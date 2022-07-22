童時愛上你｜陳展鵬拋愛情金句冧高海寧 尹詩沛爆seed怒摑小三零包袱
尹詩沛溫柔人妻極速變潑辣老婆
尹詩沛（Nicole）私下形象活潑健康，喺 《童時愛上你》飾演溫柔人妻Tina，但最新一集竟一反常態變成潑辣老婆，突然衝上老公Raymond（袁文傑飾）辦公室當場爆seed摑小三，更大嗌要離婚。短短十零秒極速變面，由高貴大方靚太變潑婦獲唔少網民大讚好戲。對於好評，尹詩沛接受傳媒訪問時表示好開心大家有留意佢嘅演出，因為以前嘅角色俾人感覺太過地踎，所以呢次專登用比較溫文爾雅嘅方式演，亦因為咁先造成呢個強烈對比。
形象百變演豬肉婆都掂
尹詩沛入行十二年，以扮演綠葉角色為主，由於出色所以備受網民讚賞。早前喺《十八年後的終極告白》中飾演豬肉店老闆娘「趙玉娣」、《十八年後的終極告白2.0》扮問米婆「鄧燕霞」亦維肖維妙，令觀眾留下深刻印象，甚至力推做女一。
陳展鵬大拋愛情金句
今晚大結局陳展鵬為咗贏取高海寧芳心，將會一連串爆出愛情金句：「我鍾意一個人，我會全心全意為佢付出，無論佢對我點都好，因為我心裏面容納唔到其他人」、「愛情冇得妥協，只有唯一」等。到底高海寧會唔會接受陳展鵬？定情歸張振朗？今晚九點半自有分曉！
《童時愛上你》大結局：高海寧被蛇咬突恢復記憶
Ding 哥(張振朗飾)和雷紫彤 Amanda(高海寧飾)大放閃光彈，劇情講到紫彤在露營時意外被蛇咬後突然恢復記憶，遂把握機會與張振朗在天台盡訴心中情。 原來高海寧很早以前就與張振朗邂逅，當時高海寧工作壓力爆煲，在獨自行山時迷路，正當她想放棄時，張振朗剛好在附近參與野外定向路過，高海寧靠着張振朗的「一點光」 重新振作。高海寧又親自講述其經營的化妝品牌「Double P」名字由來，其實就是當時張振朗身上的 「Power Of Pain」衣服，得知到這段隱藏的「愛的密碼」後，氣氛變得非常浪漫，之後兩人上演情深一吻，張振朗問:「錫我係彤彤（心智只有8歲的高海寧）定 Amanda?」高海寧則回答得很有意思:「係對你有記憶嘅雷紫彤!」 可惜高海寧翌日醒來後，又變回只有 8 歲心智的彤彤……
《童時愛上你》高海寧：切換心情是最大挑戰
這集天台戲對高海寧來說亦是演技大挑戰，高海寧在該場戲要放下 8 歲彤彤的天真爛漫和 Amanda 的倔強，化身成溫柔體貼、愛得坦白的雷紫彤，據知之後高海寧會在三種「模式」之間不停切換，絕對是演技考牌作。高海寧受訪時分享拍攝心 得，她笑言 8 歲的彤彤相對較容易演：「有朋友直情話彤彤就係高 Ling，我本身都有小朋友性格，好真、好開心同白癡!反而最難演係彤彤扮 Amanda，首先係小朋友扮大人， 加上因為跳拍嘅關係，要好熟個劇本，好清晰每個階段要做啲咩先得，每場都要計算用幾多成彤彤、幾多成Amanda，好複雜！」為了演好「彤彤」，高海寧亦下了不少功夫， 她說：「唔想彤彤出嚟效果好作狀同懶可愛，做小朋友最緊要係真實，所以要唔好諗咁 多，當諗得太多嘢就會勒住勒住。最尾我說服咗自己，做番彤彤要做嘅嘢就 OK，反而 愈放做出嚟效果就愈真。」講到天台接吻戲，高海寧直認拍攝第一 Take 時已經好有 Feel：「大家錫完之後分開停頓對望嗰幾秒，嗰種感覺都幾好。」
《童時愛上你》高海寧為自我突破奮力演出
高海寧（高Ling）在《童時愛上你》中飾演雷紫彤Amanda，她由女強人變成8歲心智的彤彤，考驗著高海寧的神情、說話語氣及動作有否流露出小朋友特有的童真；及是否能隨時切換性格。但本劇也有向觀眾派「福利」，例如隨着劇情發展到第5集時，其中一場戲高海寧向糖妹剖白失憶時，就突然雙手托34D上圍，指對前面的「兩團肉」感到不習慣，拋開她經常被人談論的身型，以此突顯兒童的天真，更加上手勢示意，畫面搞笑。