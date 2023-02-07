童星 陳偲穎

15歲童星陳偲穎已長大成美少女　專注學業望大學畢業做呢件事

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經常都會在TVB劇集看到一位扮演不同藝人童年的童星，她名字叫陳偲穎（Bianca），陳偲穎每一套劇集的演技被大讚自然，令觀眾們刻骨銘心。陳偲穎6歲已入行，大大小小已參演超過25部劇集。轉眼間陳偲穎已經15歲，成為青春動人的美少女。最近陳偲穎在社交平台發布不少照片，因專要心讀書的她而息影2年，曾透露過自己志願是選港姐，不知何時會再在螢幕前看到她呢?

童星 陳偲穎
（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）

陳偲穎獲「御用童年」的稱號　曾參加薛家燕藝術學校做童星

陳偲穎（Bianca）年紀小小已加入薛家燕的藝術學校並獲培訓做童星，6歲開始拍TVB劇。第一套劇是由張繼聰主演的《收規華》，曾經演過唐詩詠、高海寧、王君馨等女演員的童年，因此被網民封為TVB「御用童年」童星。年紀輕輕的陳偲穎亦有不少獨立的角色，其中最令人印象深刻的有《一屋老友記》中的菲菲、《愛回家之開心速遞》中飾演袁文傑的女兒、《跳躍生命線》中馬德鐘的女兒諾兒等等。

童星 陳偲穎 細細個已經入行。
細細個已經入行。（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）
童星 陳偲穎 《愛回家之開心速遞》演出。
《愛回家之開心速遞》演出。（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）
童星 陳偲穎 《跳躍生命線》做馬神個女。
《跳躍生命線》做馬神個女。（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）

網民大讚陳偲穎演哭戲自然

不少網民也大讚陳偲穎演戲自然，雖知人生如戲必需有所經歷才演得出精髓，但在演戲有天份的陳偲穎在《宮心計2深宮計》的回憶片段中，她與妹妹分離時的哭戲令觀眾看得極為痛心，亦因為這場戲讓網民大讚好戲「喊得好真好自然」、「由細睇到佢大，仲好鐘意佢」、「做戲一啲都唔誇張」。

童星 陳偲穎
（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）
童星 陳偲穎
（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）

已15歲長大成為美少女

陳偲穎至今已15歲了，因要專心學業原來已沒有拍劇2年了，但她依然活躍於社交平台，不時也會分享近況及練舞影片，在影片中看到陳偲穎擁長腿有著高挑的身材，已成了一個美少女。

童星 陳偲穎 陳偲穎亭亭玉立。
陳偲穎亭亭玉立。（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）
童星 陳偲穎
（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）

陳偲穎生日有張彥博陪伴

較早前陳偲穎生日與《一屋老友記》飾演「細寶舅父」的張彥博慶生，出名童顏的張彥博和陳偲穎合照就像情侶般似的。而陳偲穎的英文名「Bianca」正正是《一屋老友記》飾演「大寶舅父」的歐陽震華Bobby為她取名的。

童星 陳偲穎
（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）
童星 陳偲穎
（圖片來源：[email protected]_bianca_bianca）

專注學業息影2年 望參選香港小姐

Bianca曾表示過自己志願是參選香港小姐並成為一個出色的演員，但因答應媽媽一定會完成大學課程才向目標邁進，所以近兩年也沒有拍劇專注學業，陳偲穎校內成績一直也名列前茅，期待再次在螢幕前看到她的作品！

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撰文：東方新地（部份內容轉載自Sunday More）圖片來源：[email protected]_bianca_bianca

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