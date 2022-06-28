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童時愛上你｜高海寧當眾落妝以素顏為賣點 護膚達人最驚有頸紋

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在無綫新劇《童時愛上你》擔正做女一的高海寧，首集霸氣出場，最大亮點非高海寧素顏上陣莫屬，雖然在劇中當眾落妝話係素顏，不過其實都素唔晒。35歲的高海寧年初跟隨王祖藍北上開工，抵達上海後要隔離21日。有負責在隔離酒店做檢測的醫護人員，竟然將同素顏高Ling的合照放上社交網，間接出賣女神真面目，咁先係真正素顏！

高海寧 高Ling飾演嘅Amanda首集一登場就霸氣外露，下屬一遲到就畀警告信，相當惡死。
高Ling飾演嘅Amanda首集一登場就霸氣外露，下屬一遲到就畀警告信，相當惡死。（圖片來源：無綫提供）

高海寧霸氣外露

無綫新劇《童時愛上你》首播，飾演女強人雷紫彤（Amanda）的高海寧成為焦點，霸氣外露。高海寧在工作上表現硬朗、咄咄逼人，試過因下屬開會遲到直接發警告信，相當不近人情，對著野心勃勃的哥哥雷德信（袁文傑飾），高海寧亦從不處於下風，因為公司生意被迫陪客食飯，面對客人企圖不軌，高海寧向對方潑紅酒反擊之餘，更用高踭鞋踩到對方骨折！

高海寧 飾演商查禮嘅陳展鵬食兩家茶禮之餘，同時又對高Ling流露出傾慕之情，到底咩葫蘆賣咩藥。
飾演商查禮嘅陳展鵬食兩家茶禮之餘，同時又對高Ling流露出傾慕之情，到底咩葫蘆賣咩藥。（圖片來源：無綫提供）
高海寧 高海寧飾演女強人。
高海寧飾演女強人。（圖片來源：無綫提供）

高海寧當眾落妝

首集劇情講高海寧為了邀得人氣化妝界KOL「Ding哥」丁宥迎（張振朗飾）合作，不惜落妝展現「真面目」，讓張振朗大顯身手。話就話係素顏，其實只係好淡妝，都唔及之前北上隔離做檢疫時被工作人員公開的真面目素顏。

高海寧 張振朗出手為高Ling化妝。
張振朗出手為高Ling化妝。（圖片來源：無綫提供）
高海寧 高Ling當眾落妝。
高Ling當眾落妝。（圖片來源：無綫提供）

最緊要冇頸紋

現年35歲的高海寧為劇集素顏大晒少女肌，皮膚狀態好，看上去減齡不少。向來護膚有道的高Ling，曾拍片與網友分享如何「七步護膚」養成少女肌，她指自己年過30歲後便非常看重抗氧化和抗衰老，並對頸部的護理尤其緊張，因為頸紋最易顯老。

高海寧 高Ling素顏上陣大晒少女肌，皮膚狀態勁好，令人羨慕。
高Ling素顏上陣大晒少女肌，皮膚狀態勁好，令人羨慕。（圖片來源：無綫提供）
高海寧 其實高Ling並非完全素顏。
其實高Ling並非完全素顏。（圖片來源：無綫提供）
高海寧 高Ling向來護膚有道，仲曾經拍片教大家點樣保養皮膚。
高Ling向來護膚有道，仲曾經拍片教大家點樣保養皮膚。（圖片來源：無綫提供）

醫護人員分享合照上網 素顏真面目曝光

有無綫咪神之稱的高海寧（高Ling）身材一向出眾，絕對稱得上是性感尤物，她又不時會在社交網派福利，深得一班宅男粉絲愛戴，不過之前網上流出一張高Ling的素顏照卻嚇壞不少網民！高Ling早前跟隨王祖藍北上開工，當抵達上海後要接受隔離21日，連農曆新年亦要留在酒店房度歲。

無綫咪神高海寧早前隨王祖藍北上開工，抵達上海後在酒店隔離21日。
無綫咪神高海寧早前隨王祖藍北上開工，抵達上海後要在酒店隔離21日。（圖片來源：[email protected]
高海寧 高Ling被醫護人員出賣真面目。
高Ling慘被醫護人員出賣真面目。（圖片來源：小紅書@Jenny_wong618）

冧醫護你是「做核酸最溫柔的！」

由於近年高Ling在內地人氣漸高，在隔離時有負責為她做檢測的醫護人員，將二人在酒店房門外的合照放上社交網，並留言：「同事對她說很喜歡她的時候，她有點驚訝說『你們認識我嗎？』就是很謙虛那種感覺，我有那麼紅嗎的意思，她人好nice，我要求合照也是欣然答應，真的好開心！然後她說我是她來上海以來做核酸最溫柔的！」但眼見相中的高Ling戴上大框眼鏡零妝上陣，顏值大大跌watt之餘，更慘被網民嘲笑是「村姑代表」。

高海寧 高Ling似在酒店啱啱瞓醒。
高Ling亦有在IG分享在隔離酒店的近照。（圖片來源：[email protected]

出關後跟祖藍搵食

高Ling早前與王浩信、張振朗以及吳沚默跟隨王祖藍到上海交流，眾人於酒店接受完隔離後，近日終於全員出關，而近年移居上海的王祖藍更一盡地主之誼，帶大家歎美食，其中高Ling早已表示預先做定運動，減定肥等食大餐。而祖藍亦於社交網晒大合照，並留言道：「上海女婿帶大家感受一下上海年味。」

