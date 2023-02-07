15歲童星陳偲穎已長大成美少女　專注學業望大學畢業做呢件事

經常都會在TVB劇集看到一位扮演不同藝人童年的童星，她名字叫陳偲穎（Bianca），陳偲穎每一套劇集的演技被大讚自然，令觀眾們刻骨銘心。陳偲穎6歲已入行，大大小小已參演超過25部劇集。轉眼間陳偲穎已經15歲，成為青春動人的美少女。最近陳偲穎在社交平台發布不少照片，因專要心讀書的她而息影2年，曾透露過自己志願是選港姐，不知何時會再在螢幕前看到她呢?