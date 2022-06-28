童時愛上你｜高海寧當眾落妝以素顏為賣點 護膚達人最驚有頸紋
高海寧霸氣外露
無綫新劇《童時愛上你》首播，飾演女強人雷紫彤（Amanda）的高海寧成為焦點，霸氣外露。高海寧在工作上表現硬朗、咄咄逼人，試過因下屬開會遲到直接發警告信，相當不近人情，對著野心勃勃的哥哥雷德信（袁文傑飾），高海寧亦從不處於下風，因為公司生意被迫陪客食飯，面對客人企圖不軌，高海寧向對方潑紅酒反擊之餘，更用高踭鞋踩到對方骨折！
高海寧當眾落妝
首集劇情講高海寧為了邀得人氣化妝界KOL「Ding哥」丁宥迎（張振朗飾）合作，不惜落妝展現「真面目」，讓張振朗大顯身手。話就話係素顏，其實只係好淡妝，都唔及之前北上隔離做檢疫時被工作人員公開的真面目素顏。
最緊要冇頸紋
現年35歲的高海寧為劇集素顏大晒少女肌，皮膚狀態好，看上去減齡不少。向來護膚有道的高Ling，曾拍片與網友分享如何「七步護膚」養成少女肌，她指自己年過30歲後便非常看重抗氧化和抗衰老，並對頸部的護理尤其緊張，因為頸紋最易顯老。
醫護人員分享合照上網 素顏真面目曝光
有無綫咪神之稱的高海寧（高Ling）身材一向出眾，絕對稱得上是性感尤物，她又不時會在社交網派福利，深得一班宅男粉絲愛戴，不過之前網上流出一張高Ling的素顏照卻嚇壞不少網民！高Ling早前跟隨王祖藍北上開工，當抵達上海後要接受隔離21日，連農曆新年亦要留在酒店房度歲。
冧醫護你是「做核酸最溫柔的！」
由於近年高Ling在內地人氣漸高，在隔離時有負責為她做檢測的醫護人員，將二人在酒店房門外的合照放上社交網，並留言：「同事對她說很喜歡她的時候，她有點驚訝說『你們認識我嗎？』就是很謙虛那種感覺，我有那麼紅嗎的意思，她人好nice，我要求合照也是欣然答應，真的好開心！然後她說我是她來上海以來做核酸最溫柔的！」但眼見相中的高Ling戴上大框眼鏡零妝上陣，顏值大大跌watt之餘，更慘被網民嘲笑是「村姑代表」。
出關後跟祖藍搵食
高Ling早前與王浩信、張振朗以及吳沚默跟隨王祖藍到上海交流，眾人於酒店接受完隔離後，近日終於全員出關，而近年移居上海的王祖藍更一盡地主之誼，帶大家歎美食，其中高Ling早已表示預先做定運動，減定肥等食大餐。而祖藍亦於社交網晒大合照，並留言道：「上海女婿帶大家感受一下上海年味。」
初試大陸劇《三十而已》客串兩集勁搶戲
前年高海寧首次拍內地劇《三十而已》，雖然只是客串兩集，但劇中演被未婚夫背叛角色的她，一場掌摑小三戲份，正印氣場拿捏到位，演技令人刮目相看，獲網民激讚演出超班，令她成功在內地起步。
據知情者透露：「喺《三十而已》高Ling只係得兩集戲，話晒有咗知名度，好多藝人會嫌戲份少唔肯客串，但高Ling好信任公司，從來都唔揀嘢做，最初接到角色，知道內容涉及正印同小三開火，佢亦冇話怕劇情敏感諸多扭擰，一切聽從公司安排，亦因為珍惜機會，今次終於冇白費心機，佢一出場已經搶晒戲，演出好多人談論，唔少內地網民大讚佢做得好，客串都有咁好反應，連佢自己都預計唔到！」
高海寧2008年前選港姐
南京姑娘高海寧今年35歲，參選2008年港姐競選入行，同屆冠軍係張舒雅、亞軍陳倩揚、季軍馬賽；由於身材實在太突出，高Ling入圍不久已經備受關注，並被外間視為大熱。最後高Ling三甲不入，不過隨即成為無綫旗下藝人，踏入娛樂圈。
「象鼻頂胸」超經典
既然身材係最大賣點，高海寧當然唔會吝嗇，次次見人都谷到盡，2009年時高Ling去泰國拍攝《美女廚房》特別版，著住低胸吊帶背心的高Ling被象鼻夾起，洶湧上圍即「奪衫而出」，非常誇張，堪稱經典！
高海寧：封胸有得有失
高海寧近年開始漸漸收起性感，佢希望大家唔好過份注重係佢身材上面而忽略佢演出嘅努力，雖然「封胸」導致佢少咗工作機會，但係佢就話唔介意有一段時間可能會失去一啲job或者角色，因為唔跨過，永遠都唔會有進一步嘅路、行得再遠啲。
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