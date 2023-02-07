15歲童星陳偲穎已長大成美少女 專注學業望大學畢業做呢件事
陳偲穎獲「御用童年」的稱號 曾參加薛家燕藝術學校做童星
陳偲穎（Bianca）年紀小小已加入薛家燕的藝術學校並獲培訓做童星，6歲開始拍TVB劇。第一套劇是由張繼聰主演的《收規華》，曾經演過唐詩詠、高海寧、王君馨等女演員的童年，因此被網民封為TVB「御用童年」童星。年紀輕輕的陳偲穎亦有不少獨立的角色，其中最令人印象深刻的有《一屋老友記》中的菲菲、《愛回家之開心速遞》中飾演袁文傑的女兒、《跳躍生命線》中馬德鐘的女兒諾兒等等。
網民大讚陳偲穎演哭戲自然
不少網民也大讚陳偲穎演戲自然，雖知人生如戲必需有所經歷才演得出精髓，但在演戲有天份的陳偲穎在《宮心計2深宮計》的回憶片段中，她與妹妹分離時的哭戲令觀眾看得極為痛心，亦因為這場戲讓網民大讚好戲「喊得好真好自然」、「由細睇到佢大，仲好鐘意佢」、「做戲一啲都唔誇張」。
已15歲長大成為美少女
陳偲穎至今已15歲了，因要專心學業原來已沒有拍劇2年了，但她依然活躍於社交平台，不時也會分享近況及練舞影片，在影片中看到陳偲穎擁長腿有著高挑的身材，已成了一個美少女。
陳偲穎生日有張彥博陪伴
較早前陳偲穎生日與《一屋老友記》飾演「細寶舅父」的張彥博慶生，出名童顏的張彥博和陳偲穎合照就像情侶般似的。而陳偲穎的英文名「Bianca」正正是《一屋老友記》飾演「大寶舅父」的歐陽震華Bobby為她取名的。
專注學業息影2年 望參選香港小姐
Bianca曾表示過自己志願是參選香港小姐並成為一個出色的演員，但因答應媽媽一定會完成大學課程才向目標邁進，所以近兩年也沒有拍劇專注學業，陳偲穎校內成績一直也名列前茅，期待再次在螢幕前看到她的作品！
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