高海寧 高Ling早前與王浩信、張振朗跟隨王祖藍到上海交流。
高Ling早前與王浩信、張振朗跟隨王祖藍到上海交流。（圖片來源：[email protected]王祖藍）
高海寧 高Ling出關後即與王祖藍、王浩信、張振朗及吳沚默四出搵食。
高Ling出關後即與王祖藍、王浩信、張振朗及吳沚默四出搵食。（圖片來源：[email protected]王祖藍）
高海寧 近年移居上海的王祖藍更一盡地主之誼，帶大家歎美食。
近年移居上海的王祖藍更一盡地主之誼，帶大家歎美食。（圖片來源：[email protected]王祖藍）
高海寧睇見成枱餸都好興奮。
高海寧睇見成枱餸都好興奮。（圖片來源：[email protected]王祖藍）

初試大陸劇《三十而已》客串兩集勁搶戲

前年高海寧首次拍內地劇《三十而已》，雖然只是客串兩集，但劇中演被未婚夫背叛角色的她，一場掌摑小三戲份，正印氣場拿捏到位，演技令人刮目相看，獲網民激讚演出超班，令她成功在內地起步。

近年積極擴闊戲路的高海寧，在兩個月內連續有四套劇見街，氣勢一時無兩。在《殺手》演清道夫，造型精心設計。
近年積極擴闊戲路的高海寧，前年試過連續有四套劇見街，氣勢一時無兩。在《殺手》演屍體清道夫，造型精心設計。（圖片來源：TVB.com）
高海寧 在《迷網》擔演女一，因老公黃祥興出軌受盡情傷的高Ling演技大爆發。
在《迷網》擔演女一，因老公黃祥興出軌受盡情傷的高Ling演技大爆發。
高海寧 在《反黑路人甲》色誘王浩信。
在《反黑路人甲》色誘王浩信。
高海寧 雖然在內地劇《三十而已》只客串兩集，不過高Ling演被男友背叛的角色超到位，掌摑小三一幕演技受網民激讚。
雖然在內地劇《三十而已》只客串兩集，不過高Ling演被男友背叛的角色超到位，掌摑小三一幕演技受網民激讚。

據知情者透露：「喺《三十而已》高Ling只係得兩集戲，話晒有咗知名度，好多藝人會嫌戲份少唔肯客串，但高Ling好信任公司，從來都唔揀嘢做，最初接到角色，知道內容涉及正印同小三開火，佢亦冇話怕劇情敏感諸多扭擰，一切聽從公司安排，亦因為珍惜機會，今次終於冇白費心機，佢一出場已經搶晒戲，演出好多人談論，唔少內地網民大讚佢做得好，客串都有咁好反應，連佢自己都預計唔到！」

高海寧2008年前選港姐

南京姑娘高海寧今年35歲，參選2008年港姐競選入行，同屆冠軍係張舒雅、亞軍陳倩揚、季軍馬賽；由於身材實在太突出，高Ling入圍不久已經備受關注，並被外間視為大熱。最後高Ling三甲不入，不過隨即成為無綫旗下藝人，踏入娛樂圈。

高海寧 2008年港姐競選入行，同屆冠軍係張舒雅、亞軍陳倩揚、季軍馬賽
2008年港姐競選入行，同屆冠軍係張舒雅、亞軍陳倩揚、季軍馬賽（圖片來源：東方新地）

高海寧嚇人真面目曝光 醫護出賣上海隔離素顏照

高海寧嚇人真面目曝光 醫護出賣上海隔離素顏照

「象鼻頂胸」超經典

既然身材係最大賣點，高海寧當然唔會吝嗇，次次見人都谷到盡，2009年時高Ling去泰國拍攝《美女廚房》特別版，著住低胸吊帶背心的高Ling被象鼻夾起，洶湧上圍即「奪衫而出」，非常誇張，堪稱經典！

高海寧被象鼻夾起，洶湧上圍即「奪衫而出」
高海寧被象鼻夾起，洶湧上圍即「奪衫而出」

高海寧嚇人真面目曝光 醫護出賣上海隔離素顏照

高海寧出道後幾乎與「咪神」、「性感女神」劃上等號，無論出席活動、拍戲拍劇集還是綜藝節目都定必性感示人，大家亦清一色將焦點集中在其身材上。

高海寧嚇人真面目曝光 醫護出賣上海隔離素顏照

高海寧嚇人真面目曝光 醫護出賣上海隔離素顏照

高海寧嚇人真面目曝光 醫護出賣上海隔離素顏照

高海寧嚇人真面目曝光 醫護出賣上海隔離素顏照

高海寧嚇人真面目曝光 醫護出賣上海隔離素顏照

高海寧：封胸有得有失

高海寧近年開始漸漸收起性感，佢希望大家唔好過份注重係佢身材上面而忽略佢演出嘅努力，雖然「封胸」導致佢少咗工作機會，但係佢就話唔介意有一段時間可能會失去一啲job或者角色，因為唔跨過，永遠都唔會有進一步嘅路、行得再遠啲。

高海寧 「之前我好多角色都係客串小三、狐狸精，監製同我講佢睇我嘅飲食節目，見到我講起婆婆嘅一段說話，feel到我內心有其他嘢可以畀人發掘，所以願意畀機會我。」
「之前我好多角色都係客串小三、狐狸精，監製同我講佢睇我嘅飲食節目，見到我講起婆婆嘅一段說話，feel到我內心有其他嘢可以畀人發掘，所以願意畀機會我。」（圖片來源：東方新地）

高海寧嚇人真面目曝光 醫護出賣上海隔離素顏照

高海寧嚇人真面目曝光 醫護出賣上海隔離素顏照

雖然高海寧唔係話包到實晒，久唔久都輕輕晒身材，不過相比以前已經保守咗好多啦！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、小紅書@Jenny_wong618、[email protected]王祖藍

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