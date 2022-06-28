童時愛上你｜高海寧當眾落妝以素顏為賣點 護膚達人最驚有頸紋

在無綫新劇《童時愛上你》擔正做女一的高海寧，首集霸氣出場，最大亮點非高海寧素顏上陣莫屬，雖然在劇中當眾落妝話係素顏，不過其實都素唔晒。35歲的高海寧年初跟隨王祖藍北上開工，抵達上海後要隔離21日。有負責在隔離酒店做檢測的醫護人員，竟然將同素顏高Ling的合照放上社交網，間接出賣女神真面目，咁先係真正素顏！