道之後亦勇奪多個新人獎！（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]_akb48teamtp、[email protected][email protected]_bianca_bianca、[email protected][email protected][email protected]__au、[email protected]、TVB影片截圖、CUBE官網、新傳媒圖片庫、[email protected] - A Little Bit Shy

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